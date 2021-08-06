Спортивные выходные с «Известиями»

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-2020 В ТОКИО

Волейбол. Мужчины. Финал. Россия–Франция

Финалы в игровых видах спорта традиционно являются гвоздем завершающих дней Олимпийских игр. И к ним приковано особое внимание болельщиков тех стран, чьи сборные доходят до решающих матчей. Россия в этот раз будет представлена как минимум в одном виде спорта. В мужском волейболе наша команда в среду совершила сумасшедший камбэк в полуфинале против Бразилии и выиграла (3:1), лишив соперника пятого подряд олимпийского финала. Теперь подопечные Туомаса Саммелвоу в субботу померятся силами с не самым грозным соперником — командой Франции. Правда, им мы неожиданно проиграли в группе, и это пока единственное поражение России на этой Олимпиаде. В финале наши волейболисты сделают всё, чтобы не повторить осечку.

7 августа, 15:15. «Ариаке Арена» (Токио, Япония). Прямая трансляция на «России 1»

Бокс. Полуфиналы и финалы

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович Муслим Гаджимагомедов

В боксе уже разыграно четыре комплекта олимпийских медалей. У России пока три награды. Сначала две бронзы завоевали Андрей Замковой в категории до 69 кг и Имам Хатаев в категории до 81 кг. А в четверг к ним добавились бронза Глеба Бакши (до 75 кг) и золото Альберта Батыргазиева (до 57 кг).

В последние три дня Олимпиады осталось разыграть медали в девяти категориях. В трех из них у наших остаются шансы на золото. В женском боксе единственное попадание России в призы достигнуто в весе до 75 кг благодаря Зенфире Магомедалиевой. Ей уже обеспечена минимум бронза за попадание в полуфинал, в рамках которого в пятницу утром она поборется с китаянкой Ли Цянь. В случае победы 32-летняя двукратная чемпионка мира в воскресенье разыграет золото в последний день Игр с победителем пары Лоурен Прайс из Великобритании и Нушки Фонтейн из Нидерландов. А в категории до 91 кг Муслим Гаджимагомедов выйдет на ринг против кубинца Хулио Сесара Ла Круса в финальном бою, который пройдет в пятницу.

6 августа: женщины до 75 кг, полуфиналы; мужчины до 91 кг, финал. Арена «Кокугикан» (Токио, Япония). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Вольная борьба

Фото: ТАСС/Станислав Касильников Заурбек Сидаков

У российских борцов на этой Олимпиаде уже два золота и три бронзы. В четверг начались соревнования у вольников. Им осталось разыграть еще семь комплектов наград. В пятницу в дело вступят борцы в категории до 65 кг, где Россию представит Гаджимурад Рашидов. Ему предстоят бои в 1/8 финала, четвертьфинале и полуфинале. В случае побед в них Рашидов в субботу поборется в финале. Поражение оставит ему лишь шансы на субботние утешительные поединки и надежду на бронзу.

Тот же график у Стальвиры Оршуш, которая начнет в пятницу борьбу в категории до 50 кг и попытается принести России первое женское золото в этом виде спорта. Аналогичный путь ждет в категории до 97 кг действующего олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева, приехавшего в Токио отстаивать звание. Главным же событием ближайшего дня станет финал в категории до 74 кг, где наш Заурбек Сидаков сразится с представляющим Белоруссию Магомедхабибом Кадзимагомедовым.

6 августа: 05:45, мужчины, до 65 кг, 1/8 финала; 06:00, женщины, до 50 кг, 1/8 финала; 06:15, мужчины, до 97 кг, 1/8 финала; 06:30, мужчины, до 65 кг, четвертьфиналы; 06:45, женщины, до 50 кг, четвертьфиналы; 07:00, мужчины, до 97 кг, четвертьфиналы; 12:15, мужчины, до 65 кг, полуфиналы; 12:35, мужчины, до 97 кг, полуфиналы; 12:55, женщины, до 50 кг, полуфиналы; 13:15, мужчины, до 74 кг, за третье место; 13:35, мужчины, до 74 кг, финал. Прямая трансляция на Первом канале

7 августа: 13:30, мужчины, до 65 кг, за третье место; 13:45, мужчины, до 65 кг, финал; 14:00, мужчины, до 97 кг, за третье место; 14:15, мужчины, до 97 кг, финал; 14:45, женщины, до 50 кг, за третье место; 15:00, женщины, до 50 кг, финал. Прямая трансляция на «России 1»

Арена «Макухари Мэссэ» (Токио, Япония)

Синхронное плавание. Группы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина

Два золота в синхронном плавании — обязательная программа России на любой Олимпиаде. Пока из этого ряда не выбиваются и Игры в Токио. На этой неделе Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко победили в соревнованиях дуэтов. А в пятницу совместно с Мариной Голядкиной, Полиной Комар, Александрой Пацкевич, Владой Чигирёвой, Аллой Шишкиной и Марией Шурочкиной начнут поход за золотом в группах. В пятницу пройдет техническая программа, а по итогам субботней произвольной определятся победители.

