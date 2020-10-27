Нойера ковчег: сумеет ли «Локомотив» выжить в матче с «Баварией»

Сезон Лиги чемпионов – 2020/21 из-за пандемии проводится в ускоренном режиме. Стартовал он неделю назад, а уже во вторник 27 октября у участников еврокубка второй тур. В его рамках пройдет самый статусный матч нынешней осени с участием российских клубов: московский «Локомотив» примет на своем поле действующего победителя турнира мюнхенскую «Баварию». Ни один из трех наших представителей в ЛЧ не имеет в своей группе соперника такого уровня. Клуб из Германии — один из самых титулованных за всю историю европейского футбола.

Команда — звезда

В «Баварии» собрана целая россыпь суперзвезд. Большинство из них — действующие победители ЛЧ, а некоторые, как Мануэль Нойер, Томас Мюллер и Давид Алаба, приводили клуб к победе в турнире еще в 2013 году. Команда выиграла восемь последних национальных первенств.

Нойер и Мюллер становились чемпионами мира 2014 года в составе сборной Германии. Хави Мартинес выигрывал ЧМ-2010 и чемпионат Европы-2012 в составе испанской сборной, а французы Бендажамин Павар и Лукас Эрнандес завоевали золото последнего мундиаля 2018 года, прошедшего в России.

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик держится на посту уже год. Ранее он отметился работой в 2006–2014 годах ассистентом наставника сборной Германии Йоахима Лёва, с которым выиграл серебро Евро-2008, бронзу ЧМ-2010 и Евро-2012 и золото ЧМ-2014.

В нынешней Лиге чемпионов «Бавария» стартовала с домашней разгромной победы над «Атлетико» — 4:0. Притом что испанский клуб — второй претендент на выход из группы. Он славится своей неуступчивостью и способностью бороться в еврокубках, где часто доходит до финалов. Тем ценнее для «Баварии» разгром «матрасников».

На внутренней арене мюнхенцы выиграли в пяти первых турах четыре матча, и сейчас идут вторыми, отставая всего на одно очко от лидирующего «РБ Лейпциг». Единственной ложкой дегтя в бочке меда стало выездное разгромное поражение от «Хоффенхайма» (1:4), но больше сбоев у «Баварии» не было. В последнем матче в субботу команда Флика разгромила дома франкфуртский «Айнтрахт» (5:0).

— «Локомотиву» будет тяжело продержаться в этом матче, — поделился мнением с «Известиями» бывший нападающий германских клубов «Карлсруэ» и «Гамбурга» Сергей Кирьяков. — Против «железнодорожников» выйдет однозначно лучшая команда Европы на данный момент. «Бавария» играет в супербыстрый современный футбол на огромных скоростях, имеет индивидуально сильных игроков, способных спокойно обыграть за один эпизод пару футболистов. В клубе отличный сплав молодости и опыта, в наличии все передовые технологии современного футбола. В общем, шансов у «Локо» немного, хотя история знает случаи, когда в прогнозируемых матчах побеждала не та команда, в которой все были уверены.

Собеседник «Известий» напомнил о сенсационной победе «Локомотива» над «Баварией» в 1995 году. Осенью того года «железнодорожники» добились победы со счетом 1:0 в Мюнхене в матче 1/32 финала Кубка УЕФА, но затем были разгромлены дома (0:5) и вылетели из турнира. А «Бавария» в итоге выиграла трофей.

— Тогда тоже никто не ждал от «Локомотива» победы, — добавил Кирьяков. — Но она вошла в историю, даже притом что в итоге пройти «Баварию» не удалось. Конечно, мюнхенцы были не так сильны, как сейчас. Но тоже обладали такими суперзвездами, как Юрген Клинсманн, Оливер Кан и многие другие.

От «Ротора» до «Баварии»

В субботу «Локомотив» проиграл дома аутсайдеру РПЛ. «Железнодорожники» потерпели поражение от волгоградского «Ротора» (1:2), для которого это был первый выигрыш в сезоне. Тем самым «Локо» прервал свою серию из пяти побед подряд в чемпионате России.

Отчасти на подопечных Марко Николича повлияла высокая нагрузка, вызванная стартом в ЛЧ. В среду в первом туре группового этапа они играли на выезде с австрийским «Зальцбургом» (2:2). Таким образом, с учетом матча с «Баварией», красно-зеленые проведут три встречи за шесть дней.

— Игра с «Ротором» навела на грустные мысли, — подчеркнул Сергей Кирьяков. — Если не можешь дома обыграть последнюю команду РПЛ, то чего ждать от встречи с лучшим клубом Европы? Надежда только на то, что «Локо» после такого неудачного матча мобилизуется и будет сражаться за каждый миллиметр поля против «Баварии», проявит максимум дисциплины и самоотдачи. И многое будет зависеть от тактики. Если тренер выберет открытый футбол, то шансов нет и команду ждет разгром. А если постараться сыграть грамотно в обороне, убрать пространство, не дать возможностей для проникающих передач, которые любит «Бавария», страховать фланги, то что-то может получиться. Надо искать шансы в контратаках и при стандартах.

«Локомотив» играет в Лиге чемпионов третий сезон подряд. Предыдущие два розыгрыша заканчивались для него последним местом в группе с тремя набранными очками. Год назад «железнодорожники» также встречались с европейским топ-клубом. Они оказали достойное сопротивление группе звезд из туринского «Ювентуса» во главе с одним из лучших футболистов ХХI века Криштиану Роналду. Но в итоге пропущенные голы в концовках матчей не позволили «Локо» набрать очки — «Ювентус» выиграл обе встречи со счетом 2:1.

С той поры команда изменилась. Со скандалом был уволен со своего поста главный тренер Юрий Семин. Болельщики до сих пор массово протестуют против расставания с легендой клуба и скандируют на матчах кричалки с призывами об отставке генерального директора Василия Кикнадзе. Нет больше в «Локо» лидера — полузащитника Алексея Миранчука, забивавшего голы в матчах с «Юве». Он в конце августа был продан в итальянскую «Аталанту» и теперь будет играть против туринской команды в Серии А. Еще один ключевой игрок того «Локо» Дмитрий Баринов с августа восстанавливается после тяжелой травмы и вернется в строй только зимой.

— Ничего хорошего от матча с «Баварией» ждать не приходится — тем более после такого поражения от «Ротора», — заявил «Известиям» бывший президент «Локомотива» Николай Наумов. — Вряд ли получится справиться с таким грандом. Думаю, «Локомотив» потерпит поражение. Не будет разгрома, но в один-два мяча мюнхенцы выиграют. Полагаю, что «Локо» выложится без остатка. Правда, не знаю, какую тактику выберет Николич. Если бы сейчас команду продолжал тренировать Семин, я бы сказал, что он заставит игроков действовать компактно сзади и стараться ловить соперника на контратаках, как год назад с «Ювентусом», когда тактика работала и очки не удалось набрать только из-за высокого индивидуального мастерства туринцев. Думаю, если Николич также выстроит игру, то какие-то шансы могут появиться. Один-два момента за игру всегда будут. А в команде есть кому их реализовать — это могут сделать и Антон Миранчук, и Зе Луиш. Поэтому не верю в успех, но и не жду разгрома.

Матч «Локомотив»–«Бавария» пройдет в Москве 27 октября на «РЖД Арене». Начало в 20:55.