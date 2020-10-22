На западном фронте ждут перемен: ЦСКА стартует в Лиге Европы

Еврокубковый футбольный сезон, наконец, дошёл до основной стадии, когда в дело вступают сильнейшие клубы континента. На этой неделе прошёл первый тур группового этапа Лиги чемпионов, а 22 октября стартует Лига Европы. Во втором по значимости европейском турнире московский ЦСКА сыграет с австрийским «Вольфсбергом».

20-21 октября начали свои еврокубковые походы три российских команды в Лиге чемпионов. И если выездные ничьи «Краснодара» с французским «Ренном» (1:1) и «Локомотива» с австрийским «Ред Буллом (2:2) ещё можно считать неплохим результатом, то домашнее поражение петербургского «Зенита» от бельгийского «Брюгге» (1:2) иначе как провалом не назовешь. Тем более, что эти соперники не считаются фаворитами своих квартетов.

«Вольфсберг» — ЦСКА

Поклонники ЦСКА от предстоящего еврокубкового сезона ждут реванша за неудачи последних лет. Работающий с декабря 2016 года главным тренером команды Виктор Гончаренко в первые свои сезоны во главе армейцев добился прогресса на международной арене. Осенью 2017 года ЦСКА едва не вышел в плей-офф Лиги чемпионов, но даже третье место было успехом, так как обеспечило попадание в 1/16 финала Лиги Европы. Таким образом, впервые за шесть лет армейцы смогли сыграть в весенней части еврокубков, где дошли до четвертьфинала, чего российским клубам за прошедшее десятилетие удалось всего три раза.

А осенью 2018 года, после тотального обновления состава и ухода многолетних лидеров — Сергея Игнашевича, Александра Головина, братьев Алексея и Василия Березуцких, Бибраса Натхо и Понтуса Вернблума — красно-синие с молодёжью в составе дважды обыграли на групповой стадии Лиги чемпионов мадридский «Реал» (1:0; 3:0), но из-за неудач в играх с римской «Ромой» и чешской «Викторией» из Пльзени заняли последнее место в группе и весной не попали даже в Лигу Европы.

Прошлогодняя кампания в ЛЕ обернулась для команды катастрофой. Она стала последней в группе, набрав всего пять очков — две ничьи и одна победа. Причём выездная победа в последнем туре над испанским «Эспаньолом» (1:0) не имела турнирного значения, так как ЦСКА к тому моменту лишился шансов на выход в плей-офф. Команда проиграла три стартовых матча, отметившись выездным разгромом от болгарского «Лудогорца» (1:5) и домашними поражениями от того же «Эспаньола» (0:2) и венгерского «Ференцвароша» (0:1).

— В последние сезоны у ЦСКА получаются разные еврокубки, — отметил в разговоре с «Известиями» экс-капитан армейцев Дмитрий Кузнецов. — И всё шло по нисходящей. Сначала четвертьфинал Лиги Европы и достойная игра с «Арсеналом», потом две победы над «Реалом» в Лиге чемпионов, но последнее место в группе. А в прошлом сезоне был откровенный провал, когда команда заняла последнее место в своём квартете ЛЕ. Но в последние два года у ЦСКА было много молодых футболистов, которые, надеюсь, набрались нужного опыта за счёт игр в чемпионате России и на европейской арене. Сейчас многие представители армейцев играют за разные сборные — национальные и молодёжные. К тому же летом команда усилилась несколькими хорошими легионерами, клуб сохранил своего лидера Николу Влашича. И есть предпосылки хорошо выступить в Лиге Европы, выйдя в плей-офф.

Сейчас ЦСКА идёт третьим в чемпионате России, уступая по два очка лидирующим «Зениту» и «Спартаку». Предстоящий соперник армейцев по Лиге Европы, австрийский «Вольфсберг», набрал всего четыре очка в четырёх первых турах национального первенства, и сейчас находится чуть выше зоны вылета. В прошлом сезоне он стал четвёртым, как и ЦСКА в РПЛ.

