«В Грозном жара. Видимо, из-за этого змеи и вылезают»

Грозненский «Ахмат» 21 августа проиграл на выезде московскому ЦСКА в матче пятого тура чемпионата России по футболу (0:2). Команду из Чеченской Республики подвело раннее удаление полузащитника Евгения Харина за две желтые карточки. Подопечные Андрея Талалаева продержались почти до конца встречи и могли добиться нулевой ничьей, но все же пропустили два мяча за две минуты. Сейчас «Ахмат» идет на десятом месте в РПЛ с шестью очками. После игры с ЦСКА защитник команды Александр Пуцко в интервью «Известиям» оценил старт сезона, рассказал о причинах курьезного эпизода во время матча в «Сочи», когда на газоне стадиона в Грозном вратарь Георгий Шелия обнаружил змею, а также прокомментировал ситуацию в московском «Спартаке», где он занимался с 14 лет и дебютировал в Премьер-лиге.

— Что думаете по ситуации с удалением Харина?

— Наверное, удаление справедливое. Первая желтая точно была. Вторая... Ну я думаю, тоже была, потому что Женя Харин пошёл встык. Марио (Фернандес, защитник ЦСКА. — «Известия») мяч прокинул. Мне кажется, эта желтая тоже по делу.

— «Ахмат» не смог удержать нулевую ничью из-за этого удаления?

— Понятно, что ЦСКА — сильная команда. Думаю, нам бы и 11 на 11 было тяжело. А тут, когда у нас удалили одного футболиста в начале игры, стало еще тяжелее. Но что сейчас говорить, после игры? Не дотерпели.

— Как показалось, даже в меньшинстве «Ахмат» пытался атаковать, что-то придумывать у штрафной соперника.

— Так часто бывает, когда остаешься в меньшинстве. Терпишь тайм, потом еще один. Если до 70-й минуты терпишь, то за это время один-два момента у тебя всегда будут, чтобы забить. И у нас тоже был эпизод, когда Карапузов мог отличиться. Но не реализовали эту возможность.

— Как получилось, что ваша команда так быстро посыпалась — держали нулевой счет до 71-й минуты, а потом дважды пропустили за две минуты?

— Тяжело все-таки, считай, всю игру действовать без мяча, постоянно перемещаться. Пропустили уже, когда потеряли концентрацию. После первого гола хотели отыграться, где-то недобегали, где-то зоны свободные оставляли. Но так часто бывает. Что 1:0, что 2:0 — без разницы, как проигрывать. Хотели пойти вперед, отыграться, вот и пропустили второй гол.

— Как в целом оцените старт «Ахмата»? Содержание игры в первых пяти турах и шесть набранных очков устраивают или хотели большего?

— Хотели большего, конечно. У нас всего лишь шесть очков. С «Рубином» (1:2) обидно упустили игру после удаления. Но не знаю, как ответить вам — у тренера надо спросить. Так, конечно, хотелось бы больше очков. Если бы увезли ничью с матча с ЦСКА, возможно, было бы поприятнее.

— По вашим ощущениям, «Ахмат» в этом сезоне может побороться за что-то большее, чем место в десятке? Например, за зону еврокубков?

— Не знаю, тяжело сказать. Пока сами видите, как матчи складываются. То выигрываем, то проигрываем. Нужна стабильность какая-то. Посмотрим, как дальше сложится сезон. Сейчас мы играли с сильными командами, с лидерами — «Сочи», «Динамо», ЦСКА. Поглядим, как дальше будем выступать с равными себе клубами. А там уже будет видно.

— А какие задачи руководство ставило вам перед сезоном?

— Понятно, что задача — чем выше, тем лучше. Лига Европы или Лига конференций. А сезон покажет, как сложится дальше.

— Домашний матч второго тура с «Сочи» (1:2) вы смотрели со скамейки запасных. Поняли, откуда взялась змея, которую обнаружил Шелия в своей штрафной площади на газоне «Ахмат Арены»?

— Я не в курсе, но, вообще говоря, там же в Грозном жара сейчас. Видимо, из-за жары они вылезают. Я слышал, что и в городе много змей.

— Ближайший тур — последний перед перерывом на матчи сборных. Перенос тура сильно скажется на подготовке к нему?

— Думаю, никак не повлияет. Сыграли с ЦСКА 21 августа, а следующая наша игра с «Арсеналом» 26-го. Будет достаточно времени, чтобы подготовиться, поэтому, наверное, проблем не будет.

— Следите за событиями в родном «Спартаке», войнами бывших руководителей в Telegram, которые буквально недавно закончились?

— Да, слежу. Сейчас вроде успокоилось все это. Посмотрим, как они на футбольном поле будут играть.

— На ваш взгляд, все это влияет на состояние игроков во время нахождения на поле?

— Честно говоря, на футболистов, думаю, не влияет. По себе сужу: на меня не влияло бы. Задача у футболистов — выходить и играть. А что там в Telegram пишут, не важно. Но это у нынешних игроков «Спартака» надо спрашивать, влияет на них происходящее или нет.

— О влиянии жены Леонида Федуна Заремы Салиховой на происходящие в «Спартаке» процессы публично стало известно только год назад, но, согласно ее высказываниям, она уже десять лет плотно следила за командой, посещала матчи. В ваше время ее влияние на клуб ощущалось?

— Нет, это давно было. Тогда о Зареме ничего слышно не было.