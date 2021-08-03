Выдали с Дона: как «Ростов» освободил главного тренера для сборной

В очередной раз вокруг фигуры Валерия Карпина происходят судьбоносные события, причем случающиеся внезапно даже для посвященных лиц. Не успел он полторы недели назад возглавить сборную России на правах совмещения с работой в футбольном клубе «Ростов», как вечером 2 августа объявили о его уходе с поста главного тренера донской команды.

Старт сезона выдался для желто-синих не слишком удачным. Они проиграли оба матча стартовых туров. Но эти поражения можно было списать на силу соперников. В первой встрече, 24 июля, в день объявления о своем назначении в сборную, Карпин во главе «Ростова» проиграл дома московскому «Динамо» (0:2). А в минувшее воскресенье, 1 августа, он не справился в родных стенах с действующим чемпионом петербургским «Зенитом» (2:4). Нынешний 2021 год вообще у ростовчан не задался. Весеннюю часть прошлого чемпионата они провалили, выиграв всего три матча. Причем у трех аутсайдеров — тульского «Арсенала», волгоградского «Ротора» и умиравшего «Тамбова».

Тем не менее за три с половиной года работы в «Ростове» Карпин пользовался колоссальным карт-бланшем от руководства клуба в лице президента Арташеса Арутюнянца и спортивного директора Алексея Рыскина. И казалось, что время для исправления ситуации ему дадут. Тем не менее уже к ближайшему третьему туру, в рамках которого в субботу дончане встретятся в гостях с «Химками», команду будет готовить другой наставник.

— Не то чтобы отставка Карпина была неизбежной, но совмещение постов проблематично и для «Ростова», и для сборной, и для самого Валерия, — поделился мнением с «Известиями» бывший владелец «Спартака» и уроженец Ростова-на-Дону Андрей Червиченко. — Еще одно поражение — и совсем тяжело было бы вылезать со дна таблицы. И Карпину пришлось бы разрываться на две работы. В итоге получилось бы плохо и там, и тут. Надо сосредоточиться на самых важных матчах сборной, а тут у тебя клуб волочится на последнем месте. И им сильно не займешься. Поэтому сейчас «Ростову» нужна определенная встряска. Вот руководство с тренером сели, обсудили и пришли к такому решению.

Ждать дальше выправления ситуации было крайне опасно, считает Червиченко. Кадровое решение напрашивалось даже с учетом силы команд, которым «Ростов» проиграл на старте.

— Дело же не в соперниках, а в общем турнирном положении, — добавил Червиченко. — Если бы с «Динамо» и «Зенитом» зацепили хотя бы одно очко, можно было бы о чем-то говорить. А так поражение от «Химок» в следующем туре может стать катастрофой. А «Химки» сейчас очень непросты — посмотрите, как они в воскресенье на выезде обыграли «Краснодар» (1:0). И тогда риск есть получить ноль очков в трех матчах и яму. А сейчас и Валере будет спокойней в сборной, и новый главный тренер в «Ростове» сможет уже четко сосредоточиться на вытаскивании команды из зоны вылета.

Находящийся в приятельских отношениях с руководителями «Ростова» Андрей Червиченко сообщил, что новый наставник будет назначен еще до матча с «Химками». В ближайшие дни командой будет руководить ассистент Карпина в клубе и сборной Виталий Кафанов. По данным «Известий», он останется в штабе дончан и при новом главном тренере. Остальные помощники уйдут вслед за Валерием Георгиевичем.

Среди кандидатов на место Карпина в «Ростове» СМИ и Telegram-каналы упоминают бывшего главного тренера московского «Динамо» Кирилла Новикова, сейчас работающего в ФНЛ с нижнекамским «Нефтехимиком», бывшего наставника бело-голубых и краснодарской «Кубани» Дана Петреску, известного по работе в Казахстане болгарского специалиста Станимира Стойлова и бывшего рулевого «Краснодара» Мурада Мусаева.

— Я знаю, кто будет новым главным тренером, но меня просили не говорить, — сообщил Червиченко. — Думаю, его объявят официально через день-два. Не знаю, насколько поменяется штаб, не могу даже предполагать. Что касается Карпина, то думаю, ему не страшно потерять работу в «Ростове». Полагаю, у него получится со сборной. Даже если не выйдет на чемпионат мира, он сделает хорошую команду. Не получиться может у кого угодно. На прошедшем Евро не получилось у таких великих сборных, как Франция и Германия. Нам сейчас главное не промежуточный результат, а создать команду, которую будут любить. Такая была у Станислава Черчесова в 2018 году. Любили и его, и команду. Сейчас он сделал так, чтобы и к нему была неприязнь, и про сборную никто уже не говорил хороших слов. Поэтому Карпин соберет такую команду, что станет молодой и с лучшими на данный момент игроками, самыми перспективными. И если не на ЧМ-2022, то выйдет на Евро-2024. Думаю, РФС в любом случае Валеру оставит после нынешнего отбора.

Валерий Карпин сменил во главе сборной Станислава Черчесова после его неудачи на прошедшем чемпионате Европы. Всего два поста он совмещал десять дней. Ближайший матч национальной команды в рамках отбора ЧМ-2022 состоится 1 сентября дома против Хорватии.