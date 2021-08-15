«Не удивлюсь, если Карпин вызовет Ерохина в сборную»

Центральный матч проходящего в эти выходные четвертого тура чемпионата России — встреча двух сильнейших команд последних сезонов. В воскресенье в Москве действующий обладатель Кубка России «Локомотив» примет на своем поле действующего чемпиона страны — «Зенит». В интервью «Известиям» бывший капитан петербуржцев, ныне главный тренер фарм-клуба «Зенит-2» Владислав Радимов оценил шансы команд в предстоящей игре, а также прокомментировал изменения в их составах и состояние лидеров.

— Как вам «Локомотив» после ухода Гжегоша Крыховяка?

— Он изменился. Крыховяк был стержнем этой команды. Конечно, тренеру придется пережить многое и перестроить игру. Но вообще изменения, которые идут вокруг «Локомотива», не на пользу, потому что очень много игроков меняется, приходит и уходит. Появляются новые молодые ребята. И будет сложно.

— Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал, что с уходом Крыховяка «Локо» стал разнообразней.

— Сложно сказать, разнообразней ли. Крыховяка сложно назвать однообразным футболистом. «Локо» стал более непредсказуемым для соперника, потому что непонятно, какой будет состав. Соперникам в этом плане, естественно, сложнее. Но и с уходом такого опытного мастера, как Крыховяк, средняя линия команды становится менее стабильной. Раньше мы знали, что там выходят Крыховяк, [Максим] Мухин, [Дмитрий] Баринов и [Рифат] Жемалетдинов. Сейчас из этой четверки Баринов пропускает матч из-за красной карточки в игре с «Уфой» (1:1), Мухин и Крыховяк ушли, остался только Жемалетдинов. Эта команда теперь менее предсказуемая для «Зенита», но я не скажу, что она стала более классной. Даже если там хорошие молодые пацаны пришли, им нужно время.

— «Зенит» подписал контракт с Клаудиньо, только что выигравшим Олимпиаду в Токио со сборной Бразилии. Как теперь петербуржцы будут перестраиваться?

— Ну вы видите, что «Зениту» предстоит в сезоне много игр. Помимо чемпионата это и Кубок России, и Лига чемпионов, где будет сыграно минимум шесть матчей. Будут игры сборных. То есть нагрузка на «Зенит» ложится серьезная. Если посмотреть на состав команды, то там не так много опытных ребят на скамейке, как, допустим, у «Пари Сен-Жермен». «Зениту» будут нужны футболисты для ротации. Одно дело — играть в чемпионате России. А другое дело — в Лиге чемпионов, где клуб будет в третьей корзине. А вы посмотрите на состав первых двух корзин — тяжело придется «Зениту». Поэтому ротация необходима. И чем больше будет хороших и разнообразных футболистов, тем команде будет легче.

— Вас удивляет результативность Александра Ерохина?

— Я очень рад за него. Рад с той точки зрения, что в последний год он не имел постоянного места в составе, приходилось выходить на замены. И человек не бросил тренироваться, доказывал свой уровень и продолжает доказывать это в играх. Например, с «Краснодаром» (3:2), где Александр забил, хотя соперник был серьезный. Я уверен, что «Краснодар» с приходом Крыховяка будет одним из лидеров нашего футбола. Ерохин забивает крепким соперникам и помогает своей команде. Это показатель того, что, даже находясь на скамейке, надо продолжать работать и не складывать руки. Тогда всё воздастся. Не удивлюсь, если Карпин вызовет Ерохина в сборную.

— Тревожит состояние Артема Дзюбы, не забившего ни одного гола в этом сезоне?

— Я думаю, это было ожидаемо. Потому что чемпионат Европы прошел. И вспомните, какая нагрузка на Дзюбу выпала в прошлом сезоне. Тревожит это. Но если мы вернемся назад в один из прошлых сезонов, то Артем тоже часть чемпионата прошел ни шатко ни валко. И его тоже критиковали. Но спады бывают у всех. Особенно после чемпионатов мира и Европы. Посмотрите на [Романа] Зобнина, в каком он состоянии. Или [Александра] Соболева. Да на всех. Кто из сборной России после Евро в нормальном состоянии сейчас?

— Возможно, Далер Кузяев.

— Кузяев всегда поддерживает свой уровень. У него, к примеру, никогда нет проблем с физической формой. Далер всё время в хорошем состоянии. А есть игроки, которые зависят от своего физического состояния. В данном случае мы видим, что Зобнин, Соболев и Дзюба от этого страдают. Вы сомневаетесь в мастерстве Дзюбы и Зобнина? Я нет. Всё равно их состояние придет в норму.

— «Зенит» — фаворит матча с «Локо»?

— Многое зависит от того, допустят ли зрителей. Полного стадиона не будет, поэтому преимущества в виде поддержки у «Локомотива» не будет. Да, у «Зенита» будет, как я прочитал, не больше 150 человек фанатов на трибунах. Поддержка станет не та, но всё равно равно думаю, что «Зенит» — фаворит. Очень уж он убедительно обыграл «Локомотив» в Суперкубке России месяц назад (3:0). Да и вообще по сумме двух последних матчей ведет 9:1, если брать еще майскую чемпионскую победу в Петербурге (6:1). Можно после этого называть «Зенит» фаворитом? Я считаю, что да. К тому же «Локомотив» перестраивается, а «Зенит» сохранил весь состав. Это наводит на оптимизм в отношении ближайшего матча.