«Зимой «Уфа» будет только усиливаться»

Нынешний сезон пока складывается для «Уфы» непросто. Сейчас команда идет на предпоследнем 15-м месте в РПЛ и рискует вылететь в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Хотя летом боролась за попадание в еврокубки. После первой волны пандемии один из самых малобюджетных клубов вынужден был еще больше сокращать расходы. Правда, сейчас, уверяет руководство, ситуация с финансами нормализовалась.

В субботу «Уфа» в первом матче под руководством нового главного тренера Рашида Рахимова едва не отобрала на выезде очки у московского «Локомотива» (0:1), пропустив единственный мяч после ошибки своего вратаря Александра Беленова. В интервью «Известиям» нынешними планами клуба поделился председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов.

— Как оцените качество игры команды в последнем матче?

— Удовлетворительно. Если бы не нелепая ошибка лидера клуба Беленова, думаю, была бы ничья: больше соперник ничего не создал у наших ворот. Поэтому с оптимизмом смотрю в будущее, команду мы не хороним. У нас были объективные сложности, связанные с коронавирусом и финансами. Сейчас молодежь, которая пришла, получила опытного наставника, и в зимнее трансферное окно мы еще усилимся. Также придут два иностранных тренера. Так что долго засиживаться на 15-м месте мы не собираемся.

— Два иностранных тренера прямо сейчас присоединятся?

— Да, об одном мы уже объявили — это испанец Эдуардо Докампо, тренер по тактике. Вторым будет специалист по физподготовке из Германии. Его пока не называем, поскольку еще идет оформление. Как только станет понятно, что всё в порядке, сразу же представим его.

— Нынешняя вторая волна пандемии влияет на клуб?

— У нас в республике идет рост числа заболевших, но футболистов это, слава богу, минует. Все научились работать так, чтобы не заражаться. Но в целом, конечно, тяжелая концовка прошлого сезона и короткое межсезонье сказываются. «Уфа» всегда во многом добивалась результата за счет того, что в подготовительный период обкатывала никому не известных игроков, часть из которых присоединялась к команде и тут же выстреливала. В нынешнем году у нас не было этой паузы, потому что из-за пандемии перерыв между двумя сезонами был чуть больше двух недель. Поэтому приходится всё наигрывать уже по ходу чемпионата. Но в любом случае селекция даст свои плоды. И те ребята, которые, может быть, сейчас не слишком известны, сделают нам результат.

— Не придется снова сокращать финансирование, перераспределяя деньги на иные нужды республики, как это уже было с «Уфой» летом?

— Нет, по финансам всё решено. Потому что мы и так были с поясами, затянутыми настолько, что сильнее их просто уже было некуда затягивать. В последние полгода жили только на те средства, которые зарабатывали сами.

— За счет летних продаж игроков?

— Да, именно так.

— Зимой можете опять кого-то продать? Или будете только усиливаться?

— В следующее трансферное окно будем работать только на усиление. Мы хотим обратно в десятку.