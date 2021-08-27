Итальянские приключения России: три наших клуба поедут на Апеннины

Московские «Спартак» и «Локомотив» 27 августа узнали своих соперников по групповому этапу Лиги Европы . Как и днём раннее петербургский «Зенит» в Лиге чемпионов, оба столичных клуба получили возможность показать себя на фоне команд из верхней части таблицы чемпионата Италии. «Спартаку» достался «Наполи». Еще красно-белых ждут битвы с английским «Лестером» и польской «Легией». «Локомотив» встретится с римским «Лацио». Оба клуба оказались в одном квартете с французским «Марселем» и турецким «Галатасараем» . А днём ранее «Зенит» попал в группу с лондонским «Челси», туринским «Ювентусом», продавшим в пятницу свою главную звезду Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед, и шведским «Мальмё».

«Спартак»

Схватка с «Наполи» имеет для фанатов красно-белых во многом ностальгический оттенок. Именно в противостоянии с неопалитанским клубом «Спартак» добился одного из самых громких еврокубковых успехов в своей истории. Случилось это за год до крушения СССР, осенью 1990 года.

Тогда подопечные Олега Романцева встретились с итальянским коллективом в 1/8 финала Кубка Европейских чемпионов, в дальнейшем реорганизованного в Лигу чемпионов. Современный «Наполи» довольно серьёзная по европейским меркам команда, но тогда клуб имел особый статус, поскольку в его составе выступал, возможно, величайший футболист в истории Диего Марадона.

За счёт аргентинца во второй половине 1980-х эта Неаполь дважды выиграл чемпионат Италии, пожалуй, сильнейшее на тот момент национальное первенство в мире. А также завоевал Кубок УЕФА — единственная победа клуба в еврокубках.

Но «Спартак» сумел огорчить Марадону и его партнёров. Он не дал им забить за общие три с половиной часа обоих матчей, которые закончились нулевой ничьей, в том числе и в дополнительное время ответной встречи. А по пенальти красно-белые оказались сильнее (5:3).

Итальянские приключения России Футбольный матч "Спартак" ( Москва) и "Наполи"( Италия). Кубок европейский чемпионов по футболу, 1/8 финала Фото: РИА Новости/Игорь Уткин

Спустя 30 с лишним лет это уже другой «Наполи», переживший нищету, вылет из Серии А в конце 1990-х годов, банкротство в начале 2000-х. Затем — приход нового владельца Аурелио Де Лаурентиса и возвращение в элиту чемпионата Италии в конце нулевых. В последние десять лет он регулярно попадает в Лигу чемпионов и периодически борется за чемпионство, а в еврокубках часто доходит до плей-офф.

«Лестер» сейчас переживает лучшее время в своей 137-летней истории. Раньше он был частым гостем высшего эшелона английского чемпионата, иногда задерживался там на долгие годы, но кроме нескольких единичных попаданий в зону еврокубков ничего не добивался. Из трофеев можно вспомнить три Кубка Английской лиги, последний из которых "лисы" взяли в 2000 году. После этого случился очередной спад и вылет из Английской Премьер-лиги в 2004 году, а через четыре сезона — и из Чемпионшипа.

Всё поменялось в 2010 году, когда клуб приобрёл бизнесмен из Таиланда Вишай Шривадданапрабха . В 2014 году «Лестер» вернулся в АПЛ после десятилетнего перерыва, а через два сезона сотворил главную сенсацию топовых европейских национальных чемпионатов ХХI века, при выиграв турнир, имея значительно меньший бюджет, чем у большой шестёрки («Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм»). Такого с момента основания АПЛ в 1992 году не удавалось никому.

С тех пор клуб покинули главный тренер Клаудио Раньери, один из творцов триумфа французский опорный полузащитник Н’Голо Канте, выигравший со сборной чемпионат мира-2018, а с «Челси» — Лигу чемпионов нынешнего года. А Вишай Шривадданапрабха в октябре 2018 года погиб в результате крушения собственного вертолёта.

Клуб возглавил его сын Айяватт, до этого занимавший пост вице-президента. С момента чемпионства состав сильно поменялся, но два лидера той команды остались — нападающий Джейми Варди и вратарь Каспер Шмейхель. Под руководством главного тренера Брендана Роджерса они пока не повторили чудо пятилетней давности, но быстро вернулись вверх таблицы и два сезона подряд завершают чемпионат в зоне еврокубков , а в мае этого года принесли клубу первый в его истории Кубок Англии.

«Легия» остается гегемоном в чемпионате Польши . За прошлые десять сезонов она семь раз брала золото, включая два последних чемпионата. Российским болельщикам этот клуб известен по работе с ним в 2015-2016 году бывшего вратаря и экс-главного тренера «Спартака» Станислава Черчесова и его помощников Мирослава Ромащенко, Андрея Паникова и Гинтараса Стауче, также работавших в штабе красно-белых и игравших за него (кроме Паникова).

В 2016 году они привели «Легию» к победам в чемпионате и Кубке Польши, после чего получили назначение в сборную России, которую довели до четвертьфинала ЧМ-2018, покинув её в начале июля этого года после чемпионата Европы. Станислав Черчесов в комментарии «Спорт-Экспрессу» уже пожелал «Спартаку» и «Легии» вместе выйти в плей-офф Лиги Европы.

