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«В Лиге чемпионов шансов у «Локомотива» очень мало»

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков — о соперниках «железнодорожников», «Зенита» и «Краснодара» в групповом этапе главного европейского турнира
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В четверг российские футбольные клубы — петербургский «Зенит», московский «Локомотив» и «Краснодар» узнали своих соперников по групповому этапу Лиги чемпионов. Впервые в истории турнира сразу три наши команды принимают участие на этой стадии.

«Зенит» сыграет с дортмундской «Боруссией», римским «Лацио» и бельгийским «Брюгге». «Локомотиву» досталась мюнхенская «Бавария» — действующий победитель Лиги чемпионов. Эта команда за последний год выиграла пять официальных трофеев. Помимо статуса сильнейшего клуба континента она также завоевала золото чемпионата Германии, Кубок Германии, Суперкубок Германии и Суперкубок Европы.

Также «железнодорожники» сыграют с мадридским «Атлетико» и австрийским «Ред Буллом» из Зальцбурга. А «Краснодару» предстоит встретиться с победителем последней Лиги Европы испанской «Севильей». Кроме него «быкам» достались лондонский «Челси» и французский «Ренн».

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«Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» узнали своих соперников по групповому этапу

Свое мнение о шансах наших команд на успех в Лиге чемпионов в интервью «Известиям» высказал бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков, в 1990-е годы долго отыгравший в чемпионате Германии за команды «Карлсруэ» и «Гамбург».

— Как оцените шансы «Зенита» в своей группе?

— Дортмундская «Боруссия» в этой группе, конечно же, фаворит. Представитель чемпионата Германии, вторая команда страны после «Баварии» — это говорит о многом. Понятно, что по всем параметрам она является фаворитом группы. Для «Зенита», обозначившего на этот турнир задачу выйти в плей-офф Лиги чемпионов, это будет крайне сложный соперник. И я думаю, петербургскому клубу придется бороться за второе место с «Лацио». Потому что понятно, что «Брюгге» классом немного пониже. Хотя и против бельгийской команды надо будет действовать предельно внимательно, чтобы не потерять очки.

— А каковы шансы в противостоянии с «Лацио»?

— Будут очень непредсказуемые матчи, к которым «Зениту» надо подойти в своей наилучшей форме. Представители итальянского футбола в последние годы играют как-то неровно, без стабильности — то хорошо, то плохо. Надеюсь, питерцам удастся разыграть с ними второе место. Обыграть их по силам. Если в этой ситуации не проходить «Лацио» и не занимать второе место, то это будет воспринято как разочаровывающий результат для клуба и болельщиков.

— Нынешняя «Боруссия» сильнее «РБ Лейпцига», который год назад дважды обыграл «Зенит» в групповом турнире?

— Дортмунд по статусу сильнее. И в недавнем матче за Суперкубок Германии все прекрасно видели, насколько сильна «Боруссия». Она лишь совсем чуть-чуть уступила «Баварии» по всем компонентам. В Дортмунде достаточно быстрая команда, играет в современный футбол на высоких скоростях — как командных, так и индивидуальных. Есть футболисты, которые очень сильны индивидуально. Так что «Зениту» попался соперник крайне высокого уровня. На мой взгляд, ему будет чрезвычайно тяжело. Так что на его месте я бы сосредоточился на «Лацио» и «Брюгге».

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— Как вам группа, в которую попал «Локомотив»?

Это группа смерти для «Локомотива». Даже «Зальцбург» считаю очень сильной по европейским меркам командой. В последние годы она не раз преподносила сюрпризы, играя на равных с грандами. Этот позитивный еврокубковый опыт будет использован австрийским клубом. И я уже не беру такие две топ-команды, как «Бавария» и «Атлетико», в играх с которыми почти невозможно что-то поймать в плане очков. Здесь стоит говорить лишь о том, что только какие-то сверхвыдающиеся действия «Локомотива» плюс сопутствующая удача могут помочь ему занять третье место.

— Хоть что-то «Локо» может противопоставить фаворитам?

Максимум, что они могут сделать, — это побиться и побороться. Как это делалось год назад в матчах с «Ювентусом», проигранных очень достойно с минимальным счетом (1:2; 1:2). Но все мы прекрасно понимаем, что здесь в играх с «Баварией» и «Атлетико» ловить нечего. Шансов очень мало.

— Не так давно «Бавария» неожиданно была разгромлена дома «Хоффенхаймом» (1:4) в матче чемпионата Германии. У мюнхенцев есть проблемы?

— Когда команда выигрывает столько трофеев, точнее, всё подряд, наступает момент успокоенности. Наверно, это и произошло в игре с «Хоффенхаймом». Но я думаю, сейчас «Бавария» восстановит свои силы и эмоции и больше таких ляпов не допустит.

— «Краснодар» может побороться за выход из группы?

«Севилья» и «Челси» — очень сильные команды. «Краснодару» будет чрезвычайно тяжело. А в играх с «Ренном» ему всё по силам. И здесь можно побиться за третье место, которое позволит выступить в плей-офф Лиги Европы.

Справка «Известий»

В прошлом сезоне ни один из российских клубов не вышел в весеннюю часть еврокубков. Последний выход нашей команды в плей-офф Лиги чемпионов состоялся в 2015 году, когда это сделал «Зенит». Всего питерцы трижды доходили до 1/8 финала этого турнира. Первые два раза произошли в 2011 и 2013 годах. «Локомотив» это делал в 2003 году. Годом ранее он также проходил групповой этап при старом формате турнира, где далее ему было необходимо играть во втором групповом этапе. «Краснодар» впервые выступает на групповой стадии Лиги чемпионов. Также в нынешнем сезоне Россию в еврокубках представляет ЦСКА, который в октябре стартует в Лиге Европы на групповой стадии, где сыграет с загребским «Динамо», роттердамским «Фейеноордом» и австрийским «Вольфсбергом». Ранее наша страна лишилась в этом турнире «Ростова» и московского «Динамо», вылетевших на стадии квалификации.

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