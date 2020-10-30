Восстание против «Спартака»: сумеют ли ростовчане огорчить лидера РПЛ

Главная интрига предстоящего тура чемпионата России по футболу — в каком состоянии к нему подойдут участники Лиги чемпионов, сыгравшие в середине недели тяжёлые матчи. В прошлые выходные все три представителя нашей страны в групповом этапе главного еврокубка — «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» — проиграли свои домашние встречи в РПЛ. Теперь их ждут непростые выездные матчи. А «Спартак» попытается вновь воспользоваться трудностями конкурентов и обыграть на своём поле «Ростов» под руководством Валерия Карпина. Клуб серьезно обескровлен после ухода целой группы игроков, но продолжает рваться в лидирующую группу.

«Ахмат» — «Краснодар»

Стабильность — не самая сильная сторона грозненского клуба. Он может выдать трёхматчевую победную серию и запрыгнуть в зону еврокубков, а затем проиграть три встречи подряд. Подопечные Андрея Талалаева сейчас застряли на десятом месте. Но от первой пятёрки их отделяет всего три очка, поэтому в случае победы над «Краснодаром» «Ахмат» имеет шансы высоко подняться.

«Быки» опережают чеченский коллектив всего на одно очко и также увязли в середине таблицы — на восьмой строчке. Во многом на их результатах в РПЛ сказалось участие в Лиге чемпионов. «Краснодар» неизменно терял очки в матчах чемпионата России, следовавших за играми квалификации и стартовой встречей группового этапа. Сейчас команде придётся ехать в Грозный после тяжёлой баталии с лондонским «Челси», обернувшейся разгромом южан на их поле со счётом 0:4.

— Неизвестно, как скажется на игре с «Ахматом» поражение от «Челси» — всё может повернуться в любую сторону, — поделился с «Известиями» бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко. — У грозненцев крепкая команда, которая способна отобрать очки у кого угодно. Особенно, когда к ним приезжают в гости после Лиги чемпионов. И все же «Краснодар» сильнее. И в случае более позитивного исхода матча с «Челси» я бы поставил на его победу. Кстати, команда неплохо играла и против лондонцев, как бы это странно ни звучало при таком счёте. По сути, они посыпались и допустили разгром только ближе к концу встречи, а при 0:1 могли сравнять — вспомните удар Юры Газинского в перекладину. И тогда неизвестно, как повернулась бы игра. Возможно, сейчас «Краснодар» ехал бы к «Ахмату» в более позитивном настроении. Многое зависит от того, как быстро команда морально переварит поражение от «Челси».

«Спартак» — «Ростов»

В отличие от других лидеров нынешнего сезона РПЛ «Ростов» свою европейскую кампанию закончил ещё в сентябре, вылетев из Лиги Европы в результате поражения от израильского «Маккаби» (1:2). А «Спартак» вообще не попал в еврокубки по итогам провального выступления в прошлом розыгрыше чемпионата России.

Так что обе команды освобождены от тяжелых игр на два фронта, чем успешно пользуются. «Спартак» идёт на первом месте и имеет хорошие шансы на второе чемпионство за пять лет. «Ростов» сейчас шестой, но очень близок к еврокубковой зоне. И теперь эти два клуба постараются отобрать очки друг у друга.

— Многое будет зависеть от того, кто и как будет судить матч, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший владелец «Спартака» и уроженец Ростова-на-Дону Андрей Червиченко. — Ведь «Ростов» — наиболее пострадавший от судейских ошибок коллектив. А в пользу «Спартака» люди со свистком, напротив, чаще всего принимают странные решения. Было одно против — в первом туре с «Сочи» (2:2). Потом «Спартак» поднял шум, и уже минимум четыре победы они одержали при помощи арбитров. При этом я считаю, что красно-белые способны победить «Ростов» и без судейства в свою пользу. Я бы сказал, что судьи оказывают москвичам медвежью услугу. В целом команда заслуженно лидирует и действительно играет лучше всех в этом сезоне. Им помогать — только дискредитировать успехи. Если, конечно, сам клуб не решил подстраховаться.

Напомним, главным арбитром матча «Спартак» — «Ростов» назначен Виталий Мешков.

«Сочи» — «Локомотив»

Отлично стартовавший «Сочи» долго шёл в группе лидеров, но проиграл в двух последних матчах «Зениту» (1:3) и «Динамо» (1:3), откатившись на седьмую строчку. К тому же подопечные Владимира Федотова потеряли из-за травмы своего лидера — полузащитника Кристиана Нобоа, возглавляющего бомбардирскую гонку чемпионата.

