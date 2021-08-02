Впереди «паровозы»: почему «Локо» побеждает на фоне потери лидера

Московское дерби на «ВЭБ Арене» оказалось в тени резонансных трансферных слухов вокруг участников встречи — ЦСКА и «Локомотива». Особенно это касалось «железнодорожников», у которых в заявке отсутствовал лидер — полузащитник Гжегош Крыховяк. Ещё днём пошли слухи о его переходе в «Краснодар». Однако на фоне разговоров о массовой распродаже игроков красно-зеленые со счетом 2:1 победили армейцев во втором туре чемпионата России по футболу. Таким образом, «железнодорожники» идут пока без потерь очков в текущем сезоне. Этим же могут похвастаться лишь петербургский «Зенит», казанский «Рубин» и московское «Динамо». Петербуржцы в воскресенье на выезде одолели «Ростов» (4:2). Кроме того, первую победу в чемпионате одержал «Спартак», минимально обыгравший в гостях самарские «Крылья Советов» (1:0). А «Динамо» едва не упустило выездную победу над «Уфой» (3:2).

ЦСКА — «Локомотив»

Шум вокруг потенциальной распродажи лидеров «Локомотива» заслонил спортивную составляющую субботнего дерби с ЦСКА. В день игры об уходе в «Краснодар» полузащитника Гжегоша Крыховяка говорили как о свершившемся факте. Напомним, ранее в середине недели в СМИ появилась информация, что помимо поляка «железнодорожники» намерены продать и Антона Миранчука, Дмитрия Баринова, Фёдора Смолова, Пабло Кастро и Дмитрия Живоглядова.

В итоге Крыховяк не оказался даже в заявке. А из остальных в стартовом составе вышли только Баринов и Смолов. Именно Фёдор сравнял счёт в середине первого тайма спустя четыре минуты после гола со штрафного в исполнении Кристиана Бистровича. На 60-й минуте победный мяч Рифата Жемалетдинова принёс победу «железнодорожникам».

После игры главный тренер «Локо» Марко Николич на фразу, что болельщики задаются вопросом «Что происходит?», ответил: «Я тоже». Но при этом добавил, что на все слухи команда ответила на поле. Задать вопросы руководству после игры так и не удалось. Председатель совета директоров Александр Плутник, генеральный директор Владимир Леонченко, руководитель отдела спорта и развития Ральф Рангкин и технический директор Томас Цорн покинули «ВЭБ Арену», вновь уйдя от разъяснений относительно происходящего в «Локо».

В воскресенье было официально объявлено о переходе Крыховяка в «Краснодар». По данным СМИ, трансфер обошёлся «быкам» всего в 2,5 млн евро. ЦСКА остаётся с тремя очками. Не помогло даже первое появление на поле его лидера полузащитника Николы Влашича, о котором всё лето ходят слухи, что он будет продан в Европу. Хорват появился на поле за 20 минут до конца встречи, но помочь команде не смог.

— Уход одного игрока, такого, как Крыховяк, конечно, влияет, — поделился мнением с «Известиями» бывший президент «Локо» Николай Наумов. — Я думаю, «Локомотив» с ним сыграл бы ещё сильнее. Но всё-таки выстроенная система и выстроенный контроль мяча, который показал «Локо», позволяет обходиться даже без Крыховяка. И «железнодорожники» это продемонстрировали. Командой они очень сильны. Николич выстроил неплохую игру — каждый знает свой манёвр, каждый знает, что делать. А у ЦСКА я не увидел рисунка игры. Показалось, что армейцы без огня в глазах были, потухшие, уставшие. Может быть, под нагрузкой ещё находятся. Вроде всё делают правильно, но без души, задора. Даже молодые вроде Ивана Облякова и Ильзата Ахметова не загораются, как будто лет по 40 играют. А футбол такого не прощает. Неплохо на их фоне выделялся Максим Мухин. Где надо, подхватит мяч, перехватит, отберёт. Но, когда команда не горит, тяжело себя проявить. Он подстраивается под нынешний ЦСКА. Мне кажется, Максим ошибся, уйдя из «Локомотива». Но всё равно ниже определённой планки он не опустится.

«Ростов» — «Зенит»

Игры «Ростова» теперь будут привлекать особое внимание, пока работу в клубе с работой в сборной России совмещает её новый главный тренер Валерий Карпин. Особенно, когда на Дон приезжает фаворит сезона и победитель трёх предыдущих чемпионатов «Зенит».

Питерцы спокойно деклассировали жёлто-синих. Впервые в сезоне в стартовом составе вышел полузащитник Александр Ерохин. В прошлых двух матчах — в Суперкубке России с «Локомотивом» (3:0) и первом туре чемпионата с «Химками» (3:1) — он выходил на замену ближе к концу, но уже через минуту забивал голы. Причём мяч в ворота подмосковной команды стал решающим.

В этот раз, выйдя с первых минут, Ерохин потратил полчаса, чтобы отличиться. «Ростов» всей командой оборонялся и почти не выходил на чужую половину поля, чем какое-то время спасал себя от проблем, но лишь до гола Александра, случившегося на 31-й минуте. А через четыре минуты Сердар Азмун заработал пенальти, вынудив фолить на себе вратаря хозяев Егора Бабурина. Сам иранец его и реализовал.

