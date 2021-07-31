«Заболотный уже в Сочи был фантастическим нападающим»

Во втором туре чемпионата России по футболу «Уфа» 31 июля примет на своём поле московское «Динамо». В прошлом сезоне в условиях тотального сокращения бюджета она долго стояла на грани вылета из РПЛ, но после двух смен главного тренера с большим трудом спаслась в последнем туре.

Теперь подопечные Алексея Стукалова стартовали с минимального выездного поражения от московского ЦСКА (0:1).

После матча с армейцами «Известия» пообщались с защитником «Уфы» Морицом Бауэром. Австрийский футболист провёл вторую половину прошлого сезона за башкирский клуб на правах аренды, а летом подписал с ним полноценный контракт. Мориц поделился мнением о старте команды, рассказал, в какой футбол она будет играть в сезоне, а также сравнил жизни в Уфе с Казанью, где 29-летний игрок выступал за «Рубин» в 2016-2017 годах.

— Очень болезненное поражение от ЦСКА?

— Да, конечно, мы разочарованы результатом. Думаю, у нас были шансы забить в первом тайме. И да, крайне обидно пропустить гол со стандарта. Но это только первая игра. Нужно тренироваться и реабилитироваться в следующему туру.

— Что скажете о моменте на 85-й минуте, когда судья не поставил пенальти в ворота ЦСКА?

— Я был близко к месту эпизода, поэтому мог бы сказать, что думаю, но это уже не имеет значения. Но судья принял решение, что пенальти не будет. Мы должны это принять. Нет смысла обсуждать решение арбитра — он его принял, и мы ничего не можем изменить. Мы должны были забивать раньше и, конечно, стараться не пропускать.

— ЦСКА изменился по сравнению с майским матчем против «Уфы» (1:1) в предпоследнем туре прошлого чемпионата?

— Да, конечно, у них новый тренер. Это очень молодая команда, в руководстве произошли небольшие изменения. Но это все еще большой клуб с очень хорошими игроками. Очень жаль, что мы не смогли им забить.

— Забивший «Уфе» в этот раз Антон Заболотный станет серьёзной проблемой для соперников ЦСКА?

— Да, он уже был фантастическим нападающим в «Сочи». А в матче этого сезона против нас подтвердил высокое качество игры. Каждый угловой был очень опасным. И особенно он показал свой уровень, когда забил нам гол.

— На ваш взгляд, что ждать от «Уфы» в этом сезоне?

— Думаю, мы можем играть лучше. И мы должны играть лучше. «Уфа» неплохо боролась с очень сильной командой. Конечно, мы разочарованы поражением. Но сейчас прошел всего один матч. И я уверен, что теперь против другой сильной команды уже покажем лучшую игру и, надеюсь, лучший результат. Готовимся к матчу с «Динамо» и намерены биться за победу.

— Летом в СМИ писали о трудностях «Уфы» с финансами. Что-нибудь знаете об этом? Команда почувствовала проблемы?

— Я не читал прессу и, насколько мне известно, у клуба нет финансовых проблем. Но, возможно, я не тот, кого следует спрашивать об этом, потому что я просто игрок. Вам следует поговорить с финансовым директором клуба. Я должен стараться сосредоточить-ся на результативности, показать лучшую игру, на которую способен. Все остальное меня не касается.

— Какой футбол стремится показывать ваша команда в этом сезоне?

— Думаю, мы хотим быть атакующей командой. Нам нужно найти баланс. Впереди длинный сезон. Знаем, что недостаточно хорошо действовали в стартовой игре. Поработаем над этим на тренировках и постараемся выступить в следующем матче лучше.

— Жизнь в Уфе сильно отличается от проживания в Казани, где вы играли несколько лет назад за «Рубин»?

— В Казани мне было очень комфортно. И сейчас мне очень комфортно в Уфе, поэтому я и подтвердил, что остаюсь в клубе после сложного прошлого сезона. Но я играл в «Рубине» около четырех лет назад, с тех пор все очень изменилось: игроки, персонал, тренер. Так что сравнивать не могу. Как я и сказал, мне было комфортно в Казани, и да, «Ак Барс Арена» — это удивительный стадион. «Уфа» — очень молодой клуб, мы развиваем проект, ему всего десять лет. Стараемся совершенствоваться. И я надеюсь, что этот сезон для нас пройдет успешно.