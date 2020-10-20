Игры на выбывание: «Краснодар» дебютирует в Лиге чемпионов без тренера

Три клуба на групповой стадии Лиги чемпионов — серьезное достижение нашего футбола. Но время летит быстро, и вот уже снова надо доказывать, что такое рекордное представительство — не пустой звук. В первый игровой день нынешнего группового этапа «Зенит» примет у себя «Брюгге», а «Краснодар» дебютирует в главном турнире Старого Света во Франции, где будет противостоять «Ренну». Обе команды достались российским коллективам из четвертой корзины, и надо признать, что это не самый простой жребий. Однако шансы на стартовые победы есть, хотя оба отечественных клуба понесли кадровые потери.

«Зенит»–«Брюгге»

«Брюгге» в чемпионате Бельгии после девяти туров делит первое место с «Шарлеруа». В последнем гостевом матче со «Стандартом» (1:1) подопечные Филиппа Клемана дали сопернику отыграться с пенальти в самой концовке. Стоимость состава команды — €144 млн, «Зенит» дороже примерно на €30 млн. И самый дорогой в команде питерцев Малком (€30 млн), увы, на поле завтра не выйдет из-за травмы. Также не будет дисквалифицированного Дугласа Сантоса — эхо еще прошлогоднего матча с «Бенфикой». Против «Сочи» Сергей Семак не выпустил в стартовом составе Дзюбу, Жиркова и Оздоева, это должно помочь футболистам подойти к игре с фламандским клубом более свежими.

Но куда серьезнее потери у «Брюгге» из-за коронавируса. В воскресенье, 18 октября, стало известно, что трое игроков команды — основной вратарь Симон Миньоле, защитник Одилон Коссуну и форвард Михаэл Крменчик — сдали положительный тест на COVID-19. Их сразу же изолировали от команды. Рассматривали даже вариант карантина для всех, но всё же было решено отправиться на игру в Санкт-Петербург.

Место в воротах, вероятно, займет американец Итан Хорват. Возможно, тренер «Брюгге» скорректирует схему игры в защите, отойдя от наиболее привычной в этом сезоне — 4-3-3. Но питерцам нужно также учесть, что «Брюгге» умеет прессинговать и хорошо исполняет стандарты.

— «Зенит» будет играть на победу, потому что «Брюгге» — это тот соперник, в матчах с которым наша команда способна взять шесть очков, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший форвард сине-бело-голубых Дмитрий Радченко. — Думаю, «Зенит» выйдет на поле в том же составе, что играл последнее время. Это стало понятно по последнему матчу, по заменам, по тому факту, что некоторым футболистам дали отдохнуть после сборной. Так что наверняка в основе выйдут Дзюба, Жирков и Оздоев. Понятно, что все хотят проявить себя в Лиге чемпионов, потому что это турнир номер один в Европе. Это большой шанс для футболистов, чтобы уехать в хороший чемпионат.

«Ренн»–«Краснодар»

У краснодарцев задача посложнее: «Ренн» идет сейчас во французской Лиге-1 на третьем месте, но еще недавно был на ее вершине. Причина — две ничьи в последних турах с не самыми грозными «Реймсом» и «Дижоном». Тем не менее легкой прогулки ждать не нужно. «Ренн» очень мастеровитая команда, которая здорово играет дома. В нынешнем сезоне на своем стадионе подопечные Жюльена Стефана выиграли шесть матчей и лишь один закончили вничью. И да, в «Ренне» играет тот самый вундеркинд Эдуардо Камавинга, чей талант уже могла почувствовать на себе сборная Украины в товарищеском матче на «Стат-де-Франс» — 17-летний хавбек забил ударом через себя.

В межсезонье французский клуб продал Эдуара Менди в «Челси» и заработал за лето €49,88 млн. Но благодаря выходу в Лигу чемпионов «Ренн» также серьезно усилился, потратив на усиление €71 млн. Самое дорогое приобретение — Жереми Доку, за 18-летнего крайнего полузащитника из «Андерлехта» заплатили €26 млн. Из «Амьена» пришел 15-миллионный Серу Гирасси, из «Лиона» — Мартен Терье, из «Дижона» — Альфред Гомис и Найеф Агерд. Также были арендованы Дальберт («Интер») и Даниэль Ругани («Ювентус»). Серьезное усиление. Вопрос, насколько новички уже приспособились к новому клубу. Плюс «Ренн» нельзя назвать опытным еврокубковым бойцом. В прошлом сезоне на групповом этапе Лиги Европы клуб набрал всего четыре очка и занял последнюю строчку, пропустив вперед «Селтик», румынский ЧФР и «Лацио». Так что «Ренн» для Лиги чемпионов — такая-же загадка, как и «Краснодар».

От клуба Сергея Галицкого не будут ждать мгновенного результата, успешное выступление в группе станет приятным сюрпризом. А когда «Краснодар» не сдавлен обстоятельствами, обычно его футболисты играют раскрепощенно. Стоит отметить, что перед вылетом во Францию в команде выявили сразу несколько положительных тестов на коронавирус. Матч первого тура пропустят полузащитник Реми Кабелла и форвард Евгений Марков. Кроме того, во Францию не полетел главный тренер команды Мурад Мусаев. «Краснодар» отметил, что у него ангина, но при этом отрицательные тесты на COVID-19.

— Все соперники на уровне Лиги чемпионов тяжелые, там собраны лучшие команды, «Ренн» в том числе. «Краснодар» — уже серьезный боец Лиги Европы, знает, как там играть, но в Лиге чемпионов всё гораздо сложнее и интереснее. Игроки «Краснодара» будут еще более мотивированы, — сказал «Известиям» экс-полузащитник клуба и сборной России Максим Деменко. — Трех дней для подготовки к игре достаточно, а где начинать групповой этап, не столь принципиально. На выезде, возможно, даже лучше. Жаль, что потеряли Кабеллу, но у «быков» хорошая скамейка.

Третий представитель России в Лиге чемпионов — московский «Локомотив» — начнет свое выступление в среду. Команда Марко Николича сыграет на выезде с австрийским «Ред Буллом».