В предстоящем матче не сыграют из-за повреждений защитники армейцев Марио Фернандес и Георгий Щенников. Также не поможет команде ещё один игрок обороны — травмировавшийся в воскресной игре чемпионата России против «Динамо» (3:1) Вадим Карпов.

— Армейцы набрали хороший ход, особенно проявив себя в последнем матче с «Динамо», — заявил «Известиям» бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха. — Видно, что команда постепенно входит в ритм, игроки всё лучше понимают требования тренеров. Но матчи в Лиге Европы будут гораздо интенсивней, чем в РПЛ. А сейчас им предстоит непростой соперник, как и большинство австрийских клубов. На фоне кадровых потерь ЦСКА будет сложно, но команда имеет поставленную игру и характер, за счёт которых может добиться успеха как в отдельном матче, так и во всём групповом этапе.

Помимо «Вольфсберга» в одной группе с ЦСКА находятся голландский «Фейеноорд» из Роттердама и хорватское «Динамо» из Загреба.

«Зенит» — «Брюгге»

Петербургскому клубу достались очень серьёзные соперники по группе — дортмундская «Боруссия» и римский «Лацио». Чтобы конкурировать с ними за выход в плей-офф Лиги чемпионов, «Зениту» надо было обыгрывать кажущийся аутсайдером квартета бельгийский «Брюгге», имеющий бюджет ниже всех в этой четвёрке.

Но питерцы провели невзрачный домашний матч. Они провалили первый тайм и лишь благодаря вратарю Михаилу Кержакову ушли на перерыв при счёте 0:0. После перерыва игра «Зенита» заметно улучшилась, но на 63-й минуте после серии ошибок питерцев «Брюгге» открыл счёт. Через 10 минут команда Семака вернулась в игру благодаря дальнему удару Деяна Ловрена — защитник попал в штангу, мяч отскочил во вратаря гостей Итана Хорвата и от его спины срикошетил в ворота. А перед самым финальным свистком бельгийский клуб вновь вышел вперёд и увёз три очка из Питера.

— В последнее время «Зенит» выглядел очень невзрачно и в чемпионате России, — поделился мнением с «Известиями» экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Да, он лидирует в турнирной таблице, но набирает очки с большими трудностями, а то и вовсе теряет их в играх с не самыми сильными командами вроде «Урала». Тот же «Спартак», идущий вровень с «Зенитом», выглядит лучше. А теперь проблемы питерцев высветились в Лиге чемпионов. Даже не самый грозный «Брюгге» за счёт организации игры, самоотдачи футболистов и более высоких скоростей показал, как можно добиваться результата. С учётом того, что календарь у наших клубов будет очень плотный, не представляю, как «Зенит» может наверстать это отставание по итогам игр с «Боруссией» и «Лацио».

В другом матче группы «Лацио» обыграл дома «Боруссию» со счётом 2:0.

«Ренн» — «Краснодар»

Незадолго до матча тесты на COVID-19 дали положительные результаты у футболистов «Краснодара» Реми Кабелла и Евгения Маркова. В результате они не полетели на игру с «Ренном». Также во Францию не отправился главный тренер «быков» Мурад Мусаев. По официальной информации клуба, он заболел ангиной.

Это поставило команду в непростое положение, но она выдержала напор «Ренна» и заработала одно очко в своём дебютном матче группового турнира Лиги чемпионов. В середине второго тайма хозяева открыли счёт с пенальти, но очень быстро Кристиан Рамирес восстановил равновесие. В последние полчаса французский клуб имел тотальное преимущество, создал несколько голевых моментов, но либо не попадал из убойных позиций по воротам, либо «Краснодар» спасал вратарь Матвей Сафонов. В итоге встреча закончилась вничью 1:1. В параллельной игре группы лондонский «Челси» и испанская «Севилья» победителя не выявили — 0:0.

