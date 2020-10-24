«Тяжелый еврокубковый график повлияет на распределение мест в РПЛ»

В субботу пройдет центральный матч 12-го тура чемпионата России по футболу между «Краснодаром» и «Спартаком». Первая команда сейчас на седьмом месте. «Краснодар» потратил много сил на попадание в групповой этап Лиги чемпионов, первый тур которой состоялся на этой неделе. Этот выездной матч во вторник «быки» сыграли вничью с французским «Ренном» (1:1), а в среду во втором туре примут дома лондонский «Челси». «Спартак» же по итогам прошлого сезона не попал в еврокубки, но сейчас наряду с петербургским «Зенитом» идет в лидерах РПЛ и за счет отсутствия в календаре дополнительных международных матчей имеет преимущество перед конкурентами. В интервью «Известиям» бывший полузащитник «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от игры и оценил перспективы обеих команд в чемпионате России.

— Насколько тяжело будет играть «Краснодару» против «Спартака» после сложного выезда в Лиге чемпионов?

— График у «Краснодара» сейчас действительно очень тяжелый. Игры идут одна за другой, поэтому у команды могут быть проблемы. Но мне кажется, что сейчас «быки» находятся на позитивных эмоциях после выезда во Францию. Все-таки они не проиграли, показали очень достойный футбол в матче с «Ренном». И этот эмоциональный подъем будет их поддерживать в матче со «Спартаком». После поражения всё было бы немножко по-другому — и восстановление, и психологическая готовность.

Тяжёлый еврокубковый график Матч Лиги Чемпионов УЕФА Ренн — Краснодар, Франция, 20 октября 2020 года Фото: Global Look Press/Panoramic/Keystone Press Agency

— А в целом на длинной дистанции «Краснодар» может выдержать игру на два фронта?

— Будет непросто. Понятно, что сейчас команде нельзя далеко отпускать конкурентов в чемпионате России, и при этом нужно бороться в Лиге чемпионов. Конечно, жалко, что были кадровые потери перед игрой с «Ренном». Но, думаю, сейчас должны выступить слово те футболисты, которые не проходили в состав ранее. И они же могут помочь «Краснодару» не сильно отстать в национальном первенстве, в том числе добиться победы над «Спартаком».

— В среду у «Спартака» был выездной матч в Красноярске в рамках Кубка России против «Енисея» (0:1). Нападающий красно-белых Эсекьель Понсе получил травму, а он забил много мячей в последних играх чемпионата. Насколько эта потеря усложнит жизнь «Спартаку» в Краснодаре?

— «Спартак» сейчас должен максимально пользоваться сложившейся ситуацией, когда игра идет, очки набираются, и команда идет в лидерах, а конкуренты разрываются на два фронта. Другое дело, что недавний кубковый выезд в Красноярск тоже может сказаться. И та же потеря Понсе очень некстати. Хотя с учетом тех футболистов, которых взял «Спартак» в прошедшее трансферное окно, у него есть, кому выйти на поле. Другое дело, мне не очень нравится, как красно-белые играют. И это при том, что результата они добиваются и идут сейчас вверху таблицы. Даже если взять игру с «Енисеем» или «Химками», то матчи спартаковцам даются непросто. И этим должен пользоваться «Краснодар». Тем более, в эмоциональном плане ближайший матч чемпионата России наложит определенный отпечаток на подготовку к игре с «Челси». В любом случае, ребята сейчас мотивируются, но эмоциональная нагрузка и на «Ренн», и на «Спартак», и на «Челси» очень высокая. Чтобы продержать этот запал подольше, лучше как можно чаще добиваться позитивного результата, а в субботнем матче это может быть только победа.

Тяжёлый еврокубковый график Эсекьель Понсе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Из-за пандемии COVID-19 групповые этапы Лиги чемпионов и Лиги Европы начались позже обычного. Поэтому календарь более плотный, и с этой недели до зимнего перерыва нашим «Зениту», «Локомотиву», «Краснодару» и ЦСКА почти всё время придется играть по два матча в неделю. «Спартак», которому не надо отвлекаться на еврокубки, может этим воспользоваться, и к концу декабря так оторваться от конкурентов, что не оставит им шансов на чемпионство весной. Согласны?

— Запросто так может быть. Мы можем вспомнить, как тот же «Краснодар» в сентябре играл квалификацию Лиги чемпионов против ПАОКа. И после победы в первом матче (2:1) приехал в РПЛ на выезд к «Сочи», где выглядел тяжеловато. И в итоге не смог победить (1:1), хотя почти тайм играл в большинстве после удаления у сочинцев. А после ответного матча в Греции (2:1) и выхода в групповой этап был выезд в Москву к «Динамо» — и тоже поражение, причем без особых шансов на успех (0:2). И сейчас у «Краснодара», как и у «Зенита», «Локомотива» и ЦСКА будет тяжелый график. А если, не дай Бог, в каком-то из коллективов случится заражение, и кто-то выпадет, то всё совсем запутается. Но и без этого график тяжелый, и он повлияет на распределение команд в таблице к зимнему перерыву. Надеюсь, тому же «Краснодару» получится минимизировать потери очков. Думаю, в команде уже увидели, насколько тяжело совмещать РПЛ с Лигой чемпионов, и сделали определенные выводы по части подготовки и восстановления, а также спланируют необходимую ротацию состава. Что-то сейчас руководство и главный тренер придумают.

— У «Краснодара» после последних трансферов состав позволяет играть на два фронта?

— При том, что мы видели, я думаю, «Краснодар» вовремя взял игроков на флажке трансферного окна. И Евгений Чернов, который уже хорошо сыграл в Лиге чемпионов с «Ренном», и Леша Ионов, и Евгений Марков — хорошие приобретения. При этом, если не ошибаюсь, Ионов не сможет сыграть в Лиге чемпионов, но в чемпионате России он и другие новички помогут. «Краснодару» нужны были такие игроки.