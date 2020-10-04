«В Лиге чемпионов шансов у «Локомотива» очень мало»

В четверг российские футбольные клубы — петербургский «Зенит», московский «Локомотив» и «Краснодар» узнали своих соперников по групповому этапу Лиги чемпионов. Впервые в истории турнира сразу три наши команды принимают участие на этой стадии.

«Зенит» сыграет с дортмундской «Боруссией», римским «Лацио» и бельгийским «Брюгге». «Локомотиву» досталась мюнхенская «Бавария» — действующий победитель Лиги чемпионов. Эта команда за последний год выиграла пять официальных трофеев. Помимо статуса сильнейшего клуба континента она также завоевала золото чемпионата Германии, Кубок Германии, Суперкубок Германии и Суперкубок Европы.

Также «железнодорожники» сыграют с мадридским «Атлетико» и австрийским «Ред Буллом» из Зальцбурга. А «Краснодару» предстоит встретиться с победителем последней Лиги Европы испанской «Севильей». Кроме него «быкам» достались лондонский «Челси» и французский «Ренн».

Свое мнение о шансах наших команд на успех в Лиге чемпионов в интервью «Известиям» высказал бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков, в 1990-е годы долго отыгравший в чемпионате Германии за команды «Карлсруэ» и «Гамбург».

— Как оцените шансы «Зенита» в своей группе?

— Дортмундская «Боруссия» в этой группе, конечно же, фаворит. Представитель чемпионата Германии, вторая команда страны после «Баварии» — это говорит о многом. Понятно, что по всем параметрам она является фаворитом группы. Для «Зенита», обозначившего на этот турнир задачу выйти в плей-офф Лиги чемпионов, это будет крайне сложный соперник. И я думаю, петербургскому клубу придется бороться за второе место с «Лацио». Потому что понятно, что «Брюгге» классом немного пониже. Хотя и против бельгийской команды надо будет действовать предельно внимательно, чтобы не потерять очки.

— А каковы шансы в противостоянии с «Лацио»?

— Будут очень непредсказуемые матчи, к которым «Зениту» надо подойти в своей наилучшей форме. Представители итальянского футбола в последние годы играют как-то неровно, без стабильности — то хорошо, то плохо. Надеюсь, питерцам удастся разыграть с ними второе место . Обыграть их по силам. Если в этой ситуации не проходить «Лацио» и не занимать второе место, то это будет воспринято как разочаровывающий результат для клуба и болельщиков.

— Нынешняя «Боруссия» сильнее «РБ Лейпцига», который год назад дважды обыграл «Зенит» в групповом турнире?

— Дортмунд по статусу сильнее. И в недавнем матче за Суперкубок Германии все прекрасно видели, насколько сильна «Боруссия». Она лишь совсем чуть-чуть уступила «Баварии» по всем компонентам. В Дортмунде достаточно быстрая команда, играет в современный футбол на высоких скоростях — как командных, так и индивидуальных. Есть футболисты, которые очень сильны индивидуально. Так что «Зениту» попался соперник крайне высокого уровня. На мой взгляд, ему будет чрезвычайно тяжело . Так что на его месте я бы сосредоточился на «Лацио» и «Брюгге».

— Как вам группа, в которую попал «Локомотив»?

— Это группа смерти для «Локомотива» . Даже «Зальцбург» считаю очень сильной по европейским меркам командой. В последние годы она не раз преподносила сюрпризы, играя на равных с грандами. Этот позитивный еврокубковый опыт будет использован австрийским клубом. И я уже не беру такие две топ-команды, как «Бавария» и «Атлетико», в играх с которыми почти невозможно что-то поймать в плане очков. Здесь стоит говорить лишь о том, что только какие-то сверхвыдающиеся действия «Локомотива» плюс сопутствующая удача могут помочь ему занять третье место.

— Хоть что-то «Локо» может противопоставить фаворитам?

— Максимум, что они могут сделать, — это побиться и побороться . Как это делалось год назад в матчах с «Ювентусом», проигранных очень достойно с минимальным счетом (1:2; 1:2). Но все мы прекрасно понимаем, что здесь в играх с «Баварией» и «Атлетико» ловить нечего. Шансов очень мало.

— Не так давно «Бавария» неожиданно была разгромлена дома «Хоффенхаймом» (1:4) в матче чемпионата Германии. У мюнхенцев есть проблемы?

— Когда команда выигрывает столько трофеев, точнее, всё подряд, наступает момент успокоенности. Наверно, это и произошло в игре с «Хоффенхаймом». Но я думаю, сейчас «Бавария» восстановит свои силы и эмоции и больше таких ляпов не допустит.

— «Краснодар» может побороться за выход из группы?

— «Севилья» и «Челси» — очень сильные команды. «Краснодару» будет чрезвычайно тяжело . А в играх с «Ренном» ему всё по силам. И здесь можно побиться за третье место, которое позволит выступить в плей-офф Лиги Европы.