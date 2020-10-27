«Через три года «Динамо» будет одной из лучших команд в Европе»

Субботний матч «Динамо»–«Сочи» (3:1) стал дебютным для нового главного тренера бело-голубых Сандро Шварца, немецкий специалист прилетел в Москву за сутки до игры. Незадолго до наставника в столице появился его новый ассистент — украинский нападающий Андрей Воронин, один из самых ярких футболистов в новейшей истории клуба. О перспективах команды «Известия» после матча поговорили с членом совета директоров «Динамо» и РЖД Сергеем Степашиным. В интервью экс-глава правительства РФ оценил нынешнюю игру «Динамо» и дал совет генеральному директору «Локомотива» Василию Кикнадзе.

— Как вам дебют Шварца во главе «Динамо»?

— Во-первых, он еще ничего не сделал. Первый раз сегодня попробовал команду. Мне очень понравился второй тайм. Хороший, взрослый футбол. Обычно как бывает: только забьем, потом садимся к своим воротам. В матче с «Сочи» чувствовалась команда, но она сформировалась до Шварца.

— Какая в раздевалке сейчас атмосфера?

— Очень хорошее настроение. Я же много лет в клубе, 22 года уже с «Динамо». Много раз заходил в раздевалку. Иногда зайдешь, смотрят на тебя тоскливо, как будто спрашивают: «Что ты сюда пришел?» Сейчас совсем другая атмосфера. Меня часто критикуют за то, что я слишком оптимистичен, но я надеюсь на команду. Все-таки стадион теперь есть. Никто не снимает задачу к 2023 году, к 100-летию «Динамо»...

— Чемпионство?

— Команда должна быть одной из лучших в Европе. Чтобы не мучиться с «Вольфсбергом» или еще с кем-нибудь. Правильно?

— Вы сказали, что иногда на вас тоскливо смотрят в раздевалке. Это относится к последним матчам «Динамо» под руководством Кирилла Новикова?

— Да нет. Кирилла жалко, конечно. Ему, наверное, немного не хватило опыта. Надеюсь, он еще покажет себя. У него хорошее будущее. Всё-таки тренером игроков, которые заработали себе имя да и получают неплохо, должен быть некий «батька». Такой «батька» как Саламыч (Станислав Черчесов, главный тренер сборной России. — «Известия») повоспитывал Черышева (Денис Черышев, футболист сборной России. — «Известия») после игры с Венгрией... А у Новикова пока еще существует дистанция с игроками. Посмотрим, как пойдет дальше. Кириллу спасибо. Собственно, это его команда и победила «Сочи». Я надеюсь, он тоже смотрел матч и болел за «Динамо».

— Согласитесь, что в отношениях Новикова и Желько Бувача не было взаимопонимания? И что Желько с самого прихода в «Динамо» ждал момента, когда можно будет завести в клуб своего главного тренера?

— Нет, не думаю. Тем более Желько — блестящий специалист и абсолютно не карьерный человек с точки зрения подсидеть кого-то. Ему ведь было предложено исполнять обязанности главного тренера. Бувач сказал: «Нет, у меня есть свои обязанности — я буду ими заниматься». Я вспоминаю Юрия Павловича (Семина, бывшего главного тренера «Локомотива». — «Известия») и его постоянные конфликты, которые были в клубе с Геркусом, и последнее разногласие, о котором вы меня спрашивали в прошлом интервью. Так вот, сейчас в «Динамо» этого нет. Есть то, чего не хватает многим другим клубам, — абсолютное взаимопонимание и желание играть в тот футбол, который притягивает зрителей. Вы обратили внимание, что на матч с «Сочи» пришло почти 5 тыс. человек при сокращении допуска до 10% от общей вместимости (вместимость «ВТБ Арены» составляет 25 716 человек. — «Известия). У нас в Химках на матчи «Динамо» ходило по 4 тыс., когда пропускали всех.

— У «Динамо» — очень молодая команда. Ее можно считать одной из самых перспективных в лиге?