6 августа, 13:30, техническая программа. 7 августа, 13:30, произвольная программа. «Токио Акватикс Центр» (Токио, Япония). Прямая трансляция на Первом канале

Художественная гимнастика

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев Дина Аверина

Еще два запланированных золота ждут нас в выходные в художественной гимнастике. Здесь пришло время поколения сестер-близнецов Дины и Арины Авериных, лучших в своей дисциплине за последние годы. Если они не допустят осечек, то кто-то из них станет олимпийским чемпионом в личном многоборье. В группах российская пятерка во главе с двукратной олимпийской чемпионкой Анастасией Блюзнюк также считается однозначным фаворитом.

6 августа, 04:20, 08:50, индивидуальное многоборье, квалификация. 7 августа, 04:00, 05:30, групповое многоборье, квалификация; 09:20, индивидуальное многоборье, финал. 8 августа, 05:00, групповое многоборье, финал. «Ариаке Гимнастикс Центр» (Токио, Япония). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Гандбол. Женщины

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Пять лет назад на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро наши гандболистки стали неожиданными триумфаторами, завоевав первое в своей истории золото Игр. С тех пор сохранилась значительная часть состава, Россия после некоторых проблем на групповой стадии уверенно дошла до полуфинала и сейчас претендует на медали. В пятницу ей придется бороться за выход в финал с фаворитом турнира Норвегией. А в параллельном полуфинале встретятся две другие топовые сборные — Франция и Швеция. Проигравшие ранним утром воскресенья по Москве разыграют бронзовую медаль, а победители четырьмя часами позже сразятся за золото.

6 августа, полуфиналы: 11:00, Франция–Швеция; 15:00, Норвегия–Россия. Прямые трансляции на «России 1». 8 августа: 05:00, матч за третье место; 09:00, финал. Прямые трансляции на «Матч ТВ». Арена «Ёёги Нешнл» (Токио, Япония).

Водное поло. Женщины. Матч за третье место. Россия–Венгрия

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Наши ватерполисты давно перестали быть доминирующей силой в своем виде спорта, но сенсационная бронза женской сборной на прошлой Олимпиаде заставила болельщиков верить в ее успех. И подопечные Александра Гайдукова близки к повторению того результата в Токио. Они были близки и к выходу в финал, но не справились с командой США (11:15). Теперь им предстоит схватка за третье место с Венгрией, одной из сильнейших сборных на планете. Встреча пройдет в субботу утром по московскому времени.

7 августа: 07:40, матч за третье место. Ватерпольный центр «Тацуми» (Токио, Япония). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Легкая атлетика

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин Мария Ласицкене

Как и ожидалось, в усеченном составе и в условиях отсутствия каждодневной практики международных стартов российские легкоатлеты мало что смогли показать в Токио. Лишь в четверг была завоевана первая наша медаль в этом виде. Анжелика Сидорова выиграла серебро в прыжках с шестом. В оставшиеся три дня в программе Олимпиады остались лишь две дисциплины, в которых участвуют наши. В пятницу в спортивной ходьбе на 20 км выступит Эльвира Хасанова. Но главной надеждой считается трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене. На свою долгожданную первую Олимпиаду она приехала после травмы и не в качестве фаворита, поэтому с трудом прошла квалификацию, но в финале сделает всё для победы.

6 августа, 10:30, женщины, ходьба 20 км. 7 августа, 13:00, финалы: женщины, прыжки в высоту. «Олимпийский стадион» (Токио, Япония). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Пляжный волейбол. Мужчины. Финал. Андерс Мол / Кристиан Серум (Норвегия) – Вячеслав Красильников / Олег Стояновский (Россия)

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Два года назад Вячеслав Красильников и Олег Стояновский принесли России первое в ее истории золото чемпионата мира по пляжному волейболу. В четверг они стали первыми нашими призерами Олимпийских игр в этом виде спорта. Выиграв полуфинал, два отечественных пляжника обеспечили себе минимум серебро. Теперь их ждет битва за награду высшей пробы. Противостоять им будет норвежская пара Андерс Мол и Кристиан Серум, бронзовые призеры чемпионата мира 2019 года. Встречу в прямом эфире смогут посмотреть те, кто не будет спать в ночь с пятницы на субботу.

7 августа: 04:00, матч за третье место; 05:00, финал. «Сиокадзе Парк» (Токио, Япония). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

КРОМЕ ОЛИМПИАДЫ

Футбол. Чемпионат России. «Зенит»–«Краснодар», «Динамо»–«ЦСКА»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк

Главными событиями третьего тура первенства РПЛ станут два матча. В субботу в Санкт-Петербурге действующий чемпион страны «Зенит» примет «Краснодар». «Быки» провалили прошлый сезон, но многие еще помнят, как они два года подряд брали бронзовые медали и были в числе основных преследователей клуба из Северной столицы, завоевавшего три последних золота. А в воскресенье вечером зрителей ждет московское дерби «Динамо» и ЦСКА. Два неудачника прошлого чемпионата стремятся вернуться в еврокубки, и предстоящая встреча определит, насколько их притязания обоснованны.

7 августа, 17:00, стадион «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). 8 августа, 20:00, стадион «ВТБ Арена» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ»