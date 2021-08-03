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На одном стуле: почему уход Карпина из клуба пойдет на пользу сборной

И кто из иностранных тренеров уже готов заменить его в «Ростове»
Фото: РИА Новости/Александр Ступников
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На одном стуле: почему уход Карпина из клуба пойдет на пользу сборной
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2021-08-03 16:31:56
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В понедельник, 2 августа, Валерий Карпин объявил о своем уходе из «Ростова». Тренера хватило всего на девять дней — именно столько 52-летний специалист совмещал работу в клубе и сборной России, хотя изначально планировалось, что он будет занимать оба поста до конца года, а затем сделает окончательный выбор. Но все решилось гораздо быстрее, и это плюс для сборной. Наша национальная команда была единственной в топ-50 рейтинга ФИФА, у которой «главный» работал еще и в клубе. Теперь этой проблемы нет — головной боли у Российской футбольного союза станет меньше.

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Ожидаемое решение

О назначении Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России стало известно 23 июля, в день старта чемпионата-2021/22. Об этом объявили перед началом первой игры РПЛ нового сезона «Ростов» — «Динамо» (0:2). Новость добавила нервозности «Ростову», учитывая, что совмещать посты тренеру разрешили только до конца года, то есть клубу уже стоило подыскивать преемника Карпину.

Потом случилось поражение от «Зенита» (2:4), и спустя сутки Валерий Георгиевич сам стал инициатором ухода из клуба. Видимо, он понял, что параллельно с работой в сборной не сможет качественно выполнять функции тренера в «Ростове».

На одном стуле

Главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин (слева) и игрок ФК «Ростов» Игорь Калинин в матче 2-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону) и ФК «Зенит» (Санкт-Петербург)

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Это очень сложное, мучительное решение для меня, — подчеркнул Карпин пресс-службе клуба. — Но так будет лучше для всех — и для ФК «Ростов», и для сборной России. Хватило одной недели, чтобы понять: я взял на себя серьезную ответственность, тяжелую ношу. Если не могу посвятить команде все свои силы, мысли, время, это риск нанести вред. Надо быть честным перед самим собой и футболом.

Бывший партнер Карпина по сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой подчеркнул, что это было неминуемо.

Я изначально говорил, что у «Ростова» сразу начнутся проблемы, — рассказал «Известиям» Александр Мостовой. — Результат налицо — два поражения подряд в чемпионате. Руководство команды не понимало, что начнется спад? На мой взгляд, это было ожидаемо. Совмещение никогда еще до добра не доводило. На два фронта работать почти невозможно, таких примеров огромное количество. Посмотрим, что у Карпина получится в сборной. Если Хорватию обыграем, то выйдем из группы. Если нет, то он может остаться без работы в декабре.

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Личный просмотр

Когда клубная команда проигрывает, негатив проецируется и на сборную России, которую возглавил Карпин. Поэтому уход из «Ростова» логичен: сейчас важнее дать результат в национальной команде, а не пытаться усидеть на двух стульях и помочь еще и клубу.

В схожей ситуации оказывался Андрей Чернышов, когда тренировал «Спартак» и молодежную сборную России.

— Это невероятно тяжело, — пояснил он. — Нужно оставлять клубную команду посреди сезона и ехать на сборы. Ну вот представьте: тренер исчезнет на неделю, будет погружен в работу со сборной, а за это время нужно подготовить «Ростов» к матчам чемпионата. Да, есть помощники, но, какими бы они ни были, это немного не то — не способны решить все моменты.

На одном стуле

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Карпин также сразу столкнулся с трудностями. Например, игры чемпионата России и выступления потенциальных сборников детально с трибун просматривали Виктор Онопко и Николай Писарев — его помощники. Тренер сборной не мог посмотреть центральный матч тура ЦСКА — «Локомотив» живьем, игру «Рубина» в Туле он тоже не наблюдал с арены, отправив туда Писарева. Теперь сам тренер сможет подключиться к этой работе и самостоятельно оценивать игру тех или иных сборников.

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Помимо этого Карпин может максимально сосредоточиться на просмотрах видеоматериалов, аналитике, поиске оптимального состава и формировании костяка команды на матчи отбора к ЧМ-2022. Его контракт в сборной составлен до 31 декабря 2021 года и будет продлен только в случае успешного выступления в квалификации. Права на ошибку нет, и уход из клуба означает, что Карпин это понимает. Сейчас для всех куда важнее национальная команда и ее перспективы, а не «Ростова».

Кто возглавит «Ростов»?

Валерий Карпин покидает «Ростов» вместе с частью тренерского штаба. Испанские специалисты Джонатан Альба и Луис Мартинес уходят из клуба вслед за главным тренером. Оба входят в штаб Карпина в сборной России. Пока нет определенности по кандидатуре Виталия Кафанова, тренера вратарей сборной России и в «Ростове».

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— Карпин оставляет «Ростов» в тяжелой ситуации, — подчеркнул «Известиям» экс-тренер команды с берегов Дона Сергей Балахнин. — В межсезонье он формировал команду под себя, под свои идеи, а спустя два тура уходит из команды. Его преемнику не будет легко, а вот сборная выиграет от этого. Теперь тренер может сосредоточиться только на национальной команде.

По данным «Спорт-экспресса», в качестве кандидатов на замену Карпину в клубе рассматриваются экс-тренер «Краснодара» Мурад Мусаев, Дан Петреску, ранее возглавлявший «Кубань» и «Динамо», и экс-тренер сборных Казахстана и Болгарии Станимир Стойлов. Переговоров ни с кем из них еще не было, но эти специалисты готовы взяться за работу в «Ростове» и будут обсуждаться в числе претендентов.

На одном стуле

Экс-тренер «Краснодара» Мурад Мусаев

Фото: TASS/EPA/Yuri Kochetkov

Также в Telegram-каналах обсуждается кандидатура Курбана Бердыева — бывшего тренера «Ростова», с которым клуб добился лучших результатов в истории и играл в Лиге чемпионов. У тренера были с клубом даже судебные разбирательства из-за денежной компенсации. Поэтому такой вариант пока кажется маловероятным.

«Ростов» проведет следующий матч с «Химками» 8 августа. У клуба ещё есть время на поиски тренера. Если менеджмент не определится с кандидатурой, то временно исполнить обязанности главного тренер может Виталий Кафанов, у которого есть лицензия Pro и который уже выполняли эти функции.

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