Правда, перед перерывом одиннадцаметровый был назначен уже в ворота Михаила Кержакова. Деян Ловрен наступил на ногу Николаю Комличенко, и судья Виталий Мешков указал на точку. Как и в случае с Азмуном, пострадавший его и исполнил, переиграв вратаря «Зенита» и возродив интригу на второй тайм.

Второй тайм долгое время тянулся скучно, а на 74-й минуте удар с линии штрафной Вендела после передачи Ерохина, казалось, похоронил интригу. Но через 10 минут Максим Осипенко сократил отставание «Ростова». Но в оставшееся время «Зенит» не дал ничего создать у своих ворот сопернику, а за считанные секунды до финального свистка герой матча Ерохин забил свой второй гол и поставил победную точку во встрече. В итоге «Зенит» с шестью очками лидирует после двух туров, а «Ростов» с нулём баллов расположился на предпоследнем 15-м месте.

— «Зенит» вроде бы играл с запасом, но всё равно допускал такие ошибки, которые не к лицу команде с амбициями, как у питерцев, — сказал «Известиям» бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин. — Когда ростовчане забивали и сокращали отставание до одного гола, команда Семака оборонялась достаточно надёжно, но всё равно некоторая нервозность и суета чувствовалась. Другое дело, что и «Ростов» сейчас не в лучшем состоянии и имеет не очень сильный состав, чтобы этим воспользоваться. Было старание, но одного его недостаточно, чтобы использовать изъяны «Зенита», которых много. Нужно ещё мастерство. Так что в итоге Питер на классе и по делу выиграл, во многом за счёт классных действий Ерохина, проявившего себя как настоящий лидер.

«Крылья Советов» — «Спартак»

Обе команды начали чемпионат с поражений. Но, если вернувшиеся в премьер-лигу из ФНЛ «Крылья» могут списать это на молодость состава и трудности, связанные с попытками играть с позиции силы даже против превосходящих в классе соперников, то «Спартак» обидным образом упустил множество моментов и проиграл «Рубину» (0:1).

Главный тренер красно-белых Руй Витория пошёл на радикальные перемены. Нападающий Джордан Ларссон и полузащитник Алекс Крал остались на лавке. Вне заявки оказался и хавбек Квинси Промес — клуб сообщил, что из-за травмы.

Ларссон и Крал вышли на поле во втором тайме. К этому моменту «Спартак» создал немало моментов, но рисковал вновь потерять очки. Победа пришла благодаря пенальти за игру рукой в штрафной площади самарцев. Александр Соболев реализовал одиннадцатиметровый и принёс три очка своей команде.

— Наверно, «Спартак» всё же наиграл на победу, так как был лучше «Крыльев», — отметил в разговоре с «Известиями» экс-владелец красно-белых Андрей Червиченко. — Но преимущество было не такое явное. Да, в первом тайме были моменты, забей которые, спартаковцы могли заранее решить исход встречи. Но они это не сделали и сами едва не пропустили. А после перерыва матч вообще получился унылым. В итоге «Спартак» ни разу не забил с игры и выиграл не без доли везения, что не лучшим образом его характеризует, поскольку играл он с командой, только что вернувшейся из ФНЛ. И это тревожит, поскольку уже в среду стартовать в Лиге чемпионов матчем с «Бенфикой», которая не будет прощать такую игру.

«Уфа» — «Динамо»

Показав неплохой футбол в стартовом матче с ЦСКА (0:1), уфимцы в субботу принимали на своём поле «Динамо», которое уверенно разобралось в первом туре с «Ростовом» (2:0). В столице Башкортостана всё вроде бы шло по аналогичному сценарию. В первом тайме бело-голубые дважды получили возможности пробить пенальти. Оба раза их реализовал Даниил Фомин.

За 15 минут до конца встречи «Уфа» осталась в меньшинстве после удаления Руслана Фищенко. Но именно после этого возродила интригу. Голы Гамида Агаларова на 81-й и 86-й минуте привели к камбэку хозяев и катастрофе динамовцев, но подопечные Сандро Шварца на 89-й минуте вырвали победу благодаря голу Себастьяна Шиманьски.

— Ребята достойно смотрелись и мало в чём уступили «Динамо», — заявил «Известиям» генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. — Пропустили с двух пенальти, но в конце матча собрались, сравняли, чуть-чуть не дотянули до ничьей, продолжили играть в атакующий футбол, пошли вперёд, допустили ошибку и пропустили. Конечно, тяжело реагировать на такие поражения, но спасибо ребятам, что вернулись в игру.

Также в пятницу «Рубин» разгромил на выезде тульский «Арсенал» (3:0). В воскресенье екатеринбургский «Урал» сыграл вничью на своём поле с «Нижним Новгородом» (1:1), а «Краснодар» проиграл дома «Химкам» (0:1). Завершится второй тур в понедельник, когда грозненский «Ахмат» примет в родных стенах «Сочи».