— С учётом всех обстоятельств надо отметить этот результат, как позитивный, — заявил «Известиям» экс-полузащитник «Краснодара» Максим Деменко. — Конечно, с точки зрения борьбы с «Челси» и «Севильей» за выход из группы надо было брать во Франции три очка, но и «Ренн» — не подарок, всё-таки команда идёт в числе лидеров своего чемпионата. Но опять же, и потери игроков с тренером, и сам фактор новичка говорят о том, что «Краснодар» надо поздравить с этой ничьей. Матч дался крайне сложно, «Ренн» имел преимущество по моментам, но блестящая игра Сафонова многое решила. Теперь остаётся рассчитывать, что «Краснодар» будет набирать очки в играх с «Челси» и «Севильей». Я считаю, что команда способна с ними бороться. Тем более, английский и испанский клубы между собой тоже сыграли вничью, так что борьба в группе после первого тура только началась.

«Ред Булл» — «Локомотив»

«Железнодорожники» попали в очень сильную группу с действующим победителем Лиги чемпионов мюнхенской «Баварией» и мадридским «Атлетико», сумевшим за последние 10 лет дважды победить в Лиге Европы и два раза выйти в финал Лиги чемпионов. Чтобы побороться с ними за выход из группы, «Локомотиву» необходимо было набирать максимум очков со своим третьим соперником — австрийским «Ред Буллом». Тем более, с высокой вероятностью именно с командой из Зальцбурга красно-зелёным придётся биться за третье место, дающее право играть весной в Лиге Европы.

Первый тайм встречи в Зальцбурге прошёл при преимуществе гостей. На 19-й минуте они открыли счёт, отличился Эдер. Но удержать преимущество до перерыва «Локо» не удалось. Перед самым уходом в раздевалку Доминик Собослаи после подачи углового в исполнении Златко Юнузовича пробил с угла штрафной и застал врасплох Маринато Гильерме.

А в начале второго тайма Юнузович уже забил сам, нанеся удар из-за пределов штрафной. Мяч прошёл между ног Ведрана Чорлуки и влетел в ворота. Тут же хозяева едва не увеличили преимущество, но удар их игрока пришёлся в штангу.

Очнулись подопечные Марко Николича только в середине тайма. И сумели отыграться на 76-й минуте. Виталий Лисакович удачно замкнул головой навес Дмитрия Живоглядова. В дальнейшем была равная игра на встречных курсах, но в конце к победе был ближе «Ред Булл». Пэтсон Дака вышел один на один с Гильерме, но не смог переиграть вратаря красно-зелёных. Итоговый результат — 2:2.

— «Локомотив» заслуженно вырвал это очко, — сказал «Известиям» бывший президент «железнодорожников» Николай Наумов. — Команда играла на равных с «Ред Буллом» и даже выглядела лучше соперников. Но её надломил пропущенный в конце первого тайма мяч. Такие голы «в раздевалку» часто влияют на психологический настрой. Поэтому австрийский клуб сразу после перерыва забил ещё раз и имел моменты для третьего мяча. Позже «Локо» успокоился, вернул инициативу и счет сравнял. На мой взгляд, соперник такой, что его надо обыгрывать в ответном домашнем матче и выходить с третьего места в весеннюю часть Лиги Европы. Но, боюсь, борьбой за третье место с «Ред Буллом» дело и ограничится. Шансы клуба выйти в плей-офф Лиги чемпионов невелики. Вот смотрю матч «Бавария» — «Атлетико», там уровень игры сильно выше. Поэтому выход в Лигу Европы будет успехом для «Локомотива».

Матчи второго тура Лиги чемпионов пройдут на следующей неделе. «Локомотив» 27 октября сыграет дома с «Баварией». Сутками позже «Краснодар» примет на своём поле «Челси», а «Зенит» встретится в Дортмунде с «Боруссией».