— Безусловно. Три-четыре человека — это игроки сборных, которые точно будут играть в Европе. Не буду фамилии называть, хотя для себя я уже кое-кого обозначил. Может быть, понадобится еще усиление, что, естественно, произойдет. Самое главное, я сегодня об этом сказал Андрею Воронину, который в свое время играл, наверное, в лучшем «Динамо» после Бескова, что сегодня в клубе нет многоначалия. Помните, даже анекдот ходил: пять генералов, шесть начальников. Сегодня есть четкая управляемая структура. Есть, условно говоря, хозяин — банк, где совет директоров возглавляет Юрий Соловьев. Есть спортивный директор, тренер, есть совет директоров. Плюс блестящий стадион. Считаю, что он лучший в Москве. Так ведь?

— Вы уже это говорили в августе, когда давали интервью про яму и Кикнадзе.

— Яму, кстати, закроют до конца года. В будущем году ее не будет. Так и запишите. Возвращаясь к теме состава, сегодня есть понимание, чего мы хотим. Повторюсь, 2023 год — 100 лет «Динамо». Давайте, дай Бог, доживем до этого, переживем пандемию. И в 2023 году вы скажете: «А Степашин был прав — это одна из лучших команд Европы».

— Вы говорили, что обсуждалась кандидатура Юрия Семина на пост главного тренера «Динамо», но совет директоров принял другое решение в связи с тем, что идеология сегодня несколько иная. Что за идеология сегодня у «Динамо»?

— Нынешнего «Динамо» пока еще не знаю. Идеология только формируется.

— И что это за идеология?

— Агрессивный наступательный футбол. Не только за очки. Юрия Павловича комментировать не буду. Я считаю, что это один из лучших тренеров страны.

— Вы говорили про возможное усиление. У вас еще есть возможность покупать дорогих игроков или «Динамо» все деньги банка потратило на трансферную кампанию лета 2019 года и теперь приходится экономить?

— Да нет, ничего не висит на нас. Ну ошиблись. Человек, который этим занимался, сегодня не в «Динамо» — вы это знаете.

— Вы про бывшего спортивного директора «Динамо» Романа Орещука?

— Конечно. Ошиблись по многим позициям — всё же видно. Но при этом, когда приобретаешь футболистов, новичкам нужно время притереться и между собой, и с футболистами, которые были в команде до них. Я больше всего переживаю за Николая Комличенко, он фактурный и интересный игрок. Но что-то не пошло у него — такое бывает. Вспомните, как было с Артемом Дзюбой. Не получалось, а потом раз, два, три — и уже футболист сборной. Или Федя Смолов, который отлично съездил в «Урал», а потом в «Краснодаре» сыграл два лучших сезона в своей карьере. Надеюсь, будущее у него хорошее. И Комличенко притрется. Что касается селекции, то, конечно, она должна быть абсолютно точечная, выверенная. Тем более есть блестящий спортивный директор Желько. Я в него верю. Есть новый тренер, ну и Ворона у него в помощниках — человек, которого в «Динамо» все знают.

— Как член совета директоров РЖД можете оценить нынешнюю игру «Локомотива»? Ничья с «Зальцбургом» (2:2) в Лиге чемпионов и четыре победы подряд в РПЛ убеждают вас, что у команды есть перспективы при нынешнем руководстве, которое вы жестко критиковали?

— Ну а что? Неплохая была последняя игра с «Зальцбургом» (интервью состоялось за три часа до начала проигранного «Локомотивом» матча с «Ротором». — 1:2). Но самое интересное, как с «Баварией» сыграют. Я знаю, что Юрий Павлович болеет за «Локо». А команда играет неплохо. С учетом потерь Баринова и уехавшего Алексея Миранчука, недавно забившего блестящий гол за «Аталанту». Конечно, это большие потери. Но команда играет примерно так же, как планировал с ней играть Юрий Павлович, — аккуратно, набирая очки и не позоря имя клуба.

— Василий Кикнадзе объяснял расставание с Семиным не самым зрелищным футболом и своим желанием играть в более атакующем стиле. Ради большего акцента на атаку назначили Николича, но в недавнем интервью он фактически опроверг своего генерального директора. Как объяснить такое противоречие между руководителем клуба и главным тренером?

— Надо быть или спортивным журналистом, или спортивным директором. И будет всё хорошо.