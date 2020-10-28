«Я прямо вслух произнёс: «Эх, Федя, Федя»

В матче Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» 27 октября московский «Локомотив» едва не устроил сенсацию. Немцы забили быстрый гол, успокоились и начали удерживать счет. К сожалению, «железнодорожники» поняли это только во втором тайме — за счет интересных атак у москвичей был реальный шанс победить лучшую команду Европы. Почему москвичам этого не удалось и игра в итоге закончилась со счетом 1:2, «Известиями» объяснил бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков, большую часть 1990-х годов отыгравший в чемпионате Германии за «Карлсруэ» и «Гамбург».

— «Локомотив» сумел оказать такое сопротивление за счёт собственных успешных действий? Или это «Бавария» играла, не сильно затрачивая силы?

— И то, и другое. В первом тайме преимущество было целиком за «Баварией». Не могу сказать, что она играла на максимальных скоростях, но её класса хватало, чтобы полностью превосходить «Локомотив». В результате довольно быстро мюнхенцы забили гол и ещё могли удвоить счёт. Москвичи после пропущенного мяча и до перерыва ничего не создали. Реализуй «Бавария» свои моменты, всё, скорее всего, закончилось бы гораздо раньше. И не было бы такой напряженной концовки, когда у «Локо» появились реальные шансы зацепиться за очки.

— Вы сказали, что «Локомотив» между первым голом и перерывом ничего не создал. А до первого гола? Что скажете о моменте у Фёдора Смолова на первых минутах встречи?

— Вот этот эпизод стоит выделить отдельно. Не знаю, как бы он повлиял на ход матча. Мог и «Локомотиву» помочь, и «Баварию» заставить очень быстро включить максимальные скорости и играть изо всех сил. Но в любом случае обидно, что Смолов не использовал тот момент. Этот гол мог бы помочь и ему обрести уверенность, которой, на мой взгляд, Фёдору не хватает для того, чтобы стабильно забивать за «Локомотив», как он это делал в «Краснодаре». Поэтому, когда шанс для гола в начале игры был упущен, я, смотря игру, прямо вслух произнёс: «Эх, Федя, Федя!»

— Во втором тайме преимущество «Баварии» уже было не столь очевидным?

— Мне показалось, что она начала удерживать счёт. В принципе, с самого начала игры было видно, что «Бавария» ставила задачу выиграть, не сильно напрягаясь. И в первом тайме уверенно выполняла её. «Локомотив», повторюсь, был совсем неубедителен в атаке, и для него главной целью было не пропустить второй гол. И «железнодорожникам» повезло, что в одном из эпизодов Коман попал в штангу.

А вот во втором тайме «Бавария» стала более откровенно играть по счёту, не предлагая «Локомотиву» высокоскоростной футбол, не пытаясь разрывать его оборону разнообразными комбинациями. И игра гостей как-то потускнела.

— Но был же момент в середине второго тайма, когда Коман вышел один на один с Гильерме, но пробил чуть выше дальней девятки.

— Да, там Коман хорошо сыграл в стенку с одним из своих партнёров, который вывел его на убойную позицию перед воротами. У Гильерме уже не было шансов спасти «Локомотив», но удар оказался не совсем точным. И ещё я не понял, почему был отменён пенальти в ворота «Локо». Во время прямой трансляции не показали повтор эпизода. Но, если действительно, как говорят, обнаружился офсайд перед моментом нарушения правил в штрафной «железнодорожников», тогда вопросов нет. В любом случае, к этому отрезку матча «Бавария» была уже не так активна впереди. И, как мне показалось, «Локомотив» почувствовал, что может играть с ней на равных.

— Гол Антона Миранчука был закономерен?

— Да, к этому моменту у «Локомотива» стали возникать неплохие комбинации на чужой половине поля. Главное было найти возможность для взятия ворот. В результате она была не только найдена, но и реализована. К тому моменту «Бавария» уже не так контролировала ситуацию на поле, как в первом тайме. А при равном счёте стала больше выдвигаться вперёд, оголяя тылы. Чем «Локомотив» мог воспользоваться, но не реализовал свои моменты. Особенно обидно за эпизод, когда Зе Луиш очень хорошо прошёл в чужую штрафную, но не отпасовал находившемуся в убойной позиции Жемалетдинову. Поведи после тех моментов «Локо» 2:1, было бы вообще здорово. Но не забиваешь в таких моментах — забивают тебе.

— Победный гол Киммиха вытекал из логики игры?

— К тому моменту казалось, что «Локомотив» уже может добиться ничьей, а то и победы, если использует свои моменты. Но тут «Бавария» показала, что с ней одна мельчайшая ошибка может привести к голу. Так и произошло. Ну и дальний удар Киммиха, конечно, был блестящий. К сожалению, хорошо играя во втором тайме, «Локомотив» не досчитался очков. Хотя, судя по тому, как шла игра после перерыва, «железнодорожники» вполне могли претендовать на большее.

— Эта «Бавария» сильнее того «Ювентуса», с которым «Локомотив» играл в Лиге чемпионов год назад и проиграл оба матча с тем же счётом 1:2?

— Тяжело сказать. Разные турнирные и кадровые ситуации, разные команды. Но факт в том, что всё было в руках «Локомотива» в матче с «Баварией». Команда показала очень достойный футбол и заслужила поводов для похвалы. Хотя очень многие люди предрекали ей разгром. И, честно говоря, я тоже относился к этой игре как к безнадёжной для «Локомотива», принимая во внимание тот культ «Баварии», который сейчас распространён после её триумфа в прошлой Лиге чемпионов. Поэтому был приятно удивлён, посмотрев игру против неё в исполнении «Локо». Ещё раз скажу: очень жаль, что команда не смогла реализовать свои моменты и довести до конца то, что показывала во втором тайме.