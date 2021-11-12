Отдохнули на Кипре: Россия без проблем выиграла матч отбора ЧМ-2022

Футболисты сборной России одержали важную победу в предпоследнем туре отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре. В четверг, 11 ноября подопечные Валерия Карпина уверенно разгромили дома команду Кипра. Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 6:0 в пользу наших. К этой игре российская сборная подошла в качестве лидера своей группы. Она уже обеспечила себе как минимум второе место и участие в весенних стыковых матчах. Но первое место обеспечивает прямое попадание на первенство планеты. И, чтобы удержать его перед выездным матчем последнего тура против главного конкурента сборной Хорватии (14 ноября), России было необходимо побеждать Кипр.

На минималках

Ещё за два часа до начала матча толпы болельщиков стали собираться вокруг стадиона, прогуливаясь вдоль набережной от метро до центрального входа на территорию «Газпром Арены». Погода к этому располагала — от семи до десяти градусов тепла, небольшой холодный ветер и ничего общего с происходившим предшествующей ночью в Москве, когда выпал первый снег.

Ожидаемо домашний стадион «Зенита» был заполнен на 30% — максимально разрешённое количество зрителей в период ковидных ограничений. Главным сюрпризом в стартовом составе сборной России стало отсутствие в центре обороны Георгия Джикии. Ещё в среду он пропустил тренировку национальной команды.

На предматчевой пресс-конференции Валерий Карпин выразил мнение, что в четверг Георгий сможет сыграть. В итоге он оказался в заявке сборной, но не на поле. Пару центральных защитников составили Игорь Дивеев и Максим Осипенко. Первый начал играть в связке с Джикией ещё при Станиславе Черчесове на чемпионате Европы, а при Карпине окончательно стал основным игроком.

Второй подменял Джикию в сентябрьской игре с Мальтой (2:0), а в октябре вышел по ходу первого тайма матча со Словенией (2:1) после травмы Дивеева. На флангах обороны оказались те же, что и в октябрьском матче против Словакии: справа Алексей Сутормин, слева — Сергей Терехов. Сменивший Терехова по ходу второго тайма того матча и занявший его позицию в игре со Словенией Фёдор Кудряшов в четверг не оказался даже в запасе.

Для Сутормина это был третий матч подряд в старте. Против Словакии он, как и Терехов, дебютировал за сборную, а против Словении вышел на поле с капитанской повязкой, которую в матче с Кипром носил Александр Головин. В воротах снова оказался герой октябрьских встреч Матвей Сафонов.

В средней линии помимо Головина вышли Даниил Фомин и Александр Ерохин. В качестве атакующих полузащитников в старте оказались Алексей Миранчук и Андрей Мостовой, а единственным нападающим Карпин выпустил Фёдора Смолова.

Россия уверенно и немного вальяжно контролировала мяч в первые минуты. Всё это время её сопровождали слова гимна страны, во весь голос певшиеся фанатской трибуной. Именно под них на 4-й минуте и был открыт счёт.

После неудачного навеса в штрафную киприоты вынесли мяч на правый фланг нашей атаки, где его подобрал Миранчук, который сыграл накоротке с Суторминым, а тот прострелил на дальний угол вратарской, где Смолов слёту бил по воротам, но попал в защитника. Мяч от него отскочил назад к Фёдору, который отдал передачу в центр вратарской на совершенно свободного Ерохина, точно пробившего в пустые ворота.

После этого игра успокоилась и почти до самого перерыва не радовала публику опасными моментами. Россия контролировала ход матча и несколько раз неплохо доставляла мяч в штрафную гостей, но опасно пробить никому не удавалось. Киприоты пару раз создали остроту вблизи ворот Сафонова, но до ударов дело не доходило. А на 44-й минуте мог удвоить преимущество нашей команды Мостовой. Он откликнулся на заброс из середины поля и принял мяч, выбежав из-за спин защитников гостей. Случился выход один на один, но вратарь киприотов Деметрис Деметриу отбил удар Андрея.

