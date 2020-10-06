Знакомый форвард: «Локо» возвращает в Россию бывшего игрока «Спартака»

«Зенит» и «Локомотив» сделали качественные усиления под Лигу чемпионов. С высокой долей вероятности полузащитник «Спортинга» Вендел подпишет пятилетний контракт с петербургским клубом. А хорошо знакомый нашим болельщикам по выступлениям за «Спартак» нападающий «Порту» Зе Луиш вот-вот вернется в Россию и поставит подпись под трехлетним контрактом с «Локо».

Напомним, что в Лиге чемпионов российским клубам достались непростые группы. «Зенит» сыграет с «Боруссией» из Дортмунда, «Лацио» и «Брюгге». «Локомотив» — с «Баварией», «Атлетико» и «Зальцбургом». Вендел и Зе Луиш важны своим новым командам и в плане борьбы за чемпионство в РПЛ, где за золото в этом году также намерены сражаться разыгравшийся «Спартак» и укрепивший состав ЦСКА.

Вендел разнообразит атаку «Зенита»

Бразильцу 23 года. Он — воспитанник «Флуминенсе», а с 2018 года играет за «Спортинг». Вендел — центральный полузащитник, который может занять сразу несколько позиций в середине поля: от опорника до атакующего хавбека. Его сильные качества: дриблинг, продвижение мяча через короткий пас, передачи под удар.

В прошлом сезоне бразилец был основным игроком «Спортинга». В чемпионате Португалии он провел на поле 2292 минуты. Статистика неплохая: три гола и две результативные передачи. Для его позиции на поле важны не столько забитые мячи и голевые пасы, сколько конструирование атак команды. С этим Вендел справлялся весьма успешно.

Зачем он нужен «Зениту»? Для разнообразия атаки. К стилю петербуржцев, который заключается в длинных передачах и навесах с флангов на Дзюбу и Азмуна, адаптировались даже команды РПЛ. Что уж говорить о Европе, где сине-бело-голубые потерпели неудачу в прошлом сезоне, используя свою простую тактику. Вероятно, Вендел будет играть атакующего полузащитника. В таком случае, его задача — продвигать мяч через комбинации и отдавать решающие передачи.

— По моему мнению, Вендел футболист с очень хорошими качествами и данными, — заявил «Известиям» президент португальской «Лейрии» Александр Толстиков. — Он придаст «Зениту» глубину состава и мощь — этот игрок достаточно габаритный для середины поля. На сегодняшний день он мотор «Спортинга», но не все игры проводит ровно. В некоторых матчах Вендел не настолько активен, как хотелось бы. Посмотрим, достаточно ли этого будет для питерцев. Бразилец уже четыре сезона выступает в «Спортинге», два из них на очень хорошем уровне. О нем много пишут и обсуждают. Но есть мнение, что он не дозрел для решения больших задач.

В СМИ сообщают, что «Зенит» заплатит за бразильца около €20 млн.

— Можно ли назвать переплатой ту цифру в €20 млн, которая фигурирует в СМИ? «Зенит» — большой клуб, ему сложно найти футболиста такого уровня за меньшие деньги. Рынок диктует цены. Думаю, если бы его покупал какой-то другой европейский клуб, то сумма могла быть ниже. «Спортинг» бы на это пошел, так как сейчас испытывает серьезные финансовые затруднения, — заключил Александр Толстиков.

Зе Луиш: возвращение в Россию

Конечно, болельщики «Спартака» помнят 29-летнего уроженца Кабо-Верде. Сначала его называли деревом за большое количество загубленных моментов. Затем — полюбили за чемпионство в сезоне-2016/17, уход от индивидуализма и просто неравнодушие к клубу.

Когда форвард переходил в «Порту» летом 2019 года, фанаты красно-белых ожидаемо сокрушались. Зе Луиш — разноплановый центральный нападающий. Он не статичен в ожидании передачи от партнеров, может сам создать себе момент посредством дриблинга, а еще — не пожадничать и отдать результативный пас. Добавьте к этому успешную борьбу наверху — и получите качественного футболиста атаки.

Нельзя сказать, что Зе Луиш стал основным футболистом «Порту» — в клубе слишком высокая конкуренция. Однако в минувшем розыгрыше чемпионата Португалии он сыграл 1178 минут и забил 7 голов. В «Порту» от него меньше требовалось действовать в подыгрыше, однако вряд ли он растерял этот навык.

Зачем Зе Луиш «Локомотиву»? Для укрепления линии нападения. Пусть красно-зеленые и ранее подписали двух атакующих игроков: белоруса Виталия Лисаковича и гвинейца Франсуа Камано, но «железнодорожникам» нужен кто-то более разнообразный. Игрок, способный и зацепиться за мяч в глубине, и протащить его самостоятельно, и забить. Федор Смолов — скорее про последнее. Эдер, кажущийся потенциальным конкурентом Зе Луиша за место в составе, — ролевой футболист. Зацепиться и выиграть верх — да, дриблинг и качественное завершение — нет.

— Это будет хорошее приобретение для «Локомотива», — отметил «Известиям» экс-игрок «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко. — Зе — качественный футболист, здорово выступал за «Спартак». В «Порту» он тоже достаточно хорошо влился, не знаю, почему в какой-то момент его перестали ставить в состав. Игрок прыгучий и мастеровитый. Однозначно это приобретение под основу «Локомотива».

Согласен с Деменко и бывший полузащитник «Бенфики» и сборной России Александр Мостовой.

— Если «Локомотив» подпишет Зе Луиша, то он обязательно впишется в состав железнодорожников, — рассказал «Известиям» Александр Мостовой. — Этот нападающий уже играл в РПЛ, жил в Москве, ему все нравилось. В «Порту» высокая конкуренция, и он выступал не так ярко. Для «Локо» это отличный вариант, потому что в атаке у них то Смолов болеет, то Эдер забивает раз в 10 игр. Под Лигу чемпионов им нужен голодный настырный форвард с европейским опытом.

Для обоих клубов важно не просчитаться с выбором. Цена ошибки слишком высока. Можно лишиться как медалей РПЛ, так и хоть какого-то успеха в еврокубках. Пожалуй, третье место в группе Лиги чемпионов уже будет считаться хорошим результатом, учитывая силу соперников.

И здесь небольшое преимущество у «Локо». Во-первых, Зе Луиш адаптирован к России. Во-вторых, форвардов у красно-зеленых достаточно: кто-то да себя проявит. «Зениту» же стоит надеяться на удачу — никто, кроме Вендела, проблемную позицию не закроет.