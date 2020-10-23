«Благодаря Миранчуку на РПЛ обратят внимание западные клубы»

Первый тур группового этапа Лиги чемпионов запомнился российским болельщикам не только ничейными матчами «Локомотива» и «Краснодара» в Австрии и Франции, но и классным дебютом Алексея Миранчука за «Аталанту». Полузащитник национальной сборной вышел на замену в концовке встречи с «Мидтьюлландом», а спустя восемь минут, воспользовавшись пасом Йосипа Иличича, забил гол. Своими впечатлениями от выступления россиянина за новую команду с «Известиями» поделился чемпион России – 2002, обладатель четырех Кубков страны в составе «Локомотива» Юрий Дроздов.

— Что думаете о дебютном матче Алексея Миранчука?

— Я уже не раз говорил, что это очень квалифицированный футболист, который способен заиграть практически в любом клубе мира. Его гол в первом же матче за «Аталанту» лишь подтверждает мои слова. Исполнение было на самом высоком уровне. Дай Бог, чтобы у него и дальше все так удачно складывалось в Италии, а на наш чемпионат обратят внимание западные клубы. И другие молодые ребята получат свой шанс уехать в топ-лигу. Тем более, сейчас есть, на кого посмотреть.

— Миранчук способен закрепиться в основе команды из Бергамо?

— Гасперини любит ротацию состава, а у клуба плотный календарь, поэтому игрового времени у Алексея будет достаточно.

— Антон Миранчук не менее талантлив, чем брат?

— Он не так раскручен в медиа, но это тоже сильный футболист. Думаю, ему по силам стать лидером «Локомотива» и получить хорошее предложение будущим летом.

— Кого еще из молодых футболистов вы бы выделили? За кем внимательно могут следить клубы из топ-5?

— Можно назвать нескольких ребят из нашей молодежки, которая уверенно вышла на Евро-2021. Они играют в клубах РПЛ, причем на ведущих ролях. Классно сейчас выступают Сафонов, Обляков, Дивеев… Караваев, думаю, может вернуться в Европу после контракта с «Зенитом».

В целом, все будут только рады, если наши футболисты станут играть в сильнейших лигах. Все-таки уровень чемпионатов Англии, Испании, Германии, Италии и Франции гораздо выше. Там совсем другая интенсивность, накал борьбы, скорости. Если парни будут приезжать в сборную из этих стран, то национальная команда сможет рассчитывать совсем на другие результаты

— Что скажете про стартовый матч «Локомотива». Ничья на выезде с «Ред Буллом» — достойный результат?

— Безусловно. Расстраивает, что пропустили необязательные голы. Могли сыграть чуть грамотнее и плотнее, а получилось так, что футболисты «Ред Булла» наносили удары без сопротивления. Жаль, что во втором случае им еще и рикошет помог. А в остальном москвичи смотрелись здорово. Забили с наигранного стандарта, во втором тайме Николич усилил атаку и Лисакович сравнял счет. Для первого тура, при новом тренере — это достойный результат. Команда хорошо двигалась, вовремя выходила из обороны.

— «Локомотив» завело то, что в «Ред Булле» их назвали пассажирами в Лиге чемпионов?

— Австрийцы тут погорячились. На групповом этапе ЛЧ нет слабых команд. Тут выступают только флагманы своих стран, клубы с солидными бюджетами. Поэтому в турнире часто бывают неожиданные результаты. В первом туре «Реал» уступил дома «Шахтеру», хотя «горняки» играли в Мадриде далеко не основным составом. С похожими проблемами столкнулся и «Краснодар», но в итоге увез одно очко из Франции. Молодцы.

«Зенит» тоже неплохо провел второй тайм, но две допущенные ошибки перечеркнули все их старания. Это поражение должно еще больше завести сине-бело-голубых. Думаю, они еще покажут себя на групповом этапе Лиги чемпионов.