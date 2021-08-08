Сбили «быков»: «Зенит» удержал трудную победу над «Краснодаром»

Ожидания от центрального матча третьего тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром» проходили под знаком дебюта в составе гостей Гжегоша Крыховяка . Трансфер польского полузащитника из московского «Локомотива» стал одним из главных событий лета.

31-летний футболист уже в субботу в Питере вышел в стартовом составе, но это не помогло его команде. «Зенит» уверенно контролировал игру, лишь в концовке дал возможность сопернику спастись, но в итоге одержал победу со счётом 3:2. И возглавил турнирную таблицу РПЛ минимум на сутки — 8 августа состоится московское дерби «Динамо» и ЦСКА, а казанский «Рубин» сыграет дома с «Ахматом». Пока лишь питерцы, казанцы и динамовцы обходятся без потерянных очков . От этой группы лидеров в пятницу отвалился московский «Локомотив», сыгравший в гостях вничью с «Уфой» (1:1). Ранее «железнодорожники» в чемпионате тоже только выигрывали.

А московский «Спартак» сыграл с дебютантом РПЛ «Нижним Новгородом» первый матч после скандальной отставки спортивного директора Дмитрия Попова и открытия им Telegram-канала, где он начал отвечать на критические посты экс-члена совета директоров красно-белых и жены владельца клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой. «Спартак» проиграл «Нижнему Новгороду» со счётом 1:2.

«Зенит» — «Краснодар»

Перед игрой с «Краснодаром» отличился футболист «Зенита», не принимавший участие во встрече. Незадолго до стартового свистка в Питере бразильский полузащитник Малком забил гол в ворота сборной Испании в финале Олимпиады в Токио . Шла 115 минута, до конца дополнительного времени оставалось пять минут. И Бразилия удержала победу (2:1), второй раз подряд выиграв золото Игр.

В перерыве матча почти пустой «Газпром Арене» объявили о триумфе Малкома, уехавшего в июле сразу после победы в Суперкубке над «Локомотивом» (3:0). А после матча клуб объявил о трансфере ещё одного новоиспечённого олимпийского чемпиона Клаудиньо.

Словно зная о приходе потенциального конкурента, разыгрались в полузащите Далер Кузяев и Александр Ерохин . Последний забил четвёртый гол в чемпионате и пятый в сезоне. Перед матчем Суперкубка в интервью «Известиям» Ерохин комментировал свою высокую результативность в прошлом сезоне при небольшом игровом времени . Тогда Александр забил восемь голов в чемпионате, в основном выходя на замены.

Он сказал «Известиям», что здорово быть джокером, но хотелось бы выходить и в стартовом составе. В течение последующего месяца 31-летний хавбек на деле доказал намерения. В матче Суперкубка с «Локо» он забил через минуту после выхода на замену. Та же ситуация повторилась в первом туре чемпионата против «Химок» (2:1), причём гол Ерохина стал победным.

После этого он получил место в стартовом составе. В игре второго тура с «Ростовом» (4:2) забил два гола и сделал одну голевую передачу. А в субботу его мяч «Краснодару» стал третьим в игре . К этому моменту питерцы вели 2:1. Два гола у «Зенита» забил Сердар Азмун.

Первый мяч он провёл на 9-й минуте. Через пять минут Эдуард Сперцян со штрафного забил ответный гол, но арбитр после просмотра ВАР его не засчитал, так как вопреки правилам в стенке среди игроков «Зенита» затесался футболист «Краснодара» Урош Спаич.

Тем не менее, через 10 минут Джон Кордоба восстановил равновесие, но на 35-й минуте Азмун снова вывел свою команду вперёд. А ближе к концу первого тайма преимущество увеличил Ерохин. В перерыве главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко обновил центр обороны, поставив Кайо Панталеана вместо Егора Сорокина.

Долгое время во втором тайме игра имела закрытый характер. Ближе к 70-й минуте Сергей Семак в очередной раз заменил капитана «Зенита» Артёма Дзюбу, уступившего место Алексею Сутормину. Чуть позже тройную замену сделал Гончаренко, среди ушедших на скамейку был и Крыховяк, ничем себя не проявивший в дебютной встрече . А выход Юрия Газинского дал результат. За четверть часа до конца основного времени его удар отбил Михаил Кержаков, но прямо на Спаича, который сократил разрыв и реабилитировался за незасчитанный гол.

