Таблица о рангах: чем примечателен пятый тур чемпионата России по футболу

Пятый тур чемпионата России по футболу обострил борьбу за лидерство в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Локомотив» сумел обыграть дома «Краснодар» (2:1), не позволив огорчить себя своему бывшему лидеру Гжегошу Крыховяку, теперь капитану «быков». Он приехал на их стадион меньше чем через месяц после перехода из рядов «железнодорожников». Эта победа позволила «Локо» вплотную приблизиться к лидеру чемпионата, которым неожиданно стало московское «Динамо», обыгравшее в гостях екатеринбургский «Урал» (1:0). Бело-голубые теперь на одно очко опережают красно-зеленых и неожиданно сыгравший гостевую ничью с «Уфой» (1:1) петербургский «Зенит».

«Локомотив»–«Краснодар»

Воскресный визит Гжегоша Крыховяка на «РЖД Арену» в Черкизово стал одной из главных интриг тура. Польский хавбек три года был лидером «Локо», выиграв с ним два серебра и одну бронзу чемпионата России, два Кубка России и Суперкубок России. Меньше месяца назад, 24 июля, он в последний раз вышел на поле в составе красно-зеленых и своим голевым пасом помог переломить ход домашней встречи первого тура с тульским «Арсеналом» (3:1).

Уже 7 августа 31-летний футболист вышел в стартовом составе «Краснодара» в выездной игре третьего тура против «Зенита» (2:3). В этом и следующем матче с тульским «Арсеналом» (3:2) ему не удалось отметиться результативными действиями. При этом уже во втором матче Крыховяку доверили капитанскую повязку.

С ней же он вывел команду и против «Локомотива». Но это вновь не помогло Гжегошу отличиться. Зато свое дело сделали лидеры «железнодорожников» нынешнего года: нападающий Федор Смолов в первом тайме дважды забил с передач Рифата Жемалетдинова. Это позволило форварду с пятью голами выйти в лидеры среди бомбардиров чемпионата.

После перерыва «Краснодар» попытался отыграться. И за 20 минут до конца основного времени Джон Кордоба сократил разрыв в счете. «Быки» имели еще возможности сравнять, но в итоге «Локо» удержал победу. «Краснодар» застрял с шестью очками на девятом месте, отставая от первого на шесть баллов.

— В первом тайме качество игры было лучше, во втором — хуже, — поделился мнением с «Известиями» президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович. — Во втором тайме у «Локомотива» была игра от обороны, но тоже были выходы. Просто потери в средней линии и ошибки в передачах в завершающей стадии атаки имели место. Радует, что у команды много молодых ребят в составе, воспитанников академии. Больше половины состава из них состоят — это радует. Все борются за место в основе, Антон Миранчук даже на поле не вышел сегодня. А Смолов играл здорово, был очень хорош. Для него главное — это мотивация. Например, возвращение в сборную. Если она у него есть, то он здорово выступает. Против «Краснодара» Федор бился за каждый мяч — это было видно.

«Уфа»–«Зенит»

Петербургский клуб в субботу продолжил парад уступок вверху таблицы. После выездной ничьей с «Локомотивом» (1:1) в прошлом подвинуть «Зенит» с вершины в тот же день мог казанский «Рубин», но подопечные Леонида Слуцкого упустили эту возможность, сыграв дома вничью с тогдашним аутсайдером РПЛ — самарскими «Крыльями Советов» (1:1).

В прошедшие выходные «Зенит» быстро повел в счете в гостях с «Уфой» благодаря голу Малкома с передачи Ярослава Ракицкого. Это произошло на 10-й минуте. Ближе к концу встречи, на 73-й минуте, с паса Вячеслава Кротова Гамид Агаларов забил свой четвертый мяч в сезоне, а его «Уфа» в третий раз подряд отобрала дома очки у чемпиона страны последних трех лет. Параллельно с этой встречей «Динамо» обыграло на выезде «Урал» (1:0) и сместило «Зенит» с первого места.

— Наша команда играла хорошо, оказывала прессинг лидеру и, мне кажется, даже имела преимущество, — отметил в разговоре с «Известиями» генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. — Имели моменты, не только в эпизоде с голом, не отсиживались в обороне. Считаю, что заслужили эту ничью. Такая игра и результат придают уверенность, поэтому надеюсь, что дальше команда будет только прибавлять.

«Урал»–«Динамо»

И без того дышащий на ладан на старте сезона «Урал» потерял перед встречей с «Динамо» несколько ведущих футболистов. Новый главный тренер команды Игорь Шалимов проводил с ней всего вторую встречу. Накануне СМИ писали, что группа игроков екатеринбургского клуба заразилась COVID-19. В частности, речь шла о вратарях Ярославе Годзюре и Илье Помазуне, а также полузащитниках Вячеславе Подберезкине и Луке Гагнидзе. Агент последнего Ираклий Лилуашвили подтвердил «Известиям», что его клиент, арендованный летом «Уралом» у «Динамо», болеет коронавирусом, но «сейчас он себя чувствует лучше и через несколько дней начнет тренироваться».

Президент «Урала» Григорий Иванов опроверг информацию о заражениях, заявив, что все игроки команды здоровы. РПЛ также объявила, что у екатеринбуржцев не зафиксированы положительные результаты тестов на COVID-19.

Тем не менее Гагнидзе и Годзюр оказались вне заявки на игру, а Помазун и Подберезкин были в запасе и так и не вышли на поле против «Динамо». Официальная версия — у всех травмы. Еле собрав состав, «Урал» в середине первого тайма лишился своего лидера Эрика Бикфалви, удаленного за две желтые карточки.

«Динамо» к тому моменту открыло счет. Как обычно, отличилась молодежь: Константин Тюкавин забил с передачи Арсена Захаряна. Без особого напряга бело-голубые победили, оставив «Урал» с одним очком на последнем месте, а сами впервые с 2014 года оказались вверху таблицы РПЛ. Правда, в течение следующих суток их могли оттуда потеснить.

Тем же субботним вечером, сразу по окончании матча в Екатеринбурге, в Самаре играл «Сочи». В случае победы подопечные Владимира Федотова сравнялись бы по набранным очкам с «Динамо» и опережали бы их по разнице забитых и пропущенных голов. Но в итоге южный клуб проиграл в гостях «Крыльям Советов» (0:1). А в воскресенье опередить «Динамо» мог «Рубин», но он в воскресенье вечером сыграл в гостях с «Химками» вничью (1:1).

— Динамовцы давно не показывали столь качественный футбол, — заявил «Известиям» бывший нападающий бело-голубых Дмитрий Булыкин. — Они хорошо держат мяч, не боятся атаковать, а доверие молодым в лице Закаряна и Тюкавина можно только приветствовать. И эти ребята его оправдывают, заслуженно сейчас оказавшись в сборной.

Также в прошедшем туре тульский «Арсенал» дома отобрал очки у московского «Спартака» (1:1), столичный ЦСКА одолел на своем поле грозненский «Ахмат» (2:0), а «Ростов» в выездной игре против «Нижнего Новгорода» одержал первую победу под руководством Юрия Семина (2:1), забив решающий гол в конце встречи.