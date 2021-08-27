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Победа над Виторией: тренер «Спартака» оказался в подвешенном состоянии

Красно-белые проиграли дома «Сочи», а «Зенит» в Петербурге дожал ЦСКА
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Первый игровой день (26 августа) шестого тура чемпионата России по футболу, как и ожидалось, подарил зрителям порцию веселья. И если центральный матч в Санкт-Петербурге, где местный «Зенит» обыграл московский ЦСКА (1:0), порадовал чисто игровым качеством, то очередное фиаско столичного «Спартака» вновь ознаменовалось событиями на стадионе и вокруг него.

Красно-белые уступили «Сочи» (1:2). В пятницу они вместе с московским «Локомотивом» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы. А «Зенит» незадолго до матча с ЦСКА выяснил состав своей группы в Лиге чемпионов. Его ждут игры с лондонским «Челси», туринским «Ювентусом» и шведским «Мальмё».

«Спартак»–«Сочи»

Почти все матчи этих команд получались скандальными, что сделало их противостояние крайне принципиальным, пусть и не до такой степени, как битвы «Спартака» с «Зенитом» и ЦСКА. Два года назад «Сочи» дебютировал в РПЛ в выездной игре с красно-белыми и проиграл (0:1) из-за череды судейских ошибок. Через год первый тур прошлого сезона вновь отметился провальным арбитражем — теперь уже против спартаковцев. Их владелец Леонид Федун даже грозился снять команду с чемпионата. Это было одно из самых громких заявлений в истории нашего футбола.

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Декабрьская игра в Сочи сопровождалась перепалкой между игроками и тренерами команд в подтрибунном помещении. Тогдашний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско обвинил в расизме тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина. Поводом послужило то, что наставник южной командой в ответ на эмоциональное поведение немца попросил его вести себя в гостях прилично и сказал мигом ставшую знаменитой фразу: «Это наш Колизей».

После того как «Сочи» выиграл в четверг в Москве, Бородину напомнили ту историю, спросив, взяла ли его команда чужой Колизей.

— Наш Колизей остался в Сочи, а мы были в гостях, — сказал тренер вратарей. — Просто «Спартак» сегодня был гостеприимен. Нам это понравилось. И игра была хорошая.

Болельщики «Спартака» вывесили баннер с критикой футболистов и намеком на их разгульный образ жизни. Якобы кто-то их видел в баре, в то время когда результаты у команды хуже некуда. Первый тайм прошел в довольно скучном ключе, но по одному опасному моменту команды создали.

«Сочи» удачно стартовал в сезоне. Даже дополнительная нагрузка в виде четырех матчей Лиги конференций не помешала команде выиграть три матча чемпионата России из пяти. Формально подопечные Владимира Федотова даже казались фаворитами. Правда, им усложняли жизнь травмы группы лидеров. В частности, со «Спартаком» не смог сыграть Сергей Терехов, из-за чего сорвалась его поездка в сборную России, в предварительный список игроков которой он попал. А Кристиан Нобоа смог выйти лишь на замену.

«Спартак» сумел вымучить гол на 60-й минуте. Отличился Роман Зобнин. Но «Сочи» ответил на это двойным ударом. Как раз выход на замену Нобоа и Максима Барсова перевернул игру. Первый уже на 66-й минуте сравнял счет с передачи Тимофея Маргасова. А на 72-й минуте «Сочи» выступил в лучших традициях классического «Спартака» времен Олега Романцева и бесконечных побед команд в чемпионатах России 90-х, забив гол после комбинации с обилием передач. Дмитрий Воробьев всё начал, отдал Нобоа, который отпасовал Ибрагиму Цаллагову, вернувшему мяч Воробьеву, а тот вывел на пустые ворота Артура Юсупова.

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— В эпизоде с этим голом всё Воробьев сделал, — прокомментировал этот момент «Известиям» после игры Юсупов. — Разыграли по-спартаковски? Мы ничем не хуже.

В оставшиеся 20 минут «Сочи» спокойно довел игру до победы, а болельщики кричали оскорбления в адрес Федуна и его супруги Заремы Салиховой, которая после игры заявила «Спорт-Экспрессу», что «Витория пришел увеличивать трансферную стоимость игроков, открывать в них неведомые таланты, поэтому пусть работает». Даже если в этих словах не было сарказма, через небольшой промежуток времени в своем комментарии Championat.com она вернулась в привычное русло критики португальского специалиста, сказав, что Руй неконкурентоспособен ни в России, ни в Европе, и она не ходит на матчи «Спартака» при нем. А также обвинила бывшего спортивного директора клуба Дмитрия Попова в том, что тот привел самого мягкотелого тренера.

— Ощущение, что и сам тренер, и команда устали от этой истерии вокруг них, — поделился мнением с «Известиями» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Очень невзрачный был матч, команды до середины второго тайма имели по моменту, потом красно-белые выжали гол и попытались сыграть на удержание, за что сочинцы их быстро наказали. Особенно хорош был второй мяч, очень четко разыгранная комбинация, где каждый понимал, что делать. В лучших традициях «Спартака» Романцева. Тяжело сказать, что будет дальше у красно-белых, но если прекратится эта аппаратная вакханалия внутри клуба с постоянными интригами, то ситуация может улучшиться. Руй Витория — хороший специалист. И может поставить игру, добившись хороших результатов, если ему помочь.

«Зенит»–ЦСКА

Вечером 26 августа в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Она прошла незадолго до матча в Питере. Стало ясно, что осенью в Северную столицу приедут действующий победитель турнира английский «Челси», итальянский «Ювентус», который скоро может покинуть Криштиану Роналду, и шведский «Мальмё».

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— Очень яркая группа, но шансы выйти из нее у «Зенита» близки к нулю, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис. — Слишком велика сила «Челси» и «Юве», и слишком большой кризис у нашего клубного футбола, в том числе и у действующего чемпиона. Оказать сопротивление грандам питерцы могут, но вряд ли наберут очки. Куда реальней победить «Мальмё» и занять третье место, выйти в плей-офф Лиги Европы. Но и это будет непросто сделать. Сейчас мы умудряемся проигрывать и не таким клубам.

Матч с ЦСКА выдался очень ярким в первом тайме, когда армейцы могли несколько раз забить, но после перерыва инициатива оказалась на стороне «Зенита». За полчаса до конца встречи на замену вышел Артем Дзюба. И он в концовке набрал свое первое в сезоне результативное очко, отдав голевой пас Сердару Азмуну. «Зенит» победил и до вечера пятницы вернулся на первое место.

— Яркий матч в исполнении обеих команд, где в атаку пытались играть и ЦСКА, и «Зенит», — сказал Андрей Червиченко. — Временами армейцы даже переигрывали хозяев, но в итоге сказалась глубина состава питерцев. Их замены оказались удачней, в результате чего Дзюба усилил игру и отдал пас Азмуну, который вновь показал себя мастером. В целом результат закономерен.

Также в четверг «Уфа» проиграла дома самарским «Крыльям Советов» (1:2), а грозненский «Терек» вырвал в концовке победу у тульского «Арсенала» (2:1).

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