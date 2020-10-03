«Всех соперников «Краснодара» в Лиге чемпионов побеждать можно»

В четверг российские клубы узнали своих соперников по групповому этапу Лиги чемпионов, где впервые в истории сыграют три наших команды. Петербургский «Зенит» встретится с дортмундской «Боруссией», римским «Лацио» и бельгийским «Брюгге». Московскому «Локомотиву» в соперники достались мюнхенская «Бавария», мадридский «Атлетико» и зальцбургский «Ред Булл». ФК «Краснодар» сыграет с испанской «Севильей», лондонским «Челси» и французским «Ренном». Экс-полузащитник «Краснодара» и «Зенита» Максим Деменко в интервью «Известиям» поделился мнением о перспективах наших команд в главном европейском клубном турнире.

— Как оцените шансы «Краснодара»?

— В любом случае команды «быкам» достались непростые, особенно — «Севилья» и «Челси». Но я не вижу ничего невозможного в том, чтобы сражаться с ними за победу. Соперники, конечно, амбициозные. Поэтому и «Краснодару» будет интересно проверить себя на их фоне. В конце концов, против любой команды можно играть. А «быки» показали себя коллективом, способным придерживаться своего стиля в любых условиях. Да, все соперники сейчас будут топовыми, но побеждать их можно.

— Даже «Севилью» и «Челси»?

— Да. Достанься «Краснодару» «Ювентус» и «Барселона», как киевскому «Динамо» и «Ференцварошу», тогда бы я сказал, что шансов нет. А так, никто не спорит, что «Севилья» — хорошая испанская команда. Но её можно побеждать. Да, она вместе с «Челси» фаворит группы, но это не значит, что с ними нельзя бороться за выход в плей-офф.

— Тем более, два года назад на групповом этапе Лиги Европы «Краснодар» уже обыгрывал «Севилью» (2:1).

— Да, «быки» уже знают, как побеждать «Севилью». Мы помним эти матчи. Понятно, что с тех пор поменялась часть игроков у обеих команд. Но не вижу предпосылок к тому, чтобы «Краснодар» испытывал дискомфорт против этих соперников. Да, они все сильны, но не настолько, чтобы заранее поднимать белый флаг.

— Как «Краснодару» лучше играть в Лиге чемпионов — в свой фирменный атакующий футбол или более прагматично, как в среду в ответном матче раунда плей-офф против ПАОКа (2:1)?

— В любом случае, «Краснодар» старается больше атакующий стиль показывать, но, если у него заберут мяч, хочешь-не хочешь, а придётся много обороняться. И не исключено, что «Севилья» и «Челси» заставят «быков» это делать. У обеих команд есть исполнители для подобного футбола. Но что тут поделаешь. Значит, придётся перестраиваться. «Краснодар» показал против ПАОКа, что может и так сыграть. Ребята отошли все на свою половину поля, отыграли там большую часть матча, и ничего страшного не случилось. Поэтому команда Мурада Мусаева будет гнуть свою линию, но и по ситуации сыграет дисциплинированно. Ребята показали, что умеют обороняться и выходить в контратаку.

— Группу «Зенита» как оцените?

— Довольно равная. «Зениту» даже в какой-то степени будет тяжелее, поскольку многие команды уже знают, на что сине-бело-голубые способны. И максимально на них настроятся. Хотя в Лиге чемпионов и так все друг на друга настраиваются. И в этой группе нет фаворитов. Даже «Боруссию» я таковой не назову. Вот она уже и в чемпионате Германии на старте проиграла один из матчей, так что пока не ясно, в какой эта команда форме. Хотя выступающий в Дортмунде Аксель Витцель, когда-то игравший в «Зените», наверняка расскажет своим нынешним партнёрам о каких-то качествах питерских футболистов. Но, повторюсь, это не «Барселона», «Бавария», «Ливерпуль» или «Ювентус», против которых «Зениту» было бы архисложно. Сейчас сине-бело-голубые могут как обыграть «Боруссию», так и проиграть «Брюгге». Так что тут многое будет зависеть от настроя и физической подготовки. Ведь пару лет назад мало кто верил, что ЦСКА выиграет у «Реала». И уж точно трудно было предположить, что сделает это дважды. Но армейцы смогли. Так что никому ничего не гарантировано. Против топ-клубов Европы иногда вообще легче себя проявлять, чем против тех, кто вроде бы послабее.

— У «Локомотива» нет шансов?

— Наверное, «железнодорожникам» досталась самая тяжелая группа из всех трёх, куда попали российские команды. «Локо» будет сложно при всём к нему уважении. «Бавария» и «Атлетико» — это врагу не пожелаешь. Да и «Ред Булл» хорош. Понятно, что «Локомотив» будет биться. Надеюсь, ажиотаж к этим матчам появится большой, тем более если УЕФА разрешит допускать зрителей на трибуны. Но даже выйти с третьего места в Лигу Европы будет крайне непросто.