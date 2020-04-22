«По уровню таланта Егор Титов мог играть в любом топ-клубе Европы»

Альваро Рекоба считался одним из самых талантливых футболистов своего поколения, но реализовать весь свой потенциал уругвайцу не удалось. За 10 сезонов в «Интере» он завоевал Кубок УЕФА, выиграл два чемпионата, два Кубка и два Суперкубка Италии, но так и не стал лидером миланского клуба и покинул его незадолго до исторического успеха в 2010 году, когда команда одержала победы во всех турнирах, в которых принимала участие. Рекоба же останется в истории футбола как один из лучших левоногих игроков. Его дальние результативные удары из-за пределов штрафной по-прежнему украшают различные хит-парады лучших голов Серии А.

Свою карьеру футболист завершил по окончании сезона-2014/15 в родном «Насьонале». Сейчас он занимается бизнесом и выступает в качестве эксперта испанской Ла Лиги. В интервью «Известиям» Альваро Рекоба рассказал о том, какие изменения ждут мировой футбол после пандемии, назвал преемников Лионеля Месси и вспомнил матчи с российскими клубами в еврокубках.

— Как вы переживаете карантин из-за пандемии коронавируса?

— Я воспринимаю это время как возможность заняться тем, что ты всегда откладывал на потом. Самоизоляция позволяет мне провести больше времени со своей семьей. Уделить всем родным как можно больше внимания. Этого не хватает в обычные дни, когда у каждого из нас много работы, встреч, перелетов… Такого длительного отдыха в кругу семьи может не случиться в ближайшие годы, так что я спокойно воспринимаю происходящее. Главное — оставаться здоровым и внимательно следить за гигиеной.

— Скучаете по большому футболу?

— Да, мне не хватает прямых трансляций. Я не большой любитель пересматривать какие-то старые игры, тем более со своим участием. Но за время карантина уже посмотрел пару матчей «Интера», когда за него играли Роналдо, Джоркаефф, Саморано, Бергоми, Пальюка… Выдающиеся мастера и очень приятные люди.

Надеюсь, сезон-2019/20 все-таки доиграют, пусть даже без зрителей, и летом у нас будет невероятный выбор футбольных трансляций.

— Кто был сильнейшим игроком, с которым вы играли в одной команде?

— Назову Роналдо и думаю, что тут со многой согласятся все «интеристы». Он был феноменальным, обладал невероятной скоростью, техникой и чувством гола. Если бы не травмы, он принес бы «Интеру» еще очень много титулов. Жаль, что когда Роналдо вернулся в Италию, то перешел в стан наших злейших врагов из «Милана». Но каждый делает свой выбор, и осуждать его не стану.

— А кто был главным профессионалом — человеком, который приходил на тренировку задолго до ее начала и оставался после нее?

— Тут ответ очевиден. Это Хавьер Дзанетти (многолетний капитан «Интера», сейчас вице-президент клуба. — «Известия»). С его отношением к делу он мог по-прежнему играть за «Интер» и причем быть игроком стартового состава. Многие говорят, что ему повезло — травмы обходили стороной. Но он делал такой объем работы, так закачивал мышцы, что страховал себя от различных повреждений.

— В составе «Интера» вы неоднократно встречались с российскими клубами в еврокубках. Чем запомнилась наша страна?

— Мы несколько раз играли со «Спартаком» и «Локомотивом». И эти матчи всегда выпадали на зиму. А у вас очень холодная зима. Помню, я надевал на себя термобелье, шапку, шарф и всё равно мерз на поле. Приходилось очень много двигаться. Поэтому первая ассоциация с Россией — это холодная зима. Еще помню Красную площадь, по которой нам провели экскурсию, — невероятно красивое место.

— Кого-то из российских игроков запомнили?

— Да, мы много уделяли внимания тому, как ограничить девятого номера «Спартака» в получении мяча. Как его фамилия? Егор Титов. Да, верно. Титов — был невероятно талантливым игроком, мог одним пасом вскрыть оборону соперника, обладал невероятной техникой.

— Вы так хорошо отзываетесь о нем, но он так и не попробовал свои силы в сильном иностранном чемпионате.

— Да, по своему таланту Титов мог легко играть в «Интере» или любом топ-клубе Европы. Плеймейкеров такого уровня было совсем немного. Не знаю, почему у него не получилось уехать, но предложения такие Егор точно должен был получать.

— После окончания карьеры он говорил, что был близок к переходу в «Баварию»…

— Совсем не удивлен этому.

— Как, на ваш взгляд, изменится футбол после пандемии?

— Тут всё зависит от того, как долго продлится вынужденный простой. Если команды начнут играть в мае-июне и закончат все матчи до конца лета, то вполне возможно, что мы не увидим каких-то глобальных изменений. Да, следующее трансферное окно и сезон немного сдвинутся, но постепенно всё придет в норму. Если же всё затянется еще на какое-то время — например, еще полгода профессионалы не смогут выходить на поле, это повлечет банкротство многих клубов, которые не так крепко стоят на ногах. Я говорю не о чемпионатах из топ-5, особенно об Испании и Англии, где клубы довольно защищены, а о других первенствах. Соответственно, это приведет к еще большему разрыву между ведущими лигами и всеми остальными.

— Цены на трансферы игроков могут снизиться?

— Думаю, что да. В ближайшие несколько лет мы не увидим переходы за €150–200 млн, клубы станут больше экономить. К тому же если матчи какое-то время будут проходить без зрителей. Хотя действия таких клубов, как ПСЖ и «Манчестер Сити», очень трудно предугадать.

— В 2019 году самым дорогим игроком мира стал Жоау Феликс, за которого «Атлетико» заплатил €126 млн. Он оправдывает ожидания?

— Решающие матчи сезона-2019/20 пока не сыграны, поэтому трудно сейчас как-то оценить Жоау. Но «Атлетико» сделал вложение в свое будущее. Феликс — невероятный талант и с каждым годом будет прибавлять. Если у него не будет проблем со здоровьем, то он вполне сможет стать следующим Месси мирового футбола. Еще один претендент на эту роль — Киллиан Мбаппе из ПСЖ.

— Месси — сильнейший футболист своего времени?

— Думаю, он самый лучший в истории. Когда я был ребенком, то видел, как играет Диего Марадона. Он был невероятным, но игра Месси — это явление. Причем уже на очень длинной дистанции. Пока это не все понимают, но осознание придет, когда аргентинец завершит карьеру.

— Вы выступаете экспертом на матчах испанской Ла Лиги. Как вам новая работа?

— Не могу назвать это работой, это скорее хобби. Мне нравится смотреть футбол и обсуждать его, подмечать какие-то детали, которые может не увидеть человек, не игравший на высоком уровне. Пока мне это интересно, я готов делиться своими знаниями.

— Ла Лига — сильнейший чемпионат Европы на данный момент?

— Испания и Англия сейчас выше всех остальных чемпионатов по уровню вложений в футбол, по количеству звездных игроков. А выбор между Ла Лигой и АПЛ сделать очень сложно. Всё на любителя.