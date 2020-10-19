Играют по средствам: клубы РПЛ подвели итоги трансферного окна

Летнее трансферное окно в Российской премьер-лиге (РПЛ) вполне можно назвать уникальным, как и многое в 2020 году. Во-первых, по сути оно длилось почти три месяца — многие клубы начали работу на рынке еще в июле, не успев завершить ее в прошлый сезон. Во-вторых, закрылось необычайно поздно — в середине октября. В-третьих, закрытие не было синхронизировано с европейским периодом дозаявок, как это обычно бывает летом — у российских клубов было еще 12 дней, чтобы приобретать футболистов, и, например, «Спартак» и «Динамо» использовали это обстоятельство, заявив Виктора Мозеса и Гильермо Варелу, равно как и «Ростов», успешно поработавший на скандинавском рынке.

Основная тенденция отечественного рынка совпадает с европейской — он сжался, и денег на нем стало меньше. В этом смысле РПЛ не отличается от других лиг Старого Света. В Англии, Испании, Италии, Германии, Франции тратили меньше, чем год назад, и здесь РПЛ в тренде. Падение по сравнению с летом-2019 получилось существенным — почти в два раза, с €237 до 128 млн.

Сумма расходов клубов РПЛ в летнее трансферное окно

Год Сумма* 2020 128,21 млн 2019 237,7 млн 2018 67,96 млн 2017 124,6 млн 2016 91,64 млн

*в €, по версии transfermarkt.com

Падение большое, но при этом нынешнее летнее окно — второе по расходам за последние пять лет. А если копнуть глубже, то и за все семь, начиная с докризисного лета-2013. Это кажется нелогичным, но нужно учитывать один нюанс — выход на рынок ЦСКА, который, перейдя под контроль ВЭБ, перестал существовать в режиме жесткой экономии. Из €128 млн расходов клубов РПЛ почти четверть, 30 млн, приходится на долю армейцев. Если их вычесть, получается 98 млн — сумма, вполне сопоставимая, например, с 2016 годом.

— Пока рано делать выводы об итогах прошедшего трансферного окна, — заявил «Известиям» генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев. — По тем или иным причинам, к сожалению, Фукс пока не смог себя проявить из-за травмы, Гайч очень долго набирал форму после практически шести месяцев простоя в Аргентине. Поэтому какие-то выводы можно будет делать только к концу первого круга.

Топ-5 клубов-покупателей в летнее окно-2020

Клуб Сумма расходов* «Зенит» 32,7 млн ЦСКА 30 млн «Динамо» 15,97 млн «Локомотив» 15,3 млн «Ростов» 8,12 млн

*в €, по версии transfermarkt.com

Вторым главным игроком на рынке стал «Зенит», потративший даже чуть больше — €32,7 млн. Суммарно на долю двух клубов приходится почти половина всех расходов — €62,7 млн.

Если взглянуть на список главных «транжир» этого окна, то мы увидим, что четыре первые строчки заняли клубы, патронируемые госструктурами. И это весьма показательный момент. Вместе они потратили без малого €94 млн — это 73% от общей суммы. При этом два клуба — «Химки» и «Тамбов» — формально не потратили вообще ни копейки, а еще четыре — меньше миллиона. Что свидетельствует о дисбалансе рынка. Да, «Локомотив» может указать на продажу Алексея Миранчука и будущие доходы от Лиги чемпионов, равно как и «Зенит», но вот как быть с «Динамо», которое за два года потратило почти €60 миллионов?

— Так совпало, что в это межсезонье клубы, акционерами которых являются госкомпании, были активны на трансферном рынке, — отметил в беседе с «Известиями» почетный президент РФС Вячеслав Колосков. — Конечно, когда ты имеешь стабильное финансирование, то у тебя заметно больше возможностей для приобретения дорогостоящих футболистов. Это тенденция. Кто богаче, тот и имеет приоритет в комплектовании. Главное, чтобы футболисты были качественные и в этом трансферном окне клубы гнались не за количеством, а качеством. ЦСКА, «Зенит», «Локо» и «Спартак» подписали добротных игроков. Считаю, что мы на правильном пути.

Баланс клубов РПЛ в летнее окно-2020*

Клуб Расходы Доходы Баланс «Ростов» 8,12 млн 18,25 млн +10,14 млн «Уфа» 1,24 млн 8 млн +6,76 млн «Тамбов» - 1 млн +1 млн «Арсенал» 0,9 млн 1,8 млн +0,9 млн «Ахмат» 0,83 млн 1,3 млн +0,47 млн «Химки» - 0,33 млн +0,33 млн «Ротор» 0,122 млн - -0,122 млн «Урал» 0,56 млн - -0,56 млн «Локомотив» 15,3 млн 14,5 млн -0,8 млн «Сочи» 1,4 млн - -1,4 млн «Спартак» 6 млн 0,45 млн -5,55 млн «Рубин» 6 млн - -6 млн «Краснодар» 6,8 млн 0,7 млн -6,1 млн «Динамо» 15,97 млн 2,65 млн -13,32 млн «Зенит» 32,7 млн 5,28 млн -27,42 млн ЦСКА 30 млн 0,5 млн -29,5 млн

*в €, по версии transfermarkt.com

Получается, РПЛ снова стала лигой покупателей. При том, что за последние шесть летних трансферных окон трижды суммарное сальдо было положительным — в 2015, 2016 и 2018 годах. Сейчас баланс отрицательный — минус €68,15 млн. Что неудивительно, как видно из таблицы выше, денег почти ни у кого нет, и большинство команд ограничивается арендами.

Самым активным продавцом стал «Ростов». Происходящее сейчас на Дону больше похоже на вывод активов перед ликвидацией, чем на сознательную политику. Хотя хотелось бы ошибиться.

— С одной стороны, «Ростову» нужны деньги для стабильного финансирования, с другой, подрастает своя молодежь, которую мы вчера видели в деле, — продолжил Вячеслав Колосков. — И третий немаловажный факт: зачем удерживать футболиста, который заметно вырос в цене и хочет продолжать расти. Того же Шоморудова продали на пике и это современный подход. В Западной Европе есть много клубов, которые существуют за счет трансферов. Готовят игроков и затем продают их гораздо дороже. Надеюсь, что ростовчане также пойдут по этому пути, упрекнуть их в продаже лидеров точно нельзя.

Топ-пять клубов-продавцов в летнее окно-2020

Клуб Сумма доходов* «Ростов» 18,25 млн «Локомотив» 14,5 млн «Уфа» 8 млн «Зенит» 5,28 млн «Динамо» 2,65 млн

*в €, по версии transfermarkt.com

Самым дорогим приобретением стал бразильский полузащитник Вендел, переехавший в Санкт-Петербург. Всего же было восемь сделок больше €5 млн. Для сравнения, прошлым летом их было 12.

Топ-пять трансферов РПЛ в летнее окно-2020

Игрок Откуда Куда Сумма* Вендел «Спортинг» Л «Зенит» 20,3 млн Деян Ловрен «Ливерпуль» «Зенит» 12 млн Чидера Эджуке «Херенвен» ЦСКА 11,5 млн Адольфо Гайч «Сан-Лоренсо» ЦСКА 8,5 млн Никола Моро «Динамо» З «Динамо» 8,5 млн

*в €, по версии transfermarkt.com