Победителей не рассудили: как матч «Спартак»-«Зенит» усилил конкуренцию

Первая треть чемпионата России завершилась ничейной очной встречей (1:1) между двумя лидерами «Спартаком» и «Зенитом», которые продолжают возглавлять турнирную таблицу. Накануне двухнедельного перерыва на игры сборных вплотную к ним подобрались ЦСКА и «Сочи»: после одержанных побед они отстают от первых мест всего на два очка.

«Спартак»–«Зенит»

Как и ожидалось, матч оказался крайне напряженным, с равными возможностями для победы каждой из команд. В первом тайме к успеху был ближе «Зенит». Несколько раз вратарю «Спартака» Александру Максименко приходилось творить чудеса. Особенно это было заметно на 33-й минуте, когда 22-летний голкипер совершил тройной сейв после ударов сине-бело-голубых с опасных позиций.

После перерыва преимущество было на стороне хозяев, но счет открыл питерский клуб. В середине второго тайма после скидки Артема Дзюбы отличился Александр Ерохин. Через несколько минут едва не удвоил преимущество «Зенита» Вячеслав Караваев, но, выйдя один на один с Максименко, он не попал в дальний угол. Концовка игры осталась за «Спартаком». Сначала убойный момент не использовал Эсекьель Понсе. Его первый удар на 80-й минуте отбил в штангу Михаил Кержаков, а на добивании аргентинец попал выше ворот. Но через шесть минут он уже был точен и сравнял счет.

В итоге «Зенит» и «Спартак» продолжают идти вровень по очкам и лидировать в чемпионате, но подпустили к себе преследователей — ЦСКА и «Сочи», отстающих от питерцев и красно-белых всего на два балла.

— Думаю, «Зенит» может быть недоволен исходом встречи, — поделился с «Известиями» бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой. — Эта ничья в пользу красно-белых. Питерцы контролировали ход матча, создали больше моментов, особенно в первом тайме, но не реализовали их, а затем что-то надломилось. В концовке встречи, ведя в счете, «Зенит» зачем-то слишком отошел к своей штрафной площади, «Спартак» хорошо провел последние десять минут основного времени и воспользовался шансами. Не знаю, почему «Зенит» не смог спокойно довести эту встречу, но он явно не был нацелен упускать победу. В любом случае этой ничьей больше могут довольствоваться конкуренты двух лидеров.

«Динамо»–«Краснодар»

Динамовцы проводили первый матч после отставки Кирилла Новикова с поста главного тренера. Его обязанности исполнял наставник молодежной команды бело-голубых Александр Кульчий. Ему предстояло начинать с домашней встречи против «Краснодара», для которого минувшая неделя была триумфальной: после выездной победы над греческим ПАОК «быки» впервые в своей истории попали в групповой этап Лиги чемпионов.

Однако если в еврокубках у клубов диаметрально противоположные результаты (в сентябре «Динамо» сенсационно вылетело из квалификации Лиги Европы, проиграв 1:2 тбилисскому «Локомотиву»), то в чемпионате России они находятся в середине таблицы: бело-голубые перед этим туром уступали южанам всего одно очко.

Первый тайм прошел при территориальном преимуществе «Динамо». У него было больше подходов к воротам, но они либо не доходили до ударов, либо удары были неточными. «Краснодар» отвечал редкими и безрезультатными контратаками. И всё же без голов первый тайм не обошелся. Контратака бело-голубых закончилась ударом из-за пределов штрафной Себастьяна Шимански. Матвей Сафонов отбил мяч перед собой, и Вячеслав Грулёв на добивании опередил защитников гостей.

После перерыва команды обменивались опасными моментами, но забить смог только Даниил Лесовой, который после ошибки Александра Мартыновича вышел один на один с Сафоновым и удвоил преимущество «Динамо». «Краснодар» так и не смог распечатать ворота Антона Шунина и проиграл 0:2, дав бело-голубым возможность подняться на шестое место.

— Смена наставника всегда мобилизует команду, а тут еще наложилось то, что «Краснодар» имел непростой выезд в Грецию, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин. — А потенциал у бело-голубых достаточный, чтобы при должной отдаче обыгрывать команды уровня «Краснодара» и «Зенита». Что и произошло в этом туре. Жаль, что пока команде не удается постоянно выдавать такие игры. Очень нестабильно она действует.