В оставшееся время «Зенит» спокойно защищал скользкий победный счёт, но за две минуты до финального свистка едва не упустил преимущество, когда после навеса Магомеда Шапи-Сулейманова Виктор Классон из убойной позиции пробил выше ворот. «Зенит» одержал третью победу из трёх и продолжает лидировать.

— «Краснодар» до сих пор имеет проблемы в обороне из-за недокомплекта в этой линии, — поделился мнением с «Известиями» заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев . — Не понятно, в какой форме Спаич, в результате чего хорошая игра в атаке не даёт свои плоды в плане очков. Команда провела хороший первый тайм, когда дважды отыгрывалась, пусть один раз гол и не был засчитан. Но «Зенит» всё равно выглядел основательней и свои моменты использовал, хотя играл на не очень высоких скоростях. Возможно, Семак рассчитывает, что его подопечные прибавят в движении к Лиге чемпионов . «Краснодар» же вновь старается ярко играть в атаке, как и всё время делает, за что у многих в стране является второй любимой командой. Но им ещё работать и работать, чтобы с нынешним составом отточить такую игру. И вписать Крыховяка, который, безусловно, поможет клубу, но наивно было ждать, что он в первом же матче покажет всё, что умеет .

«Спартак» — «Нижний Новгород»

Красно-белые в среду почти лишились шансов на выход в групповой этап Лиги чемпионов, проиграв дома лиссабонской «Бенфике» (0:2) в первом матче третьего квалификационного раунда. В середине следующей недели им играть в столице Португалии ответную встречу, но шансы кажутся мизерными.

И не только из-за комфортного для соперника счёта, но и очередного пожара внутри клуба. Сразу после поражения от «Бенфики» в «Спорт-Экспрессе» вышло заявление спортивного директора «Спартака» Дмитрия Попова о его уходе из клуба. Он заявил, что ему надоело терпеть унижения от Заремы Салиховой , в течение двух последних месяцев в своём Telegram-канале жёстко критиковавшей Попова, а также приведённого им в клуб главного тренера Руя Виторию.

В четверг Дмитрий Львович написал заявление по собственному желанию и официально прекратил работу в «Спартаке». А в пятницу завёл свой Telegram-канал, где вызвался опровергнуть все заявления о себе Заремы, называя их лживыми. Ранее супруга Леонида Федуна позволяла себе публиковать различные подробности трансферной и кадровой политики клуба, периодически подкрепляя их скриншотами переписок с сотрудниками в ватсапе.

Попов пошёл аналогичным путём. И, в частности, предъявил доказательства, что Зарема зимой настаивала на отставке бывшего главного тренера Доменико Тедеско, чрезвычайно популярного у болельщиков. В целом же в ходе прошлого сезона из-за конфликтов с Заремой Салиховой два находившихся на руководящих постах руководителя продержались около полугода. В декабре «Спартак» покинул генеральный директор Шамиль Газизов. Чуть ранее вопреки его желанию спортивным директором назначили Дмитрия Попова. Спустя восемь месяцев ушёл и он.

В разных анонимных и не очень Telegram-каналах, приближённых к «Спартаку», утверждалось, что оба хотели уволить Тедеско и конфликтовали с ним. Болельщики поддерживали немца, верили этой информации, и поэтому выступали против Газизова, и Попова.

Зарема Салихова подтвердила летом желание Попова избавиться от Доменико . И утверждала, что сама отстаивала его, чем снискала популярность у фанатов. Но в последние недели она вступила в конфликт с пиар-директором клуба Антоном Фетисовым, чрезвычайно популярным у околоспартаковских Telegram-каналов. И это ударило по репутации Заремы в их глазах. А после того, как Попов привел переписки, где она призывала уволить Тедеско, ситуация обострилась ещё больше. Зарема ответила, что не была против Тедеско, но притворялась его врагом, чтобы проверить, кто ещё в клубе интригует против немца . Но эти объяснения мало кого убедили.