Итальянские приключения России Матч отборочного раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА сезона 2011/12 между ФК "Легия" (Польша, Варшава) и ФК "Спартак" (Россия, Москва) Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Впрочем, эта команда известна красно-белым и со знаком «минус». Десять лет назад «Легия» обыграла «Спартак» в раунде плей-офф Лиги Европы и не пустила его в групповой этап. Красно-белые, возглавляемые нынешним главным тренером сборной России Валерием Карпиным, сыграли в Варшаве вничью (2:2), дома в ответной встрече вели в первом тайме со счётом 2:0, но ещё к перерыву позволили сравнять, пропустив дальний удар от нынешнего футболиста «Локомотива» Мацея Рыбуся. А в конце второго тайма Януш Гол забил победный гол (3:2), нанеся «Спартаку» одно из самых позорных поражений в его истории.

Сейчас все три соперника в хорошем состоянии в отличие от «Спартака», который обосновался в конце первой десятки чемпионата России, одержал всего две победы в первых шести турах и вылетел из Лиги чемпионов от лиссабонской «Бенфики» (0:2; 0:2). В четверг подопечные Руя Витории потерпели третье оглушительное поражение в национальном первенстве, уступив дома «Сочи» (1:2).

— Обречён ли «Спартак» в этой группе, вопрос риторический, — поделился мнением с «Известиями» бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин. — Он действительно обречён, если ничего не произойдёт нового у него. Проблем масса. Прежде всего надо наладить порядок в менеджменте. Сейчас там скандал на скандале. При этом важным фактором является большая неудача в выборе тренера. Он выглядит безвольно и безэмоционально. Смотрел матч с «Сочи». И не видел на лице у Витории тени сомнения в своём великолепии. Он в отличном настроении и не расстроен пятью поражениями «Спартака» в первых восьми матчах сезона. Для клуба, ставящего высокие задачи, особенно в преддверии своего 100-летия, это странно. Поэтому не могу ожидать серьёзного противостояния «Наполи», «Лестеру» и даже «Легии». Это нереально, пока не будет глобальных перемен в клубе. А когда их ждать, если групповой этап совсем скоро? К большому моему сожалению, думаю, что «Спартак» будет поставщиком очков в нынешней Лиге Европы.

«Локомотив»

Ностальгическими нотками будет звучать и встреча с итальянским клубом и для «Локомотива». В 1999 году «железнодорожники» играли с «Лацио» в полуфинале последнего в истории Кубка обладателей Кубков. Тогда римский клуб был одним из самых богатых на планете с суперзвёздным составом в лице Павла Недведа, Деяна Станковича, Алекссандро Несты, Синиши Михайловича, Кристиана Вьери, Роберто Манчини, Марсело Саласа и многих других.

Но обладавший мизерным по европейским меркам бюджетом «Локо» дал бой и не проиграл «Лацио», дважды сыграв вничью: дома 1:1 и в гостях 0:0. Всё решил выездной гол Алена Бокшича, выведший римлян в финал. Сейчас возможности у итальянского клуба гораздо скромнее. Они также в 2000-е пережили предбанкротное состояние, как «Наполи», но обошлись без понижения в классе. Сейчас эта крепкая команда, постоянно борющаяся за место в группе лидеров Серии А.

Итальянские приключения России Полуфинал Кубка Кубков по футболу. Матч "Локомотив" (Москва) - "Лацио" (Рим). Фото: РИА Новости/Владимир Родионов

Летом она потеряла тренера, благодаря которому была хороша в последние сезоны. Симоне Индзаги ушёл в миланский «Интер». А сменил его один из самых неординарных специалистов современности Маурицио Сарри, сделавший себе имя в «Наполи» и уже отметившийся победами в Лиге Европы-2019 с «Челси» и чемпионате Италии-2020 с «Ювентусом», во главе которого дважды обыграл «Локо» в Лиге чемпионов в позапрошлом году (2:1; 2:1).

Французский «Марсель» и стамбульский «Галатасарай» очень нестабильны в Европе в последние годы, но всегда могут преподнести сюрприз. При этом российским клубам на их фоне всё сложнее и сложнее держать уровень. Но старт «Локо» в чемпионате России обнадёживает. Команда Марко Николича идёт в группе лидеров, несмотря на перестройку состава.

— Существует такое понятие, как «группа смерти», — заявил «Известиям» бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин. — И обычно такая фраза звучит не потому, что какая-то команда, в данном случае «Локомотив», там должна погибнуть. А потому, что все четыре команды абсолютно самодостаточны и могут выйти в следующую стадию. Но есть одна поправка: «Локомотив» представляет чемпионат, который стремительно падает в уровне, что показывают слабые результаты наших клубов в еврокубках последние годы и падение России в таблице коэффициентов УЕФА на десятое место. Но «Локо» этот сезон начал неплохо, и мне кажется, может побороться в этой Лиге Европы. Группа получилась очень интересная, команды с разными стилями и разной школой. И явного лидера я не вижу.