Чтобы вернуться в борьбу за еврокубки, сочинцам надо обыгрывать дома «Локомотив», который приедет на побережье Чёрного моря после встречи с мюнхенской «Баварией» (1:2). К тому же «Локо» нужно реабилитироваться за аналогичный результат в прошлом туре, когда «железнодорожники» уступили на своём поле аутсайдеру РПЛ волгоградскому «Ротору» (1:2).

— С учётом Лиги чемпионов и «Локомотиву», и другим нашим участникам этого турнира будет трудно, — заявил «Известиям» бывший президент «железнодорожников» Николай Наумов. — Особенно это касается «Локо», где идёт перестройка, первый год работает новый тренер, приходят новые игроки. А тут ещё и команда выхолощена после матча с «Баварией». И в ближайшей игре «железнодорожникам» будет очень тяжело. «Сочи» — играющая команда, она не стоит всем составом в обороне, а играет в остроатакующий футбол. У черноморцев, конечно, есть свои проблемы — в первую очередь, травма Нобоа, но Федотов, думаю, найдёт выход и подберёт ключи к «Локомотиву».

«Химки» — «Зенит»

Питерцы провалили встречу в Дортмунде против «Боруссии» (0:2), не нанеся ни одного удара в створ ворот. У «Зенита» всего одно очко в Лиге чемпионов после двух туров, и в чемпионате России дела тоже разладились. Совсем недавно сине-бело-голубые лидировали, но после домашнего поражения в прошлом туре от казанского «Рубина» (1:2) откатились на третье место.

В воскресенье им предстоит выезд в Химки. Ещё в сентябре встреча с местным одноимённым клубом почти гарантировала победу любому топ-клубу. Но с приходом на пост главного тренера Игоря Черевченко подмосковный коллектив стал оказывать жёсткое сопротивление каждому сопернику. «Химки» обыграли «Динамо» (1:0) и «Ростов» (2:0), а также едва не отобрали очки у «Локомотива» (1:2) и «Спартака» (2:3).

Матч с «Зенитом» пройдёт при пустых трибунах из-за запрета на посещение игр в Московской области в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Встреча с питерцами будет первой домашней для «Химок» с момента вступления в силу данного ограничения.

— Сейчас «Зенит» в глубоком кризисе и, мне кажется, ещё не достиг дна, — сказал «Известиям» Андрей Червиченко. — Поэтому я не исключаю, что в ближайшие два-три тура команда окончательно отвалится от борьбы за чемпионство, оставив это «Спартаку» и ЦСКА. А «Химки» уже проявили себя злой и кусачей командой. Они провалили старт сезона, но с приходом Черевченко и подписанием контракта с Денисом Глушаковым стали довольно опасным коллективом. Возможно, сейчас и «Зенит» уедет от них с недобором очков.

«Ротор» — ЦСКА

ЦСКА идёт вторым в чемпионате России, отставая от «Спартака» на два очка. В прошлом туре красно-синие были единственной из наших команд, кто, несмотря на международные баталии, обошёлся без потерь очков в РПЛ. В понедельник ЦСКА разгромил дома тульский «Арсенал» — 5:1. В четверг 29 октября встреча с загребским «Динамо» завершилась вничью (0:0), хотя москвичи имели подавляющее преимущество, особенно в первом тайме, где было немало моментов для взятия ворот.

Но теперь у подопечных Виктора Гончаренко на один день меньше на восстановление. Уже в воскресенье им предстоит встреча с недавним аутсайдером «Ротором», который в прошлом туре одержал первую в сезоне победу и поднялся с последнего места. Волгоградцы одолели на выезде «Локомотив» (2:1), также игравший с ними после непростой встречи в ЛЧ.

— Не хочется комментировать ситуации в ЦСКА и «Локомотиве», а также оценивать, насколько им усложняют жизнь еврокубки, — сказал «Известиями» генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский. — Наша команда просто старается максимально качественно готовиться к каждому матчу. И победа над «Локо» показала, что плоды этой работы уже есть. А ведь наш недавний соперник буквально пару дней назад достойно смотрелся против «Баварии» и, считаю, заслуживал большего. Не хочу сравнивать «Ротор» с «Баварией», но мы обыграли серьёзную команду. И постараемся повторить это в матче с ЦСКА.

Московскому «Динамо» предстоит выезд к «Тамбову», казанский «Рубин» примет у себя тульский «Арсенал», а «Уфа» сыграет дома с екатеринбургским «Уралом».