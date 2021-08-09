«Динамо» уравновесило: бело-голубые продолжают гонку с «Зенитом»

Воскресная программа третьего тура чемпионата России по футболу оказалась весьма обширной для столичного региона. Сначала «Химки» вничью сыграли дома с «Ростовом» (1:1), набравшим первое в сезоне очко после смены главного тренера: в начале недели Валерий Карпин подал в отставку и сосредоточился на работе в сборной, и его сменил Юрий Сёмин. Затем московское «Динамо» одержало волевую победу над столичным ЦСКА. Таким образом, после трёх туров, кроме динамовцев, победы во всех матчах одержали лишь петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». Единственной командой без набранных баллов остаются самарские «Крылья Советов».

«Химки» — «Ростов»

Ростовчане неудачно начали сезон, проиграв дома «Динамо» (0:2) и «Зениту» (2:4). Эти неудачи совпали с назначением главного тренера донской команды Валерия Карпина на аналогичную должность в сборную России. Изначально в планах было совмещение этих постов, но после двух проигранных матчей РПЛ — даже с учётом высокого уровня соперника — было сочтено, что сосредоточиться нужно на чём-то одном. Во всяком случае, так объяснил сам Карпин, сказав, что именно он стал инициатором своего ухода из «Ростова» — в связи с высокими нагрузками.

Отставка состоялась в понедельник, а уже через два дня стало известно имя нового наставника жёлто-синих: команду возглавил Юрий Сёмин. После скандального ухода из «Локомотива» 74-летний специалист более года пробыл без работы. Уже в воскресенье 8 августа он вывел своих новых подопечных на поле в Химках против местного клуба, который возглавляет Игорь Черевченко, пять лет под руководством Сёмина отыгравший в «Локомотиве» и выигравший с ним четыре Кубка России и три серебра чемпионата. Примечательно, что в 2016 году именно Игоря Геннадьевича на посту главного тренера «Локо» сменил Юрий Павлович.

Первый тайм в Подмосковье прошёл на неплохих скоростях и в жёсткой борьбе, но почти без моментов. Тем не менее, одну из многочисленных возможностей для взятия чужих ворот «Ростов» использовал. На 14-й минуте обрез химчан в середине поля позволил Кэнто Хасимото сделать пас на Николая Комличенко, и форвард гостей открыл счёт.

В середине тайма японец мог забить и сам — из центра штрафной после прострела Дмитрия Полоза, но Александр Филин успел блокировать путь мяча в ворота. Ближе к концу тайма судья раздал серию горчичников, один из который достался Сёмину, в фирменном эмоциональном стиле ведшему себя на бровке.

Во втором тайме «Химки» пошли вперёд более решительно. Много моментов они не создали, но на 69-й минуте Эмиль Набиуллин заставил Хорена Байрамяна сфолить в своей штрафной. И Денис Глушаков сравнял счёт с пенальти. В оставшееся время у команд был лишь один момент, но очень яркий. На 70-й минуте «Ростов» едва снова не вышел вперёд, когда сначала Кирилл Фольмер с близкого расстояния попал в штангу, а после добивания Данила Глебова мяч отбил Илья Лантратов. В итоге встреча закончилась вничью. Ростовчане набрали первое очко в сезоне и идут на предпоследнем месте. Химчане с четырьмя баллами — шестые. До конца тура их может опередить лишь «Сочи».

— Пока рано ждать от Сёмина больших изменений, но первый тайм в использовании «Ростов» провёл очень хорошо. И, если бы забил второй гол, когда Филин блокировал удар, вряд ли бы «Химки» отыгрались, — заявил «Известиям» бывший президент «Химок» Андрей Червиченко. — Во втором тайме же им помогли судьи, натянув на глобус этот пенальти, которых можно за матч пять-шесть назначить, если уж назначать за такие зацепы Байрамяна, когда эпизод уже отыгран. В остальном же «Ростов» мне понравился. Думаю, у команды хорошие перспективы.

«Динамо» — ЦСКА

После двух побед на старте динамовцы всерьёз нацелились составить конкуренцию за лидерство «Зениту». Накануне третьего тура они сделали мощный трансфер, приобретя у «Рубина» нападающего Дениса Макарова. Он оказался в заявке уже на воскресную игру с ЦСКА.

Плохой новостью стало то, что на неделе одному из лидеров команды полузащитнику Даниилу Лесовому объявили диагноз: разрыв крестообразных связок, из-за которого он выбыл на ближайшие полгода. В ходе матча понесли потери и армейцы. Сначала на восьмой минуте они открыли счёт — эабил Чидера Эджуке. А ближе к перерыву Антон Заболотный досрочно завершил встречу из-за травмы. Хотя вряд ли она настолько серьёзна, как у Лесового, которого в ходе игры морально поддержал его тёзка Даниил Фомин.

На 58-й минуте он забил с пенальти, назначенного за фол Яка Бийола на Арсене Захаряне, и после этого взял футболку Лесового, показав её трибунам. А через минут Фомин сделал дубль, сыграв на добивании после того, как Игорь Акинфеев отбил мощный удар из-за пределов штрафной вышедшего на замену Макарова. Этот мяч стал победным. Динамовцы набрали вслед за «Зенитом» девять очков, как и «Рубин», параллельно с московским матчем одержавший дома волевую победу над грозненским «Ахматом» (2:1). ЦСКА с тремя очками делит места в середине таблицы с заклятыми врагами из «Спартака».

— Динамовцы подтверждают статус одного из фаворитов сезона. Не знаю, есть ли у них шансы побороться с «Зенитом» за чемпионство, но в тройке они могут быть, — считает Андрей Червиченко. — Очень интересная, молодая и наглая команда. Посмотрите, как уверенно Фомин реализовал пенальти. Ну и в целом во втором тайме бело-голубые полностью переиграли армейцев и заслуженно победили, а ЦСКА продолжает пожинать плоды своей кадровой нестабильности, когда с приходом в руководство новых людей началось шатание, странные тренерские назначения и полный управленческий бардак, который переносится и на команду.

Третий тур завершится в понедельник домашним матчем «Сочи» против екатеринбургского «Урала».