Играют по средствам: клубы РПЛ подвели итоги трансферного окна
Летнее трансферное окно в Российской премьер-лиге (РПЛ) вполне можно назвать уникальным, как и многое в 2020 году. Во-первых, по сути оно длилось почти три месяца — многие клубы начали работу на рынке еще в июле, не успев завершить ее в прошлый сезон. Во-вторых, закрылось необычайно поздно — в середине октября. В-третьих, закрытие не было синхронизировано с европейским периодом дозаявок, как это обычно бывает летом — у российских клубов было еще 12 дней, чтобы приобретать футболистов, и, например, «Спартак» и «Динамо» использовали это обстоятельство, заявив Виктора Мозеса и Гильермо Варелу, равно как и «Ростов», успешно поработавший на скандинавском рынке.
Основная тенденция отечественного рынка совпадает с европейской — он сжался, и денег на нем стало меньше. В этом смысле РПЛ не отличается от других лиг Старого Света. В Англии, Испании, Италии, Германии, Франции тратили меньше, чем год назад, и здесь РПЛ в тренде. Падение по сравнению с летом-2019 получилось существенным — почти в два раза, с €237 до 128 млн.
Сумма расходов клубов РПЛ в летнее трансферное окно
Год
Сумма*
2020
128,21 млн
2019
237,7 млн
2018
67,96 млн
2017
124,6 млн
2016
91,64 млн
*в €, по версии transfermarkt.com
Падение большое, но при этом нынешнее летнее окно — второе по расходам за последние пять лет. А если копнуть глубже, то и за все семь, начиная с докризисного лета-2013. Это кажется нелогичным, но нужно учитывать один нюанс — выход на рынок ЦСКА, который, перейдя под контроль ВЭБ, перестал существовать в режиме жесткой экономии. Из €128 млн расходов клубов РПЛ почти четверть, 30 млн, приходится на долю армейцев. Если их вычесть, получается 98 млн — сумма, вполне сопоставимая, например, с 2016 годом.
— Пока рано делать выводы об итогах прошедшего трансферного окна, — заявил «Известиям» генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев. — По тем или иным причинам, к сожалению, Фукс пока не смог себя проявить из-за травмы, Гайч очень долго набирал форму после практически шести месяцев простоя в Аргентине. Поэтому какие-то выводы можно будет делать только к концу первого круга.
Топ-5 клубов-покупателей в летнее окно-2020
Клуб
Сумма расходов*
«Зенит»
32,7 млн
ЦСКА
30 млн
«Динамо»
15,97 млн
«Локомотив»
15,3 млн
«Ростов»
8,12 млн
*в €, по версии transfermarkt.com
Вторым главным игроком на рынке стал «Зенит», потративший даже чуть больше — €32,7 млн. Суммарно на долю двух клубов приходится почти половина всех расходов — €62,7 млн.
Если взглянуть на список главных «транжир» этого окна, то мы увидим, что четыре первые строчки заняли клубы, патронируемые госструктурами. И это весьма показательный момент. Вместе они потратили без малого €94 млн — это 73% от общей суммы. При этом два клуба — «Химки» и «Тамбов» — формально не потратили вообще ни копейки, а еще четыре — меньше миллиона. Что свидетельствует о дисбалансе рынка. Да, «Локомотив» может указать на продажу Алексея Миранчука и будущие доходы от Лиги чемпионов, равно как и «Зенит», но вот как быть с «Динамо», которое за два года потратило почти €60 миллионов?
— Так совпало, что в это межсезонье клубы, акционерами которых являются госкомпании, были активны на трансферном рынке, — отметил в беседе с «Известиями» почетный президент РФС Вячеслав Колосков. — Конечно, когда ты имеешь стабильное финансирование, то у тебя заметно больше возможностей для приобретения дорогостоящих футболистов. Это тенденция. Кто богаче, тот и имеет приоритет в комплектовании. Главное, чтобы футболисты были качественные и в этом трансферном окне клубы гнались не за количеством, а качеством. ЦСКА, «Зенит», «Локо» и «Спартак» подписали добротных игроков. Считаю, что мы на правильном пути.
Баланс клубов РПЛ в летнее окно-2020*
Клуб
Расходы
Доходы
Баланс
«Ростов»
8,12 млн
18,25 млн
+10,14 млн
«Уфа»
1,24 млн
8 млн
+6,76 млн
«Тамбов»
-
1 млн
+1 млн
«Арсенал»
0,9 млн
1,8 млн
+0,9 млн
«Ахмат»
0,83 млн
1,3 млн
+0,47 млн
«Химки»
-
0,33 млн
+0,33 млн
«Ротор»
0,122 млн
-
-0,122 млн
«Урал»
0,56 млн
-
-0,56 млн
«Локомотив»
15,3 млн
14,5 млн
-0,8 млн
«Сочи»
1,4 млн
-
-1,4 млн
«Спартак»
6 млн
0,45 млн
-5,55 млн
«Рубин»
6 млн
-
-6 млн
«Краснодар»
6,8 млн
0,7 млн
-6,1 млн
«Динамо»
15,97 млн
2,65 млн
-13,32 млн
«Зенит»
32,7 млн
5,28 млн
-27,42 млн
ЦСКА
30 млн
0,5 млн
-29,5 млн
*в €, по версии transfermarkt.com
Получается, РПЛ снова стала лигой покупателей. При том, что за последние шесть летних трансферных окон трижды суммарное сальдо было положительным — в 2015, 2016 и 2018 годах. Сейчас баланс отрицательный — минус €68,15 млн. Что неудивительно, как видно из таблицы выше, денег почти ни у кого нет, и большинство команд ограничивается арендами.
Самым активным продавцом стал «Ростов». Происходящее сейчас на Дону больше похоже на вывод активов перед ликвидацией, чем на сознательную политику. Хотя хотелось бы ошибиться.
— С одной стороны, «Ростову» нужны деньги для стабильного финансирования, с другой, подрастает своя молодежь, которую мы вчера видели в деле, — продолжил Вячеслав Колосков. — И третий немаловажный факт: зачем удерживать футболиста, который заметно вырос в цене и хочет продолжать расти. Того же Шоморудова продали на пике и это современный подход. В Западной Европе есть много клубов, которые существуют за счет трансферов. Готовят игроков и затем продают их гораздо дороже. Надеюсь, что ростовчане также пойдут по этому пути, упрекнуть их в продаже лидеров точно нельзя.
Топ-пять клубов-продавцов в летнее окно-2020
Клуб
Сумма доходов*
«Ростов»
18,25 млн
«Локомотив»
14,5 млн
«Уфа»
8 млн
«Зенит»
5,28 млн
«Динамо»
2,65 млн
*в €, по версии transfermarkt.com
Самым дорогим приобретением стал бразильский полузащитник Вендел, переехавший в Санкт-Петербург. Всего же было восемь сделок больше €5 млн. Для сравнения, прошлым летом их было 12.
Топ-пять трансферов РПЛ в летнее окно-2020
Игрок
Откуда
Куда
Сумма*
Вендел
«Спортинг» Л
«Зенит»
20,3 млн
Деян Ловрен
«Ливерпуль»
«Зенит»
12 млн
Чидера Эджуке
«Херенвен»
ЦСКА
11,5 млн
Адольфо Гайч
«Сан-Лоренсо»
ЦСКА
8,5 млн
Никола Моро
«Динамо» З
«Динамо»
8,5 млн
*в €, по версии transfermarkt.com