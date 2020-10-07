«Нам тяжелее вскрывать оборону команд-аутсайдеров»

Последние два месяца были чрезвычайно сложными для футболистов московского «Динамо». Они чередовали успешные матчи (победа над лидирующим «Зенитом») с неудачными играми, в том числе с аутсайдерами РПЛ. На этот же период пришелся сенсационный вылет из Лиги Европы, где бело-голубые во втором квалификационном раунде уступили тбилисскому «Локомотиву» (1:2). А недавнее поражение от «Химок» (0:1) во встрече чемпионата России привело к отставке главного тренера Кирилла Новикова.

В воскресенье в первом после ухода наставника матче команда обыграла дома претендующий на медали «Краснодар» (2:0). Первый гол, ставший победным, забил полузащитник Вячеслав Грулев, которому в ближайшие пятницу и понедельник предстоят решающие матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года в составе молодежной сборной России. В интервью «Известиям» 21-летний футболист рассказал о нынешних проблемах «Динамо» и перспективах молодежки.

— Как удалось так удачно сыграть на добивании в эпизоде с голом «Краснодару»?

— У нас шла быстрая атака, я оказался в нужное время в нужном месте, когда Себастьян Шиманьски нанес хороший удар из-за пределов штрафной площади. А я уже на каких-то инстинктах смог правильно сыграть. Здорово, что так получилось.

— На игре сказалось то, что «Краснодар» приехал к вам после сложного выезда в Грецию, где обыграл ПАОК (2:1) и попал в групповой этап Лиги чемпионов?

— Наверное, да, на них это сказалось, ведь они потратили много эмоций. Но это не отменяет того, что «Краснодар» — сильная команда. У нее есть свой стиль игры, которого футболисты всегда придерживаются. И против них тяжело играть. Поэтому старались сыграть с максимальной отдачей, выложиться на каждом участке поля, полностью выполняя установку тренерского штаба. Немного отошли в защиту и пытались находить шансы впереди. Хорошо, что сумели их использовать и победить.

— Вы уже забивали «Краснодару» в победной выездной игре (2:0) в конце прошлого сезона, когда «Динамо» фактически обеспечило себе шестое место, ставшее в итоге еврокубковым. Это такой удобный для вас соперник?

— Я стараюсь в каждой игре выкладываться полностью. Надеюсь, буду и дальше забивать регулярно, и не только «Краснодару». А за прошедший матч надо сказать спасибо всей команде и болельщикам. Они нас отлично поддерживали с трибун, даже в неудачные моменты.

— С чем связано то, что «Динамо» в нынешнем сезоне здорово играет против топ-клубов — «Зенита» и «Краснодара», но теряет очки в матчах с аутсайдерами «Ротором» (0:0) и «Химками» (0:1)?

— Не знаю, в чем дело. У нас действительно проблемы в данном компоненте. Будем стараться исправлять ошибки. Сложно назвать какую-то одну причину.

— Сильно отличается позиционная игра против менее классных команд от матчей с топ-клубами, где можете позволить себе действовать вторым номером?

— Да, нам гораздо тяжелее именно вскрывать оборону соперника. Не знаю, почему, но надо что-то делать и исправлять ситуацию, если хотим стабильно побеждать и бороться за высокие места.

— После отставки Кирилла Новикова как шла подготовка к матчу с «Краснодаром» под руководством временного тренерского штаба во главе с Александром Кульчим?

— Нас тренеры поддерживали, как могли. Но сейчас за четыре дня ничего не сделаешь. В эмоциональном плане немного по-другому готовились к игре с «Краснодаром». Ничего глобально в нашей работе не поменялось. Просто всегда неприятный момент, когда тренера убирают. Но нам надо выходить на поле и делать свою работу, независимо от того, какой тренерский штаб нас готовит. Необходимо выполнять установку и добиваться результата.

— После поражения в Тбилиси «Динамо» вытянуло очень непростой следующий матч в РПЛ, вырвав победу над «Ахматом» на последних минутах. Казалось, неудачу в еврокубках удалось пережить. Почему дальше опять проследовал провал?

— Опять же, это к вопросу о том, почему мы с командами из нижней части турнирной таблицы играем неважно. Вот так сыграли и с «Химками», которые не одержали ни одной победы в РПЛ до матча с нами. Почему-то так складывается, что теряем очки с аутсайдерами.

— Обидно, что в итоге не удалось спасти от отставки Новикова, доверявшего многим молодым, в том числе и вам?

— Конечно, тяжело что-то говорить по этому поводу. Давайте не буду комментировать данную ситуацию.

— Скоро вам играть в составе молодежной сборной России два последних матча отбора к Евро против Эстонии и Латвии. Обидно, что при довольно качественной игре проиграли в сентябре основному конкуренту Польше (0:1) и теперь не только от вас зависит получение первого места в группе?

— Нам главное — выиграть два предстоящих матча. Будем стараться это сделать. Если победим, то на 90% выйдем на Евро.

— В нынешней молодежке много футболистов вроде вас с постоянной игровой практикой на уровне РПЛ. Это дает преимущество в матчах отбора к Евро?

— Со всеми тяжело играть. Но против каждой из команд действовали первым номером. Это говорит о том, что у нас хороший подбор игроков. Поэтому обязаны были набирать максимальное количество очков. То, что не смогли это сделать… Это футбол, такое бывает. Будем стараться выиграть оставшиеся два матча.