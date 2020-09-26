«Лет пять назад трансфер Манджукича в «Локо» выглядел бы здорово»

В воскресенье состоится центральный матч девятого тура чемпионата России — дерби ЦСКА и «Локомотива». Армейцы в начале сезона масштабно усилились и после непростого старта набрали ход — сейчас они идут на третьем месте, отставая от лидирующих «Зенита» и «Спартака» лишь на одно очко. «Железнодорожники» стартовали с двух побед, но затем у них случилась безвыигрышная пятиматчевая серия, прервавшаяся лишь в прошлом туре.

При этом в отношении красно-зеленых усиленно идут слухи о трансфере в их ряды нескольких футболистов. Называют бывшего полузащитника «Зенита» Далера Кузяева и экс-форварда мюнхенской «Баварии», туринского «Ювентуса», серебряного призера чемпионата мира – 2018 в составе сборной Хорватии Марио Манджукича. Мнением о предстоящем дерби и о селекции команд в интервью «Известиям» поделился бывший вратарь «Локомотива» и ЦСКА Руслан Нигматуллин.

— Какие мысли о предстоящей игре?

— Сейчас предпочтительнее ситуация у армейцев. Они выше в турнирной таблице. У них дела получше и состав более сбалансированный — укрепился ЦСКА хорошо. Но «Локомотив», даже если и находится ниже, победой в очной встрече может быстро подтянуться к лидерам. Сказать, что в клубе всё плохо, не могу. Просто пока новый тренер в поиске своей лучшей игры. Голов, конечно, «Локо» маловато забивает. И побед не хватает. Есть над чем работать.

— Неудачи «Локо» можно оправдать продажей в «Аталанту» Алексея Миранчука и тяжелой травмой Дмитрия Баринова?

— Потеря двух лидеров наложилась на общие проблемы построения игры. Когда уходят два таких футболиста, как Миранчук и Баринов, нужно их кем-то заменять. Вообще у нормальной хорошей команды не должно всё зависеть от двух человек до такой степени, что, когда они выпадают, начинаются серьезные проблемы. Конечно, они играли ведущие роли, особенно Миранчук. Но «Локомотив» должен был к этому готовиться, поскольку сделка по продаже Алексея планировалась давно. Значит, стоило заранее прикинуть, кто его заменит. Эту позицию нужно было обязательно закрыть.

Лет пять назад Алексей Миранчук и Хёрдур Магнуссон в матче между ФК «Локомотив» и ЦСКА Фото: РИА Новости/Александр Вильф

— Сейчас говорят о приобретении «Локомотивом» Далера Кузяева. Как оцениваете этот трансфер, если он состоится?

— Думаю, что Кузяев может усилить «Локо». Но вопрос, насколько он будет мотивированным. Хотя футболист, безусловно, квалифицированный. Но вроде бы ему хотелось играть за границей, ведь Далер даже с «Зенитом» не стал продлевать контракт. Но сам игровой уровень Кузяева пригодится «Локомотиву».

— О трансфере Марио Манджукича в СМИ и телеграм-каналах пишут как о свершившемся факте. Можете оценить эту возможную сделку?

— Абсолютно непредсказуемый трансфер с огромным количеством трат (по разным данным, зарплата хорвата составит от €2 до 2,7 млн в год с подписным бонусом в €3 млн. — «Известия»). Я был бы рад поддержать приобретение родного клуба, но не могу однозначно сказать о переходе хорвата. Случись он лет пять назад, отнесся бы к нему здорово. Но сейчас Манджукич не смог заиграть в Катаре. За прошлый сезон всего пять матчей сыграл и не забил ни одного гола. Как бы и в «Локомотиве» не ограничилось пятью матчами. Учитывая подписной бонус и большую зарплату, о которых пишут, всё это не очень хорошо выглядит с экономической точки зрения. Понятно, что хорват будет интересен болельщикам. Но главное, чтобы он сюда приехал реально играть в футбол. К сожалению, к нам зачастую приезжают доигрывать и откровенно отбывают номер.

Лет пять назад Марио Манджукич в составе «Ювентуса» Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst

— Джефферсон Фарфан тоже приезжал в «Локо» с Ближнего Востока — из ОАЭ — и стал лидером команды. Манджукич не может также перезапустить карьеру?

— Фарфан приезжал за меньшие деньги. Значит, риски были меньше. С другой стороны, он был и ниже классом Манджукича. Марио играл в более крутых командах и довольно долго. Только сейчас сложно сказать, насколько он соответствует самому себе в лучшие годы. Надеюсь, руководство «Локомотива» взвешивало свои решения. Ведь в отличие от предыдущих сезонов в нынешнее трансферное окно было много покупок у «железнодорожников». Пока еще ждем и надеемся, что новички начнут приносить пользу. Не хочется, чтобы получилось так, как с футболистом из Узбекистана полузащитником Жасуром Жалолиддиновым, который был приобретен у «Бунедкора», а спустя два месяца отправлен в аренду назад в узбекский клуб, не сыграв ни одного матча за «Локо». Хотя его пророчили в большие мастера.

— Бывший вице-президент «Локомотива», представитель Жалолиддинова при трансфере в клуб сказал, что Жасур будет посильнее Жоао Марио.

— Сейчас это, конечно, немножко выглядит нелепо, когда, подписав контракт с футболистов, его отправляют обратно. Не понятно, как уровень игрока оценивался перед покупкой. Я понимаю, всё бывает. Возможно, парень не смог адаптироваться в Москве. Но вообще трансферов в последние месяцы у «Локомотива» было много — гораздо больше, чем в большинстве трансферных окон последних трех-четырех лет. И хочется, чтобы нынешнее усиление было таковым не только на бумаге. И продуктивность трансферов была прямо пропорциональна их количеству.

Лет пять назад Фото: РИА Новости/Владимир Песня

— Как вам обновившийся ЦСКА?