Ноль на троих: участники главного еврокубка проиграли в РПЛ

12-й тур чемпионата РПЛ состоялся после первых матчей группового этапа Лиги чемпионов, и это сразу сказалось на результатах его участников. В субботу, 24 октября, все три отечественных представителя в главном европейском клубном футбольном соревновании проиграли в родных стенах. Петербургский «Зенит» не совладал с казанским «Рубином» (1:2) и дал шанс московскому «Спартаку» выйти в единоличные лидеры. Красно-белые им воспользовались, одолев на выезде «Краснодар» (3:1), который также играл в Лиге чемпионов на минувшей неделе. Наконец, третий участник турнира — московский «Локомотив» — сотворил главную сенсацию, потерпев дома поражение от аутсайдера волгоградского «Ротора» (1:2).

«Зенит»–«Рубин»

После провальной стартовой встречи Лиги чемпионов, в которой петербургский клуб уступил дома бельгийскому «Брюгге» (1:2), хорошей возможностью реабилитироваться был выигрыш матча чемпионата и сохранение первой строчки в РПЛ.

Но подопечные Сергея Семака, возможно, физически и эмоционально так до конца и не восстановившиеся, потерпели еще одно поражение. Хотя начиналось всё для «Зенита» неплохо. В середине первого тайма он повел в счете благодаря голу Александра Ерохина. Но перед самым перерывом Джордже Деспотович восстановил равновесие.

А на 69-й минуте Дарко Йевтич вывел «Рубин» вперед. При этом казанский клуб имел еще несколько голевых моментов и в целом превзошел «Зенит» в данной встрече. Благодаря победе подопечные Леонида Слуцкого приблизились к зоне еврокубков, но по-прежнему остаются на девятом месте. А петербургский клуб пропустил вперед «Спартак». Не исключено, что по итогам тура сине-бело-голубых обойдет и ЦСКА. Армейцы в понедельник сыграют дома с тульским «Арсеналом». А «Зениту» в среду снова играть в Лиге чемпионов — на этот раз в гостях с дортмундской «Боруссией».

— Тут можно проследить тенденцию — все клубы, выступавшие в Лиге чемпионов, неудачно сыграли матчи в чемпионате России, — заявил «Известиям» бывший тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов. — Думаю, на «Зените» сказался психологический фактор, так как команда наверняка очень хотела победить в стартовой встрече своего еврокубкового сезона, но проиграла. «Рубин» хорошо подготовился к матчу, использовал слабые стороны соперника, возможно, учел физическое и психологическое состояние питерцев после «Брюгге». И в итоге забил хорошие голы и имел еще моменты для взятия ворот.

Собеседник «Известий» посетовал на нестабильность игры «Рубина», которому далеко не всегда удаются такие матчи, как против «Зенита», но нашел этому объяснение.

— Сильные команды не создаются за один год, так что казанцам нужно время, чтобы привести состав к общему знаменателю, — добавил Кузнецов. — Подбор игроков там хороший. С таким можно занять место выше середины таблицы. Главное, чтобы футболисты серьезно настраивались на встречи с аутсайдерами. Потому что на топ-клубы с настроем проблем нет, и «Рубин» способен их обыгрывать, что показали матчи с ЦСКА (2:1) и «Зенитом». Если еще к этому прибавятся стабильные победы над менее мастеровитыми коллективами, то команда Слуцкого может выстрелить в нынешнем сезоне.

«Краснодар»–«Спартак»

Южный клуб, так же как и «Зенит», провел свой матч в Лиге чемпионов во вторник. Но ему старт в групповом этапе удался лучше. «Краснодар» впервые играл на этой стадии турнира и добился выездной ничьей во встрече с французским «Ренном» (1:1). Хотя у команды были потери игроков из-за подозрений на ковид, а также на матче отсутствовал главный тренер Мурад Мусаев, заболевший ангиной.

С травмой матч во Франции отыграл один из лидеров «быков» Сергей Петров. Это стоило клубу потери полузащитника до конца года. В итоге матч со «Спартаком» «Краснодар» провел с очень узкой скамейкой запасных — на ней было всего пять футболистов, среди которых два вратаря. В результате команда проиграла дома красно-белым со счетом 1:3 и сейчас находится на восьмом месте в таблице.

