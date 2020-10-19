 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

Играют по средствам: клубы РПЛ подвели итоги трансферного окна

Расходы на новичков за год снизились с 237 до 128 млн евро
Фото: instagram.com/zenit_spb
Главный слайд
Начало статьи
Играют по средствам: клубы РПЛ подвели итоги трансферного окна
2020-10-18 19:19:54">
2020-10-18 19:19:54
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Летнее трансферное окно в Российской премьер-лиге (РПЛ) вполне можно назвать уникальным, как и многое в 2020 году. Во-первых, по сути оно длилось почти три месяца — многие клубы начали работу на рынке еще в июле, не успев завершить ее в прошлый сезон. Во-вторых, закрылось необычайно поздно — в середине октября. В-третьих, закрытие не было синхронизировано с европейским периодом дозаявок, как это обычно бывает летом — у российских клубов было еще 12 дней, чтобы приобретать футболистов, и, например, «Спартак» и «Динамо» использовали это обстоятельство, заявив Виктора Мозеса и Гильермо Варелу, равно как и «Ростов», успешно поработавший на скандинавском рынке.

Основная тенденция отечественного рынка совпадает с европейской — он сжался, и денег на нем стало меньше. В этом смысле РПЛ не отличается от других лиг Старого Света. В Англии, Испании, Италии, Германии, Франции тратили меньше, чем год назад, и здесь РПЛ в тренде. Падение по сравнению с летом-2019 получилось существенным — почти в два раза, с €237 до 128 млн.

Сумма расходов клубов РПЛ в летнее трансферное окно

Год

Сумма*

2020

128,21 млн

2019

237,7 млн

2018

67,96 млн

2017

124,6 млн

2016

91,64 млн

*в €, по версии transfermarkt.com

Падение большое, но при этом нынешнее летнее окно — второе по расходам за последние пять лет. А если копнуть глубже, то и за все семь, начиная с докризисного лета-2013. Это кажется нелогичным, но нужно учитывать один нюанс — выход на рынок ЦСКА, который, перейдя под контроль ВЭБ, перестал существовать в режиме жесткой экономии. Из €128 млн расходов клубов РПЛ почти четверть, 30 млн, приходится на долю армейцев. Если их вычесть, получается 98 млн — сумма, вполне сопоставимая, например, с 2016 годом.

— Пока рано делать выводы об итогах прошедшего трансферного окна, — заявил «Известиям» генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев. — По тем или иным причинам, к сожалению, Фукс пока не смог себя проявить из-за травмы, Гайч очень долго набирал форму после практически шести месяцев простоя в Аргентине. Поэтому какие-то выводы можно будет делать только к концу первого круга.

Топ-5 клубов-покупателей в летнее окно-2020

Клуб

Сумма расходов*

«Зенит»

32,7 млн

ЦСКА

30 млн

«Динамо»

15,97 млн

«Локомотив»

15,3 млн

«Ростов»

8,12 млн

*в €, по версии transfermarkt.com

Вторым главным игроком на рынке стал «Зенит», потративший даже чуть больше — €32,7 млн. Суммарно на долю двух клубов приходится почти половина всех расходов — €62,7 млн.

Если взглянуть на список главных «транжир» этого окна, то мы увидим, что четыре первые строчки заняли клубы, патронируемые госструктурами. И это весьма показательный момент. Вместе они потратили без малого €94 млн — это 73% от общей суммы. При этом два клуба — «Химки» и «Тамбов» — формально не потратили вообще ни копейки, а еще четыре — меньше миллиона. Что свидетельствует о дисбалансе рынка. Да, «Локомотив» может указать на продажу Алексея Миранчука и будущие доходы от Лиги чемпионов, равно как и «Зенит», но вот как быть с «Динамо», которое за два года потратило почти €60 миллионов?