«Сочи»–«Ростов»

Это был первый очный матч двух южных команд со времен июньского скандала, когда вспышка коронавируса вынудила ростовчан изолировать всю основу и резерв, а на выезд в Сочи поехали юниоры из системы клуба. Они проиграли 1:10, и хозяевам поля тогда жестко досталось за это «избиение младенцев».

Но в воскресенье они доказали, что могут побеждать и взрослый «Ростов». Первый тайм закончился в пользу «Сочи» — 1:0. Мяч оказался на счету Никиты Бурмистрова. Основные события произошли в середине второй половины встречи. Алексей Ионов на 62-й минуте сравнял счет, через минуту у ростовчан удалили Матиаса Норманна, и на 66-й минуте Артур Юсупов воспользовался большинством, вновь выведя хозяев вперед.

Через восемь минут вновь сравнял счет Дмитрий Полоз, но далее впервые в сезоне отличился Антон Заболотный. Сначала на 78-й минуте форвард сочинцев забил гол ударом через себя, а на 84-й сделал дубль и поставил точку в матче. «Сочи» приблизился к «Зениту» и «Спартаку»: после десяти туров клуб отстает от них на два очка и занимает четвертое место.

— Вышла боевая игра с немалом числом голов, с удалением, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший полузащитник «Ростова» и сочинской «Жемчужины» Максим Деменко. — Победить могли обе команды, но существенную роль сыграло удаление у ростовчан. Хотя и в меньшинстве они показали характер, и кто знает, как бы всё повернулось в концовке встречи, не случись этот блестящий гол через себя Заболотного, который очень вовремя для «Сочи» начал забивать.

«Локомотив»–«Химки»

После провального старта «Локо» начал набирать ход. Его победа над ЦСКА (1:0) показала, что «железнодорожников» еще рано списывать со счетов. «Химки» с приходом Игоря Черевченко на пост главного тренера выиграли первый же матч, одолев «Динамо» (1:0). И они были близки к тому, чтобы отобрать очки у красно-зеленых. Этот матч стал дебютным за подмосковный клуб для бывшего полузащитника «Локо» и «Спартака» Дениса Глушакова.

Но это не принесло «Химкам» очки. В первом тайме «Локомотив» повел в счете — отличился Виталий Лисакович. Сразу же после перерыва Кирилл Боженов восстановил равновесие. Но вскоре Владислав Игнатьев вновь вывел хозяев вперед. И спастись химчане уже не смогли: «Локо» выиграл (2:1). Тем не менее на перерыв «Химки» уходят вне зоны вылета, хотя неудачный старт делал их главными претендентами на понижение в классе.

— Можно сравнить с прошлым сезоном, какая там была обстановка в Премьер-лиге: много команд могло вылететь, — заявил «Известиям» Денис Глушаков. — Впереди еще второй круг и остаток первого. Всё будет зависеть от команды, от футболистов, от тех, кто пополнит команду, хотя и сейчас неплохие ребята у нас собраны. Есть молодые, есть те, кто вообще только сейчас начал играть в РПЛ. Время покажет.

«Урал»–ЦСКА

В нынешнем сезоне екатеринбургский клуб отобрал очки почти у всех фаворитов. Очередь дошла до ЦСКА. И уральцы имели шансы вновь добиться успеха. Особенно когда в начале второго тайма у армейцев удалили защитника Хердура Магнуссона. Но, как ни удивительно, через три минуты красно-синие забили: отличился перешедший недавно из «Ростова» Бактийор Зайнутдинов. А через четыре минуты преимущество ЦСКА удвоил Константин Марадишвили. Оставшуюся часть тайма армейцы спокойно довели до победы.

— Был непростой матч для красно-синих, но за счет характера и самоотдачи команда увезла очки из непростого выезда, — сказал «Известиям» бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха. — «Урал» имел все шансы на победу, но, видимо, где-то потерял концентрацию, получив большинство. Но гости этим воспользовались и в нужный момент реализовали свои возможности, забив ровно тогда, когда нужно. Это уже говорит об определенном классе команды, с которым можно бороться за первые места, к которым ЦСКА сейчас подошел очень близко.

Также в прошедшем туре матч аутсайдеров РПЛ «Уфы» и волгоградского «Ротора» закончился вничью — 1:1. Аналогичный итоговый счет зафиксирован в играх «Тамбова» против тульского «Арсенала» и казанского «Рубина» против грозненского «Ахмата».