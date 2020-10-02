Русская тройка: каковы шансы наших клубов в Лиге чемпионов

Групповой этап Лиги чемпионов стартует 20 октября. Впервые в истории в нем примут участие три российских клуба. С шестой попытки отечественному футболу удалось добиться такого представительства. Это стало возможным после того, как бронзовый призер национального первенства «Краснодар» в среду прошел греческий «ПАОК» в раунде плей-офф. Напрямую в групповой этап по итогам чемпионата России попали «Зенит» (как победитель турнира) и «Локомотив» (серебряный призер). Вчера, 1 октября, в швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21.

«Зенит»

Петербургский клуб получил в соперники дортмундскую «Боруссию», римский «Лацио» и бельгийский «Брюгге». Немецкий клуб в прошлом сезоне долгое время лидировал в национальном чемпионате и имел шансы прервать многолетнюю гегемонию «Баварии», но в итоге пропустил вперед мюнхенцев, победивших с огромным отрывом, а затем еще и выигравших Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне бундеслиги «Боруссия» сыграла уже два матча, победив одноклубников из Мёнхенгладбаха (3:0) и проиграв «Аугсбургу» (0:2). Также подопечные Люсьена Фавра уступили «Баварии» (2:3) в Суперкубке Германии.

«Лацио» довольно неожиданно занял четвертое место в чемпионате Италии в прошлом сезоне и впервые с 2015 года пробился в Лигу чемпионов. В стартовавшем розыгрыше национального первенства римляне сыграли два тура — победили на выезде «Кальяри» (2:0) и разгромно проиграли дома «Аталанте» (1:4).

«Брюгге» лидировал в прошлом розыгрыше чемпионата Бельгии после 29 туров — в этот момент турнир прервали из-за пандемии. В отличие от многих других европейских национальных первенств, в этой стране его не стали возобновлять и присудили титул команде Филиппа Клемана. В нынешнем сезоне бельгийского первенства сыграно уже семь туров. «Брюгге» идет вторым, отставая на четыре очка от лидирующего «Шарлеруа».

— «Боруссия» — однозначный фаворит этой группы, — поделился мнением с «Известиями» экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков, отыгравший много лет в чемпионате Германии. — Очень мощная и быстрая команда с высоким уровнем исполнителей, которая является одним из лидеров бундеслиги. Она это доказала в недавнем матче Суперкубка страны, где при чуть большей доле везения вполне могла обыграть «Баварию». Так что, думаю, тут пойдет борьба за второе место между «Лацио» и «Зенитом». И для питерцев матчи с римлянами станут ключевыми, хотя и «Брюгге» нельзя сбрасывать со счетов, и к бельгийцам команде Сергея Семака необходимо отнестись с максимальной серьезностью.

«Локомотив»

«Железнодорожникам» выпало встретиться сразу с двумя грандами. В первую очередь речь о действующем победителе Лиги чемпионов мюнхенской «Баварии», которая выиграла восемь последних чемпионатов Германии, а недавно добавила в свою коллекцию Суперкубок Европы.

Еще одна топ-команда — мадридский «Атлетико» — за последние 10 лет три раза побеждала в Лиге Европы, два раза в Суперкубке Европы и дважды выходила в финал Лиги чемпионов. Кроме того, в 2014 году команда выиграла чемпионат Испании, став единственным за последние 16 лет коллективом, отобравшим этот трофей у «Барселоны» и «Реала». В текущем сезоне Примеры «матрасники» разгромили дома «Гранаду» (6:1) и сыграли на выезде вничью с «Уэской» (0:0).

Третьим соперником «Локо» станет зальцбургский «Ред Булл», который выигрывал чемпионат Австрии в последних семи сезонах. И в нынешнем идет пока без осечек, победив в трех играх из трех. Команда регулярно выступала в Лиге чемпионов, но пока успехов добивалась только в Лиге Европы, доходя до поздних стадий плей-офф.

— Думаю, у «Локомотива» нет шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов, — заявил «Известиям» экс-президент «железнодорожников» Николай Наумов. — Уровень «Баварии» и «Атлетико» всем известен. С ними и в лучшем своем составе «Локо» тяжело было бы тягаться. А сейчас на фоне перестройки в команде вообще не представляю, за счет чего можно отобрать у них очки. Но я и в третье место и выход в весеннюю часть Лиги Европы не верю, так как «Ред Булл» более организован. Возможно, один матч с ним «Локо» выиграет, но думаю, в другой очной игре австрийский клуб возьмет верх над «железнодорожниками». А также зацепит какую-нибудь ничью или победу в играх с «Атлетико» или «Баварией». Поэтому, полагаю, набрать три очка в этом турнире для «Локомотива» будет успехом.

«Краснодар»

«Быки» попали в группу с испанской «Севильей», лондонским «Челси» и французским «Ренном». «Севилья» является действующим победителем Лиги Европы и традиционно хороша в еврокубках. В чемпионате Испании текущего сезона она провела только один матч и выиграла на выезде у «Кадиса» (3:1).

«Челси» впервые за последние годы всерьез вложился в трансферную кампанию и намерен вновь напомнить о себе тех времен, когда боролся за победу в чемпионате Англии и Лиге чемпионов. Но старт в Английской премьер-лиге пока средний: выездная победа над «Брайтоном» (3:1), домашнее поражение от «Ливерпуля» (0:2) и гостевая ничья с «Вест Бромвич Альбион» (3:3), где «Челси» отыгрался с 0:3.

«Ренн» исторически никогда не был топ-клубом во Франции. До недавнего времени он лишь два раза побеждал в Кубке страны (1965, 1971) и дважды был четвертым в чемпионате. Правда, последние три года оказались самыми успешными в истории клуба. В 2018 году он впервые за 13 сезонов попал в Лигу Европы, через год в третий раз в истории выиграл Кубок Франции, а минувшей весной добился лучшего результата за почти 80 лет выступлений в чемпионате Франции, заняв третье место и получив путевку в Лигу чемпионов.

Сейчас «Ренн» идет на первом месте в Лиге-1, в пяти турах клуб лишь в одном матче потерял очки (четыре победы и одна ничья). Он опережает на два балла ближайшего преследователя «Лилль» и на пять фаворита чемпионата, победителя семи из восьми последних сезонов, финалиста последней Лиги чемпионов ПСЖ.

— Группа непростая, но проходимая, — сказал «Известиям» экс-полузащитник «Краснодара» Максим Деменко. — «Челси» — безусловный топ-клуб, но в группе его можно обыгрывать или хотя бы брать очки, что уже делали не раз некоторые не самые сильные команды. «Севилья» выиграла Лигу Европы, но «Краснодар» пару лет назад уже обыгрывал ее, поэтому позитивный опыт есть. «Ренн» — крайне непростая и крепкая команда, но, если ее не обыгрывать, то вообще нет смысла говорить о каких-то шансах на выход из группы. В любом случае у «Краснодара» есть своя стабильная комбинационная игра, при этом по ситуации он может и сыграть вторым номером. Поэтому при определенной доле удачи можно даже замахнуться на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, последний раз российская команда выходила в плей-офф ЛЧ в 2015 году — это сделал «Зенит». В прошлом сезоне в весеннюю часть еврокубков не вышел ни один из отечественных клубов.