— Кадровые проблемы клуба тревожат, и они могут сказаться негативно, — поделился мнением с «Известиями» бывший полузащитник «Краснодара» и «Спартака» Максим Деменко. — С учетом плотности календаря «быки» могут не преуспеть в Лиге чемпионов и остаться в середине таблицы чемпионата России к зимнему перерыву. А весной это будет непросто отыграть. Хотя команда по-прежнему смотрится хорошо, но определенная усталость сказывается. При этом во втором тайме она могла спасти матч, имела преимущество. Но в ходе этой встречи также были некоторые спорные судейские решения, которые могли сказаться на итоговом результате.

В воскресенье генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг сделал официальное заявление, в котором раскритиковал судейство. В частности, претензии были к решению засчитать первый гол «Спартака», забитый, по мнению Хашига, с нарушением правил. Кстати, еще накануне не было известно, выйдет ли на поле его автор Эсекьель Понсе. Аргентинский форвард получил в среду травму в выездном матче Кубка России против красноярского «Енисея» (0:1).

«Спартак» после победы над «Краснодаром» вышел на чистое первое место в РПЛ. Он опережает «Зенит» на три очка. Если в понедельник ЦСКА выиграет свой матч, то будет отставать от красно-белых на два балла.

— Сейчас у «Спартака» идеальное положение, так как он в отличие от конкурентов не играет в еврокубках, — продолжил Деменко. — Это должно помочь команде. Ей не надо играть каждые три-четыре дня, можно спокойно готовиться в режиме недельного цикла. Если красно-белые до зимы наберут максимальное количество очков и создадут серьезный отрыв от играющих в Европе конкурентов, можно будет говорить о их чемпионских перспективах.

«Локомотив»–«Ротор»

В среду «Локомотив» начал сезон в Лиге чемпионов выездной ничьей с австрийским «Зальцбургом» (2:2), а в субботу прервал свою пятиматчевую победную серию в чемпионате России. Подопечные Марко Николича уступили дома «Ротору» (1:2), для которого эта победа стала первой в сезоне и первой в РПЛ за 16 лет. Напомним, летом волгоградский клуб вышел в премьер-лигу впервые со времен вылета из нее в 2004 году. «Локо» остался на четвертой строчке, а команда Александра Хацкевича поднялась с последнего места.

— Большой неожиданности в результате нет — тем более все команды, играющие в Лиге чемпионов, проиграли в минувшем туре, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший президент «Локомотива» Николай Наумов. — Это вообще беда нашего футбола, что игроки не могут взять и перестроиться, сыграв с «Ротором» так же, как играли с «Зальцбургом». Сейчас это закономерность. Недостаточно профессионализма у футболистов и умения у тренерского штаба. Было понятно, что игра с волгоградцами будет тяжелая на фоне моральной выхолощенности после выезда в Австрию. А «Ротор» сыграл на пределе возможностей и воспользовался ситуацией.

«Динамо»–«Сочи»

Этот матч стал дебютным для нового главного тренера «Динамо» Сандро Шварца. И первый блин не вышел комом — бело-голубые одержали победу со счетом 3:1 и вышли на пятое место в таблице, а «Сочи» откатился на седьмую строчку.

— Шварц еще пока ничего не сделал — он просто первый раз попробовал с этой командой, — сказал «Известиям» член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин. — Мне понравился второй тайм в исполнении ребят. Хороший, взрослый. Обычно, как только забьем гол, все вместе садимся в оборону. Но не в этот раз. И чувствовалась сплоченность команды. Состав у нее хороший — он формировался и до Шварца. Если у команды — спортивного директора, руководства, тренера — одна идеология, то всё получится. А мы хотим играть в атакующий футбол. И с «Сочи» понравилась игра. Так что смотрю в будущее с оптимизмом.

Также в прошедшем туре екатеринбургский «Урал» сыграл дома нулевую ничью с «Тамбовом» (0:0), «Ростов» на своем поле уступил «Химкам» (0:2), а грозненский «Ахмат» в родных стенах обыграл «Уфу» (3:1). Завершится 12-й тур в понедельник домашним матчем ЦСКА против «Арсенала».