И тут же наши едва не были наказаны за такую инертность, когда перед самым свистком на перерыв после навеса с углового Сафонов не без труда вытащил из ближнего угла мяч после удара головой Пьеруса Сотириу. Тем не менее, закончить первый тайм удалось с минимальным преимуществом в счёте.

Не расплескать превосходство

Перед ноябрьскими матчами отбора у России семь футболистов имели риск получить дисквалификацию на игру с Хорватией в случае получения жёлтой карточки во встрече с Кипром. Речь об Александре Головине, Дмитрии Баринове, Рифате Жемалетдинове, Алексее Сутормине, Данииле Фомине, Александре Ерохине и Фёдоре Смолове. Жемалетдинов из-за травмы ещё в среду покинул расположение сборной, и для него это проблема была уже не актуальна.

Баринова Карпин оставил на скамейке запасных, а вот остальные вышли на поле и находились в зоне риска. И скользкий счёт никак не позволял поберечь кого-то из них. В начале второго тайма Смолов забил второй мяч в ворота Кипра, но судья его не засчитал, так как был очевидный офсайд.

Игра всё больше и больше напоминала предыдущую встречу этих команд в сентябре, когда наши победили 2:0 на выезде, но провалили весь второй тайм, лихорадочно отбиваясь от атак соперника. Но, как и тогда, на 55-й минуте нашим очень вовремя удалось удвоить преимущество. В этот раз в результате контратаки Миранчук вышел один на один с вратарём и отдал передачу на Смолова, который в два касания пробил в пустые ворота. А через минуту Мостовой довёл дело до разгрома.

Тут же Карпин снял двух висевших на карточках игроков — Смолова и Головина. Вместо первого вышел Антон Заболотный, вместо второго — Роман Зобнин. На 61-й минуте после передачи слева Ерохин был по центру совершенно один перед вратарём киприотов, но попал прямо в него. А минуту спустя один на один вышел уже Заболотный, но и он не переиграл Деметриу. Впрочем, очень скоро гости вновь были обложены серией ударов, и после очередного спасения голкипером своей команды Сутормин в упор головой расстрелял пустые ворота — 4:0.

На 68-й минуте Карпин сделал ещё одну двойную замену. В центре обороны Дивеева сменил Дмитрий Чистяков. А Данил Глебов дебютировал в сборной, заменив висевшего на карточке Фомина. Сутормина главный тренер беречь не стал, израсходовав на 72-й минуте последнюю замену на то, чтобы дать отдохнуть Мостовому, вместо которого вышел Алексей Ионов.

В оставшееся время наши действовали без особого рвения, не взвинчивали темп, но и не давая завладеть мячом сопернику. И даже в таком режиме сборная России смогла довести счет до неприличного — ещё два мяча на свой счет записали Заболотный и Ерохин, оформивший дубль.

— Первый тайм у нашей команды не получился, а во втором добавили в скорости и прессинге, в результате всё заработало, — отметил в беседе с «Известиями» бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов. — Отличная история, что сумели уберечь всех, кто висел на карточках. Это очень важно — в Хорватии пригодится каждый футболист. Не берусь судить, как мы теперь будем играть в воскресенье, каким составом. Сейчас надо посмотреть матч хорватов с Мальтой, и, может быть, примерно представим, что и как будет делать Карпин. Выйдем ли мы в три центральных защитника, или оставим ту расстановку, что в прошедшем матче. Нас ведь устроит ничья с хорватами. Какие задания будут даны игрокам, тоже пока понять трудно. Выйдет ли, к примеру, Терехов, который провёл хороший матч с Кипром, или его заменят на Караваева, футболиста с другой характеристикой. В любом случае, надо помнить, что Кипр и Хорватия — это разные команды по уровню.

Напомним, заключительный матч отбора к ЧМ-22 сборная России проведет с командой Хорватии в воскресенье 14 ноября в Сплите. Он начнётся в 17:00 по московскому времени.