Есть контракт: чем может завершиться сезон в РПЛ

Каковы сценарии завершения футбольного сезона в России, когда может возобновиться чемпионат, будут ли снижать зарплаты игроков и как решать проблему с продлением их контрактов — все эти вопросы обсуждались на общем собрании клубов РПЛ. Впервые в истории оно было проведено дистанционно. Руководители всех 16 коллективов общались с помощью средств видеосвязи. И заключили джентльменское соглашение, договорившись пока не переманивать футболистов из одной команды в другую.

— Нормально пообщались и обсудили все актуальные вопросы, — рассказал «Известиям» спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков. — Есть, конечно, свои нюансы — например, когда один человек говорит, остальные должны обязательно молчать. Но в нынешней ситуации такой формат был оптимальным. Конечно, очное общение более эффективно. Любые вопросы лучше обсуждать, когда можешь смотреть человеку в глаза.

Курс на УЕФА

Главным вопросом собрания, конечно, стали варианты завершения сезона. РПЛ пока полностью согласна с установкой УЕФА отыграть до конца нынешний чемпионат. Тем более у нас осталось всего восемь туров из 30. Глава РПЛ Сергей Прядкин подтвердил, что было рекомендовано завершить сезон до конца августа. Оптимистичный вариант — устроить рестарт РПЛ в начале июня, а пессимистичный — в середине июля. Помимо элитного дивизиона, в России нужно довести до конца Кубок России и чемпионаты в менее статусных лигах — ФНЛ и ПФЛ.

Был поднят вопрос и о том, насколько целесообразно доигрывать этот сезон. Некоторые клубы открыто высказались за то, чтобы завершить чемпионат уже сейчас. Точно количество сторонников такого развития событий не называется. И не совсем понятно, какой вариант предлагают: признание чемпионом того, кто сейчас лидирует в таблице, или полное обнуление результатов. Позже президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что выступил за завершение сезона прямо сейчас. По его словам, это мнение разделяют «Уфа» и ещё несколько клубов.

— Для нас такой вариант оптимальный, так как мы не знаем, когда это все закончится, а так можно было бы готовиться к следующему чемпионату, — подтвердил «Известиям» генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. — В то же время, понимаем, что ФИФА, УЕФА, а также РФС настоятельно просят, чтобы мы доиграли сезон. Этот формат, естественно, тоже возможен.

У завершения сезона прямо сейчас есть свои минусы, отметил Шамиль Газизов, в частности, невыполнение спонсорских обязательств.

— Но нужно думать наперёд. То, о чем мы сейчас рассуждаем, ничего не значит, никто не знает, что будет дальше. Пока будем стараться доиграть чемпионат. Никто в принципе не против, просто все хотят идти по пути наименьшего сопротивления. Сейчас самое главное — здоровье, а следующая наша задача — сохранить футбол и клубы, — подчеркнул он.

Некоторые эксперты считают, что сложившаяся ситуация — отличный вариант, чтобы вернуться к системе проведения чемпионата «весна-осень».

— Нужно довести турнир до логического конца и по спортивному принципу распределить все места в турнирной таблице, — заявил «Известиям» экс-тренер сборной России Борис Игнатьев. — У нас достаточно времени до конца года. Я за то, чтобы играть РПЛ по системе «весна-осень», и новый сезон начать в марте 2021 года. Это позволит выстроить структуру в нашем футболе наподобие египетской пирамиды, в основе которой лежит деятельность ПФЛ, затем ФНЛ и РПЛ. И будем играть по той схеме, которой придерживались раньше. Мне кажется, преимуществ в этом гораздо больше.

Конечно, уже имеется конкретный прецедент с чемпионатом Бельгии: 2 апреля лига объявила, что сезон доигран не будет. Пока никаких официальных санкций со стороны УЕФА в ее адрес не последовало, но ходят слухи, что страны, которые пойдут по аналогичному пути, могут быть лишены участия в еврокубках на сезон-2020/21.

Вопросов много

Относительно важнейшего вопроса с контрактами игроков пока не все ясно. Дело в том, что договоры многих футболистов с их клубами рассчитаны до июня, так как в начале лета сезон традиционно заканчивается. То же самое и с арендными соглашениями. Если от ФИФА и УЕФА не поступит официальных разъяснений, что делать в такой ситуации, часть клубов может подойти к возобновлению сезона в неузнаваемых составах.

— На общем собрании было очень много дискуссий на счёт истекающих контрактов и арендных соглашений, — отметил Павел Худяков. — Я так понимаю, что, если чемпионат продолжается, то все соглашения продлеваются — это мы обсудили. И аренды, соответственно, тоже.

Президент РПЛ заявил, что лига находится в тесном контакте с ФИФА и УЕФА относительно этого вопроса. Все надеялись, что какая-то ясность наступит именно в конце этой недели. Дело в том, что 3 апреля рабочая группа УЕФА была намерена обсудить контрактный вопрос. Но никаких официальных решений и новостей так и не поступило.

Обсуждали клубы РПЛ и вопрос снижения зарплат футболистам. Лига надеется на понимание игроков в такой непростой для работодателей период. Решение оставлено на откуп каждому конкретному клубу. Первым на такой шаг пошёл столичный «Спартак», сократив оклады на 40%. В некоторых клубах этот вопрос находится на стадии обсуждения. Речь идёт о снижении зарплат на тот период, пока команды не могут тренироваться в полном объеме.

Кроме того, была затронута и тема трансферов. Хотя на данный момент вообще непонятно, когда откроется ближайший период дозаявок.

— Вместе с руководителями клубов мы пришли к джентльменскому соглашению, что никто не будет использовать эту ситуацию в качестве рычага для перехода игрока из одной команды в другую, — заявил Сергей Прядкин.

Из слов президента РПЛ не совсем понятно, о каком сроке идет речь.

— Суть, наверное, в том, что никто не должен пользоваться тяжелой ситуацией в других клубах, — объяснил «Известиям» Шамиль Газизов. — Посыл в том, что все должны сплотиться ради нашей общей корпоративной этики. Прописать это невозможно, поэтому мы заключили джентльменское соглашение. Конечно, речь идет о грядущем трансферном окне. Мы же не живем только сегодняшним днем. Понятно, что сейчас все очень призрачно, но мы должны планировать, как будем действовать дальше.

На этой неделе РФС объявил, что футбол в России не возобновится раньше 31 мая нынешнего года. Изначально сезон должен был завершиться 17 мая.