«Спартак» вышел к «Енисею»: клубы РПЛ стартуют в Кубке России

Пока одни наши клубы начинают свой путь в еврокубках, для других команд РПЛ, кроме московского «Динамо» и «Ростова», наступает время элитного группового этапа Кубка России. В среду 21 октября пройдут девять поединков с их участием. Особо стоит отметить матч «Спартака» в Красноярске, на который красно-белые отправились практически в оптимальном составе.

С одобрения УЕФА

Элитный групповой этап, по сути, заменил кубковые стадии 1/32 и 1/16 финала. А «элитным» его назвали потому, что к клубам ПФЛ и ФНЛ, которые стартовали раньше, присоединились и представители РПЛ. Но только те, кто не представляет Россию в еврокубках сезона 2020/21. Они подключаются с 1/8 финала и будут принимать соперников на своем стадионе. РФС даже пришлось специально договариваться с УЕФА по поводу того, чтобы игры группового этапа проходили в те же дни, что и матчи еврокубков.

футбол Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Экспериментально и то, что состав групп соответствует четкому критерию — по одной команде из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Сделано это, в том числе, для того, чтобы клубы из регионов, из третьей по статусу российской лиги, гарантированно имели возможность сыграть с командами из элитного дивизиона. Любительский футбол и фарм-клубы на этот раз в Кубке не представлены. Причина — увы, уже ставшая банальной: коронавирус. Из-за пандемии две игры на всех стадиях плей-офф решено было заменить на одну. Дополнительное время в Кубке России не предусмотрено, причем на всех стадиях турнира, включая групповую. Если основное время закончилось вничью, команды пробивают пенальти. Необычна и система начисления очков на групповой стадии: за победу в основное время — 3 очка, за победу по пенальти — 2, за поражение по пенальти — 1 очко.

— Для популяризации футбола в регионах изменение формата Кубка России — это правильное решение, — отметил «Известиям» экс-вратарь «Зенита» и «Динамо» Роман Березовский. — Но, к сожалению, из-за пандемии коронавируса матчи проходят с малым количеством зрителей. Надеюсь, когда все ограничения снимут, мы действительно увидим эффект от реформы Кубка.

«Енисей» готов к сюрпризу

Представители «элиты» в этот раз подходят к Кубку России достаточно серьезно. В первом туре они камня на камне не оставили от представителей ПФЛ, играя на поле соперника и одержав девять побед в 10 матчах («Ротору» было засчитано техническое поражение с «Динамо» Ставрополь). Теперь — соперники позубастее, из ФНЛ. И опять младшие играют на своих полях. Так что, с точки зрения интриги, именно третий тур станет самым интересным.

Наибольшее внимание, естественно, к матчу на Центральном стадионе в Красноярске, где местный «Енисей» будет принимать московский «Спартак». Команда Доменико Тедеско полетела в Восточную Сибирь практически основным составом (за исключением новичка Виктора Мозеса). Зато c «Енисеем» могут сыграть Александр Кокорин и Зелимхан Бакаев.

Спартак вышел к Енисею Игроки ФК "Енисея" Фото: РИА Новости/Александр Паниотов

Последние свои встречи в чемпионатах «Спартак» и «Енисей» выиграли с одинаковым счетом 3:2. Красно-белые одержали в гостях волевую победу над «Химками», а «Енисей» дома одолел «Чайку». Но если красно-белые идут в лидерах РПЛ, то красноярцы пока только десятые в ФНЛ при серьезной плотности таблицы.

Напомним, что эти клубы объединяет спартаковская легенда — Дмитрий Аленичев. После отставки из «Спартака» следующим клубом в карьере Аленичева-тренера был как раз «Енисей». Дмитрию Анатольевичу удалось стать единственным наставником за всю историю, кто вывел красноярскую команду в РПЛ. Правда, только на один сезон. Однако «Енисей» не рухнул после понижения в классе, как это часто случалось с другими коллективами и вновь ставит себе самые высокие цели.

Казанский «Рубин» Леонида Слуцкого отложил выяснение отношений в Хабаровске до начала ноября (игру перенесли по просьбе казанского клуба). Из остальных матчей можно выделить волжское дерби «Крылья Советов» — «Ротор», игру недавних соперников за выживание в РПЛ «Оренбург» — «Сочи» и поединок «Чертаново» — «Уфа». У Рашида Рахимова будет шанс одержать первую победу после своего назначения главным тренером башкирцев, а за «Чертаново» может сыграть 15-летний вундеркинд Сергей Пиняев, который восстановился после травмы. Интересно было бы увидеть его на уровне такого серьезного соперника.

футбол Сергей Пиняев Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

— Сергей Пиняев действительно способен вырасти в топ-игрока, — заявил «Известиям» бывший тренер сборной России Борис Игнатьев. — Задатки у него хорошие, футбольное мышление на высоком уровне. Теперь главное, чтобы он не поймал звездную болезнь от всей этой суеты вокруг него, а продолжил хорошо тренироваться и совершенствоваться. Также важно, чтобы его окружали правильные люди. В таком случае уже через пару лет мы увидим Сергея, выступающего на самом высоком уровне. Возможно, даже в сильном европейском первенстве. Все-таки интерес к форварду со стороны «Манчестер Юнайтед» не случаен.

Пиняев — самый молодой игрок, забивавший в ФНЛ: ему тогда было 15 лет, девять месяцев и десять дней. Сергей побил рекорд Даниила Шамкина больше чем на год: полузащитник «Зенита-2» забил «Тамбову» в марте 2019-го, когда ему было 16 лет, 11 месяцев и три дня (сейчас уже 18-летний Шамкин в обойме «Зенита», в чемпионском сезоне-2019/20 он вышел на поле в четырех матчах).

Расписание матчей (по московскому времени)

14:00 «Велес» — «Урал»

15:00 «Енисей» — «Спартак»

15:00 «Текстильщик» — «Арсенал»

16:00 «Динамо»Бр — «Тамбов»

17:00 «Оренбург» — «Сочи»

18:00 «Крылья Советов» — «Ротор»

18:30 «Шинник» — «Ахмат»

18:30 «Нижний Новгород» — «Химки»

19:00 «Чертаново» — «Уфа»