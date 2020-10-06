Красно-белая осень: как «Спартак» навязал борьбу «Зениту»

Чемпионат России по футболу ушел на двухнедельный перерыв, связанный с играми сборных. Пауза наступила после 10 туров — трети турнира. До определения победителей, призеров и неудачников еще далеко, но предварительные итоги соревнования подвести можно. Главными событиями стали возвращение в чемпионскую гонку «Спартака», неожиданный взлет «Сочи», слабое выступление новичков «Ротора» и «Химок» и массовые судейские скандалы.

Лидерство «Спартака»

После завоеванного в сезоне-2016/17 золота результаты красно-белых становились всё хуже и хуже. Они опустились с первого места на третье, потом на пятое, а минувшим летом завершили чемпионат на седьмой строчке в турнирной таблице, не попав в еврокубки. В короткое межсезонье кардинальных перемен в клубе не произошло. Главный тренер Доменико Тедеско остался на своем посту. Пришедший за три тура до финиша прошлого сезона генеральный директор Шамиль Газизов только начал работу, состав команды почти не изменился.

Новый руководитель коллектива свой приход ознаменовал публичным заявлением, что «Спартак» намерен бросить перчатку чемпиону двух прошлых сезонов «Зениту». Однако приобретенные летом нападающий Александр Кокорин и полузащитник Остон Урунов пока не усилили команду. Более того, форвард из-за травмы сыграл в первых 10 турах всего два неполных матча. Тем не менее прежний состав с оставшимся наставником сумел резко улучшить свои результаты.

Правда, началось всё с упущенной домашней победы над «Сочи» (2:2) в первом туре. Ведя в счёте 2:0, «Спартак» получил два гола с пенальти, каждый из которых вызвал массу претензий. Особенно это касалось второго одиннадцатиметрового, с которого в концовке встречи сочинцы сравняли счет. После игры владелец «Спартака» Леонид Федун пригрозил снять клуб с чемпионата России.

В итоге до таких радикальных шагов дело не дошло, но РФС признал ошибочным второй пенальти. А против красно-белых после такого демарша рефери почти перестали допускать серьезные ляпы. И в следующих девяти турах они одержали шесть побед при двух ничьих и одном поражении в дерби от ЦСКА (1:3). И сейчас делят по очкам первое место с «Зенитом», уступая ему только по дополнительным показателям. Перед перерывом «Спартак» сыграл с питерцами вничью (1:1).

— Красно-белые сделали серьезную заявку на чемпионство, — поделился мнением с «Известиями» бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой. — И команда сейчас собрана хорошая, игроки бьются на каждом участке поля, максимально отдаются за результат. К тому же после первого тура перестали мешать судьи. Пока рано говорить о борьбе за золото, но и последним матчем с «Зенитом» «Спартак» показал, что способен бороться за трофей. К тому же мы видели несколько встреч, где команда при не самом лучшем качестве игры добивалась побед, что уже говорит об определенном запасе прочности. В общем, если и не чемпионство, то медали выиграть по итогам сезона красно-белые вполне могут.

«Сочи» рвется в еврокубки

Южный клуб лишь перед прошлым сезоном впервые попал в премьер-лигу. Затем он с трудом избежал вылета в ФНЛ, а по окончании чемпионата лишился двух своих лидеров — Александра Кокорина и Андрея Мостового. Но даже это не мешает подопечным Владимира Федотова сейчас идти на четвертом месте, отставая всего на 2 очка от лидирующих «Зенита» и «Спартака». К тому же полузащитник южан Кристиан Нобоа лидирует в гонке бомбардиров. После 10 матчей на счету 35-летнего эквадорца семь забитых мячей.

— Сочинцы еще во второй половине прошлого сезона порадовали хорошей организацией игры, особенно до пандемийной паузы, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков. — Они были хороши в обороне и на контратаках, а впереди использовали потенциал Кокорина и Мостового. Без них действия в атаке чуть упростились, но способность выжимать максимум из каждого момента осталась. Особенно здорово помогают стандартные положения, с которых «Сочи» забил много голов. И Нобоа раскрылся по-новому, что также идет команде на пользу.

