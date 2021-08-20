Поляка поляна: Крыховяк впервые сыграет в Черкизово против «Локо»

Пятый тур чемпионата России по футболу станет предпоследним перед перерывом на матчи сборных. К этому моменту в РПЛ не осталось абсолютных лидеров и аутсайдеров. У всех 16 клубов есть как набранные, так и потерянные очки. В выходные московский «Локомотив» примет «Краснодар», в составе которого сыграет бывший лидер «железнодорожников» Гжегош Крыховяк, а московский «Спартак» приедет в Тулу к «Арсеналу».

«Локомотив» — «Краснодар»

Главным событием тура станет воскресное возвращение в Черкизово Гжегоша Крыховяка. Польский полузащитник оказался фигурантом главного внутрироссийского трансфера в РПЛ нынешнего лета. Последние три года он был лидером «Локомотива». Во многом благодаря 31-летнему футболисту «Локо» успешно выступал в этот период.

С ним «железнодорожники» выиграли два Кубка России (2019, 2021), два серебра (2019, 2020) и одну бронзу (2021) чемпионата страны. Ещё меньше месяца назад Гжегош выходил на поле «РЖД Арены» в красно-зелёной форме. 24 июля он полностью отыграл матч первого тура против тульского «Арсенала». «Локо» долгое время проигрывал 0:1, но на 80-й минуте именно голевой пас Крыховяка помог Рифату Жемалетдинову сравнять счёт, а в следующие десять минут хозяева забили ещё дважды и победили 3:1.

Тогда мало кто знал, что это последний матч польского футболиста за московскую команду. Вскоре в СМИ появилась информация о готовящейся клубом распродаже лидеров, и после третьего тура в отношении Гжегоша она подтвердилась. Он уехал в «Краснодар», и уже провёл за него два матча, в которых подопечные Виктора Гончаренко проиграли в гостях петербургскому «Зениту» (2:3) и победили дома «Арсенал» (3:2).

Сейчас «Локо» идёт на пятом месте с восемью очками. От лидирующего «Зенита» он отстаёт на два. «Краснодар» набрал шесть баллов и занимает седьмую строчку в таблице РПЛ.

— Когда футболист уходит и потом встречается со своей бывшей командой, он всегда очень сильно отдаётся и, как правило, удачно играет, — поделился наблюдением с «Известиями» бывший президент «Локомотива» Николай Наумов. — И Крыховяк будет стараться хорошо себя показать. Наверное, будет интересный матч. Во всяком случае, я такого ожидаю. Трудно сказать, кто фаворит. «Краснодар» вроде набирает форму, «Локомотив» тоже неплохо выглядит. Посмотрим, как сыграет Крыховяк. Ему уже доверили в новом клубе капитанскую повязку, но не скажу, что в первых двух матчах за «быков» он сильно выделялся. Пока об этом говорить рано. Мне кажется, что Крыховяк — футболист высокого класса и заиграет в новой команде, усилит её, но чуть позже.

«Арсенал» — «Спартак»

«Спартак» крайне тяжело начал сезон. Скандалы с участием бывшего члена совета директоров клуба, супруги владельца красно-белых Леонида Федуна Заремы Салиховой стали главным событием лета в российском футболе. Нападки на главного тренера Руя Виторию и спортивного директора Дмитрия Попова привели к добровольной отставке последнего и его ответным жёстким заявлениям в адрес бывшей руководительницы.

Уже полторы недели как Зарема прекратила вести свой телеграм-канал и публично высказываться. Наступило затишье, но испортить себе старт «Спартак» успел. Он вылетел из Лиги чемпионов от лиссабонской «Бенфики» (0:2; 0:2) и потерпел два поражения в первых четырёх турах чемпионата России. И если неудача в Казани против «Рубина» (0:1) ещё была терпима в силу класса соперника и неплохого качества игры спартаковцев, то домашнее поражение от новичка РПЛ «Нижнего Новгорода» (1:2) окончательно обозначил кризис команды.

Сейчас «Спартак» с шестью очками идёт на десятом месте. Но отставание от лидера небольшое — четыре балла. Правда, очки эти были набраны благодаря победам над двумя аутсайдерами, причём набраны со скрипом — красно-белые выиграли с минимальным счётом при не самой лучшей игре. Во втором туре в гостях были повержены самарские «Крылья Советов» (1:0), потерпевшие поражения в стартовых трёх турах и лишь в минувшие выходные набравшие первое очко, уйдя с последнего 16-го места на 14-е, и покинув зону прямого вылета.

А в субботу «Спартак» выиграл дома у екатеринбургского «Урала» (1:0), с одним очком находящегося на последней строчке. Теперь предстоит встреча с ещё одним соперником из низа таблицы. «Арсенал» с большим трудом избежал вылета в прошлом сезоне, да и сейчас его продолжает лихорадить. Команда Дмитрия Парфёнова на 13-м месте с тремя очками, но в любой момент может опуститься еще ниже.

— «Арсенал» довольно-таки боевито смотрелся и даже пытался отыграться в матче с «Краснодаром», — заметил в разговоре с «Известиями» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Открыл счёт, потом, пропустив три, не сдался, забил ещё. Лез и лез вперёд, и у «Краснодара» нервно прошла концовка матча. А «Спартак» пока совсем не блещет. И так, как «Краснодар», забить три не может. Красно-белые еле вымучили победу над «Уралом», который сейчас слабее «Арсенала», и то мог при чуть большем везении зацепиться за ничью. Поэтому я не исключаю, что «Спартак» возьмёт три очка в Туле, но только ценой больших мучений и удачи, и если соперник сам допустит слишком много ошибок в обороне и плохо справится с реализацией моментов в атаке.

В предстоящем туре пройдёт ещё шесть матчей. В субботу московский ЦСКА сыграет дома с грозненским «Ахматом», «Урал» примет московское «Динамо», «Уфа» в родных стенах попробует отобрать очки у «Зенита», а «Крылья Советов» встретятся в Самаре с «Сочи». В воскресенье «Нижний Новгород» проведёт домашний матч с «Ростовом», а «Химки» примут «Рубин».