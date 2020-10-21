Австрийская охота: сможет ли «Локо» набрать очки в Зальцбурге

Вслед за «Зенитом» и «Краснодаром» старт в Лиге чемпионов – 2020/21 берет столичный «Локомотив». В первом туре «железнодорожники» сыграют на выезде с австрийским «Ред Буллом». Эта команда в прошлом году смогла пошуметь в еврокубках, а в нынешнем — мощно начать национальный чемпионат: четыре победы в четырех матчах. В межсезонье «Ред Буллу» удалось удержать своих лидеров — форварда Пэтсона Даку и полузащитника Доминика Собослаи. Поэтому наших футболистов ждет серьезное испытание, но надежда на очки есть, о чем «Известиям» рассказали опрошенные эксперты.

Без Баринова тяжело

На матч в Зальцбург отправились 23 футболиста «Локомотива», включая звездного новичка команды Зе Луиша. Форвард из Кабо-Верде дебютировал за красно-зеленых в прошедшие выходные и сделал голевую передачу в победном матче с «Уфой» (1:0). Причем ему понадобилось на это всего две минуты после выхода на замену.

В Австрии Зе Луиш, скорее всего, выйдет в стартовом составе и составит пару с нападающим Федором Смоловым. Прошлая Лига чемпионов у россиянина не задалась, впрочем, как и у всего клуба. За шесть туров «Локомотив» забил всего четыре мяча, потерпев пять поражений. Хотя начиналось всё совсем неплохо — с победы над «Байером» в Леверкузене (2:1).

Сейчас команде не хватает креатива после ухода Алексея Миранчука в «Аталанту» и надежности в центре поля после травмы Дмитрия Баринова, но за третье место с «Ред Буллом» вполне можно бороться.

— Конечно, без Баринова «Локо» тяжело. Все-таки это один из лидеров команды, игрок сборной, — отметил в разговоре с «Известиями» экс-форвард сборной России, советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин. — Однако Лига чемпионов — это особый турнир, где каждый игрок желает показать всё, на что он способен. На тебя смотрит весь мир, и ты просто не можешь выглядеть плохо. Все футболисты прекрасно это понимают и проводят каждую игру на максимуме. Тот, кто выйдет на позицию Баринова, получит прекрасный шанс зарекомендовать себя на высоком уровне. Понятно, что нам бы очень хотелось победить в Австрии, но как сложится матч, никто не знает. Поэтому мы и любим футбол — за его непредсказуемость.

Скорее всего, место Баринова в центре поля займет 22-летний воспитанник клуба Даниил Куликов, который в этом чемпионате сыграл в восьми матчах РПЛ. В межсезонье «железнодорожники» очень хотели усилить данную позицию и долго вели переговоры с Далером Кузяевым, но полузащитник сборной России всё же решил продолжить карьеру в «Зените».

— Из трех российских участников в Лиге чемпионов меня больше всего настораживает ситуация в «Локомотиве», — рассказал «Известиям» шестикратный чемпион страны Егор Титов. — В отсутствие уехавшего в Италию Алексея Миранчука и серьезно травмированного Баринова команда столкнулась с тем, что в матчах с сильными клубами у нее будет проседать центральная зона. Магкеев и Куликов — пока игроки не уровня Лиги чемпионов. Дай бог, чтобы я ошибался. Также у команды нет лидера. Потерялся Антон Миранчук — когда разлучают двух близнецов, это не может пройти безболезненно. Хорошо, что взяли Зе Луиша, это усиление. Но даже с учетом всех приобретений считаю, что отличным результатом для москвичей будет выход в Лигу Европы.

Искать шанс в контратаках

Действительно, из трех российских команд, попавших в основную сетку ЛЧ, «Локомотиву» досталась самая сложная группа. Действующий победитель турнира «Бавария» и очень стабильный «Атлетико», который под руководством Диего Симеоне всегда проходит групповой этап. Чтобы сохранить шансы на еврокубковую весну, «железнодорожникам» важно не проиграть в стартовом туре прямому конкуренту.

— Группа у «Локомотива» приличная. «Атлетико» и «Бавария» вне конкуренции, а вот с «Зальцбургом» можно побороться за третье место, — сказал «Известиям» призер Олимпийских игр, экс-полузащитник «Спартака» и венского «Рапида» Сергей Шавло. — «Ред Булл» дома играет хорошо. Команда комплектуется за счет молодых игроков, много забивает. «Локо» будет сложно на выезде, нужно будет четко играть в обороне и искать моменты на контратаках. Хотел бы, конечно, чтобы москвичи набрали очки, но будет сложно. «Локомотив» должен упереться.

«Ред Булл» здорово начал сезон. Команда американского тренера Джесси Марша одержала победы во всех четырех матчах с великолепной разницей забитых и пропущенных мячей — 17:4. У австрийцев очень приличный состав, в котором можно выделить замбийского форварда Пэтсона Даку (в прошлом сезоне забил 24 гола в 31 матче внутреннего чемпионата) и венгерского хавбека Доминика Собослаи. В прошлом сезоне 19-летний талант набрал 19 очков по системе «гол+пас» в Высшей лиге Австрии. На парня уже высочайший спрос, а после нынешнего сезона клуб из Зальцбурга сможет выручить серьезные деньги за этого игрока. Подопечным Марко Николича крайне важно плотно сыграть с двумя этими футболистами.

Матч рассудит голландская бригада арбитров во главе с Сердаром Гэзюбююком. В прошлом сезоне у этого рефери был конфликт с российским тренером Леонидом Слуцким, когда тот возглавлял клуб «Витесс» из Нидерландов.