Игры судей

Еще в прошлом сезоне в РПЛ было аномальное количество ошибок рефери. Скандал в матче «Спартак»–«Сочи» ознаменовал продолжение этой тенденции. Подлило масла в огонь заявление РФС о том, что арбитр Алексей Еськов неудачно прошел проверку на полиграфе. А именно он отвечал за работу с ВАР в той игре. Другие команды стали также требовать подобных проверок на детекторе лжи судей и получали при этом отказ от председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.

В частности, «Динамо» было недовольно решениями арбитра на домашнем матче с «Рубином» (0:1), «Уфа» жаловалась на судейство в игре с «Ростовом» (0:1), а ростовчане в последнем туре пытались оспорить удаление Матиаса Норманна во встрече с «Сочи» (2:4). Конфликтовали с рефери и в «Рубине» — в первом туре после поражения от «Локомотива» (0:2) и после домашней ничьи в последней встрече с «Ахматом» (1:1).

Некоторые припомнили и то, что «Спартак» победил на выезде «Ротор» (1:0) благодаря пенальти, признанному РФС ошибочным. Удивительно, но обошлось без претензий к арбитру встречи лидеров — «Спартака» и «Зенита». Впервые судивший матч такого уровня Павел Кукуян избежал критики со стороны команд. Правда, бывший владелец красно-белых Андрей Червиченко не согласен с этой позицией.

— Он странно судил игру, то давая командам бороться, то тормозя их свистками, — заявил «Известиям» Червиченко. — Правда, не могу обвинить Кукуяна в предвзятости — ошибался он в обе стороны. Но свистел как-то неуверенно, не выдерживая какой-то единой линии. Из-за этого и игра получилась рваная, поскольку было ощущение, что футболисты не понимали, как им действовать в том или ином случае, чтобы избежать желтых карточек. Впрочем, на фоне вопиющих ошибок в этом сезоне арбитраж игры «Спартака» и «Зенита» был неплохим. К сожалению, нам слишком часто приходится сравнивать слабое судейство с отвратительным. И пока никаких позитивных сдвигов не видно.

Подвал таблицы

Изначально было ясно, что «Ротору» и «Химкам» будет непросто в РПЛ. Они поменяли составы, а подмосковный клуб дважды за два месяца делал кадровые перестановки в менеджменте, речь о главном тренере, генеральном и спортивном директорах. Последняя рокировка позволила команде одержать первую в сезоне победу — дома было повержено московское «Динамо» (1:0).

А в последнем туре не без труда обыграть «Химки» удалось «Локомотиву» (2:1). Благодаря этим успехам химчане выбрались из зоны прямого вылета, где неожиданно очутилась «Уфа». Впрочем, подмосковному коллективу она уступает лишь по дополнительным показателям. А вот «Ротор» уже отстает. Волгоградский коллектив пребывает на дне таблицы: от предпоследнего места его отделяет 3 балла.

— Проблемы новичков были ожидаемы, с учетом того что некоторые из них до последнего не могли определиться, в какой лиге хотят играть, — резюмировал в беседе с «Известиями» Андрей Червиченко. — В итоге комплектоваться им приходится по ходу сезона и по остаточному принципу, не самыми сильными игроками. Может быть, только у «Химок» стоит выделить приобретение Дениса Глушакова, а у «Ротора» — аренду Соломона Кверквелии. Но этого мало. Хотя выглядят эти команды небезнадежно. Химчане уже победили «Динамо», а «Ротор» мог набрать очки в матче со «Спартаком». Ну и «Уфу» я бы не стал сбрасывать со счетов — все-таки опыт у игроков и их главного тренера достаточный, чтобы переломить негативную ситуацию. Так что, думаю, внизу таблицы интрига еще долго будет держаться.

Следующий 11-й тур стартует 17 октября.