В субботу на матче с «Нижним Новгородом» фанаты впервые скандировали оскорбительные кричалки в адрес Салиховой. Они призывали Федуна повлиять на свою супругу , правда, делая это в весьма жёсткой форме. К слову, вживую эти речевки ни владелец «Спартака», ни его супруга не услышали — они находятся в отпуске за границей. И уход Попова встретили в тысячах километров от места событий.

Обстановка в клубе явно повлияла на команду, которая к середине первого тайма горела 0:2 от дебютанта РПЛ. «Нижний Новгород» не без труда подготовился к соревнованиям в высшем эшелоне . Всё лето в СМИ активно обсуждался мизерный бюджет клуба и отсутствие у местных властей желания или возможностей добавить финансирование.

Из-за этого команда играет почти тем же составом, что и в прошлом сезоне, сделав лишь незначительное усиление. В частности, её пополнил известный по выступлениям в РПЛ за пермский «Амкар» и тульский «Арсенал» вратарь Артур Нигматуллин, бывший правый защитник сборной России, московского «Динамо» и «Ростова» Алексей Козлов, экс-защитник «Сочи» Иван Миладинович, бывший хавбек казанского «Рубина» и «Ростова» Павел Могилевец. Последний не смог играть со «Спартаком».

Главным тренером назначили знаменитого в прошлом футболиста «Зенита» и сборной России Александра Кержакова. Для него это дебют в РПЛ как тренера . Ранее он имел опыт работы лишь во главе юношеской сборной России и клуба ФНЛ «Томь», который он возглавил по ходу прошлого сезона и не смог спасти от вылета (позднее сибирский клуб сохранил прописку в лиге из-за отказа от повышения в классе команд дивизионом ниже).

«Нижний» считался первым кандидатом на вылет, но пока он опровергает мрачные прогнозы. Команда набрала в стартовых двух турах четыре очка, победив дома «Сочи» (1:0) и сыграв в гостях вничью с екатеринбургским «Уралом» (1:1). «Спартак» же имел всего три балла, проиграв на выезде казанскому «Рубину» (0:1) и обыграв в гостях самарские «Крылья Советов» (1:0).

Команда Кержакова быстро открыла счёт. На 4-й минуте забил защитник Кирилл Гоцук, в неполные 29 лет проводящий первый сезон в РПЛ. А на 16-й удвоил преимущество Алексей Козлов.

В дальнейшем гости уверенно оборонялись и контратаковали, имея пару неплохих возможностей довести дело до разгрома . Испортил им настроение лишь эпизод в начале второго тайма, когда Миладинович и Эсекьель Понсе жёстко столкнулись головами. Врачи «Нижнего» долго останавливали сербу кровь, а потом увезли со стадиона на скорой помощи. Предварительный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма.

В районе 70-й минуты «Спартак» провёл несколько хороших атак и едва не сократил разрыв в счёте, но гости отбились. Тем не менее, на 86-й Понсе ударом из-за пределов штрафной всё же забил.

В компенсированное время хозяева могли сравнять счет, когда Михаил Игнатов после навеса Зелимхана Бакаева пробил чуть мимо ворот. Но в остальном «Нижний» довольно спокойно удержал победный счёт и с семью очками закончит третий тур в первой пятёрке турнирной таблицы РПЛ . «Спартак» с тремя баллами расположился на девятом месте и в течение двух дней рискует опуститься ещё ниже.

— Вся эта телеграмная война свою лепту в неудачу внесла . Всё-таки футболисты читают эти вещи, видят, как обсуждаются истории с контрактами некоторых из них. И ждут, про кого следующего расскажут эти гадости. Поэтому в первую очередь надо разобраться не с командой, а с процессами в руководстве клуба, — заявил «Известиям» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Но это поражение является и следствием ошибок тренера , той ротации Витории, которая привела к поражению от «Бенфики» и сейчас от «Нижнего». Выход запасных игроков в стартовом составе, посадка основных в запас. В результате теряется взаимопонимание, идут ошибки . И этим пользуются нижегородцы. Команда Кержакова имела три момента, два реализовала. А могла забить ещё, доведя «Спартак» совсем уж до позора и краха. Но спас Максименко, однако, гости хорошо отыграли по счёту, удержали преимущество и одержали важную победу.

Также в субботу тульский «Арсенал» обыграл дома самарские «Крылья Советов» (2:1).