— Так совпало, что в это межсезонье клубы, акционерами которых являются госкомпании, были активны на трансферном рынке, — отметил в беседе с «Известиями» почетный президент РФС Вячеслав Колосков. — Конечно, когда ты имеешь стабильное финансирование, то у тебя заметно больше возможностей для приобретения дорогостоящих футболистов. Это тенденция. Кто богаче, тот и имеет приоритет в комплектовании. Главное, чтобы футболисты были качественные и в этом трансферном окне клубы гнались не за количеством, а качеством. ЦСКА, «Зенит», «Локо» и «Спартак» подписали добротных игроков. Считаю, что мы на правильном пути.

Баланс клубов РПЛ в летнее окно-2020*

Клуб

Расходы

Доходы

Баланс

«Ростов»

8,12 млн

18,25 млн

+10,14 млн

«Уфа»

1,24 млн

8 млн

+6,76 млн

«Тамбов»

-

1 млн

+1 млн

«Арсенал»

0,9 млн

1,8 млн

+0,9 млн

«Ахмат»

0,83 млн

1,3 млн

+0,47 млн

«Химки»

-

0,33 млн

+0,33 млн

«Ротор»

0,122 млн

-

-0,122 млн

«Урал»

0,56 млн

-

-0,56 млн

«Локомотив»

15,3 млн

14,5 млн

-0,8 млн

«Сочи»

1,4 млн

-

-1,4 млн

«Спартак»

6 млн

0,45 млн

-5,55 млн

«Рубин»

6 млн

-

-6 млн

«Краснодар»

6,8 млн

0,7 млн

-6,1 млн

«Динамо»

15,97 млн

2,65 млн

-13,32 млн

«Зенит»

32,7 млн

5,28 млн

-27,42 млн

ЦСКА

30 млн

0,5 млн

-29,5 млн

*в €, по версии transfermarkt.com

Получается, РПЛ снова стала лигой покупателей. При том, что за последние шесть летних трансферных окон трижды суммарное сальдо было положительным — в 2015, 2016 и 2018 годах. Сейчас баланс отрицательный — минус €68,15 млн. Что неудивительно, как видно из таблицы выше, денег почти ни у кого нет, и большинство команд ограничивается арендами.

Самым активным продавцом стал «Ростов». Происходящее сейчас на Дону больше похоже на вывод активов перед ликвидацией, чем на сознательную политику. Хотя хотелось бы ошибиться.

— С одной стороны, «Ростову» нужны деньги для стабильного финансирования, с другой, подрастает своя молодежь, которую мы вчера видели в деле, — продолжил Вячеслав Колосков. — И третий немаловажный факт: зачем удерживать футболиста, который заметно вырос в цене и хочет продолжать расти. Того же Шоморудова продали на пике и это современный подход. В Западной Европе есть много клубов, которые существуют за счет трансферов. Готовят игроков и затем продают их гораздо дороже. Надеюсь, что ростовчане также пойдут по этому пути, упрекнуть их в продаже лидеров точно нельзя.

Топ-пять клубов-продавцов в летнее окно-2020

Клуб

Сумма доходов*

«Ростов»

18,25 млн

«Локомотив»

14,5 млн

«Уфа»

8 млн

«Зенит»

5,28 млн

«Динамо»

2,65 млн

*в €, по версии transfermarkt.com

Самым дорогим приобретением стал бразильский полузащитник Вендел, переехавший в Санкт-Петербург. Всего же было восемь сделок больше €5 млн. Для сравнения, прошлым летом их было 12.

Топ-пять трансферов РПЛ в летнее окно-2020

Игрок

Откуда

Куда

Сумма*

Вендел

«Спортинг» Л

«Зенит»

20,3 млн

Деян Ловрен

«Ливерпуль»

«Зенит»

12 млн

Чидера Эджуке

«Херенвен»

ЦСКА

11,5 млн

Адольфо Гайч

«Сан-Лоренсо»

ЦСКА

8,5 млн

Никола Моро

«Динамо» З

«Динамо»

8,5 млн

*в €, по версии transfermarkt.com

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020