Игры призеров: группе лидеров РПЛ предстоят очные матчи

Предстоящий 14-й тур чемпионата России пройдет под знаком московского дерби «Спартака» и «Локомотива», которые сыграют между собой вечером 7 ноября. Но с учетом кризиса красно-белых эта встреча станет центральной лишь на основе имен обоих участников. С турнирной точки зрения главные схватки состоятся в субботу, на которую намечены сразу две очные игры команд, ведущих борьбу за места в еврокубках и медали. Московское «Динамо» примет на своем поле «Краснодар», а другой столичный коллектив — ЦСКА едет в гости к «Сочи». Для каждого из этих клубов предстоящий тур может стать последним шансом продолжить гонку за лидирующим «Зенитом», который в воскресенье сыграет в гостях с аутсайдером РПЛ екатеринбургским «Уралом».

«Спартак»–«Локомотив»

Обе команды в четверг вечером провели сложнейшие выездные матчи Лиги Европы. «Локомотив» добыл в Стамбуле ничью у «Галатасарая» (1:1), а «Спартак» с тем же результатом съездил в Англию к «Лестеру». На восстановление и подготовку к очной встрече у них осталось меньше трех суток.

Для красно-белых продолжается ужасающий кризис, преследующий их с начала сезона. Апофеозом стал выездной разгром от «Зенита» (1:7) — самое крупное поражение «Спартака» в 85-летней истории его выступлений в чемпионатах СССР и России. В прошлом туре подопечные Руя Витории не смогли реабилитироваться за тот позор, упустив дома победу над «Ростовом» (1:1). Теперь они находятся на девятом месте, отставая от первого на 11 очков.

Хотя сейчас уже вряд ли актуальна тема погони за «Зенитом». Стоит вопрос, сможет ли «Спартак» побороться за медали или хотя бы место в еврокубках. В первом случае от идущих вторым и третьим «Локомотива» и «Сочи» красно-белых отделяет 6 очков. От находящегося на пятой строчке ЦСКА (последнее еврокубковое место) — 5. Чтобы вернуться в борьбу за эти позиции, красно-белым обязательно надо обыгрывать «Локо».

В случае поражения они рискуют окончательно застрять в середине таблицы. При всех проблемах «Спартак» пока не уволил главного тренера Руя Виторию, хотя с первых дней своей работы в команде он подвергался жесточайшей публичной критике со стороны жены владельца клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой, в знак протеста против назначения португальского специалиста в мае вышедшей из совета директоров «Спартака», где она пробыла всего две с половиной недели.

Удивительно, но «Локомотив» пережил смену главного тренера с гораздо меньшими проблемами. Он удачно начал сезон при Марко Николиче, в сентябре допустил серию потерь очков в играх с аутсайдерами и опустился на шестое место, что стало поводом для отставки сербского специалиста. Сменивший его немец Маркус Гиздоль — креатура его соотечественника, директора «железнодорожников» по спорту и развитию Ральфа Рангника, работающего в клубе с августа и, как говорят, имеющего карт-бланш на любые кадровые изменения.

При новом наставнике «Локо» провел три матча — одна ничья и две победы. Красно-зеленые показывали не самую качественную игру, но добились неплохого результата и вышли на второе место, отставая от «Зенита» на 5 очков.

— Думаю, «Локомотив» более организован и должен выигрывать, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший президент «железнодорожников» Николай Наумов. — У такого «Спартака» надо выигрывать. «Спартак» — это вообще сегодняшняя головная боль нашего чемпионата. Непонятно, что хочет тренер, чего хотят игроки. В ужасной форме многие. Понсе, Соболев плохо выглядят, с вратарями не могут разобраться.

«Динамо»–«Краснодар»

Еще в начале октября казалось, что «Динамо» может навязать конкуренцию «Зениту» и будет его главным преследователем. Но в последних четырёх турах подопечные Сандро Шварца выиграли лишь один матч, разгромив дома терпящие бедствие «Химки» (4:1). Неделю назад они разгромно уступили питерцам на их поле (1:4), хотя и не так плохо играли, как может показаться по счету.

Сейчас бело-голубые идут на четвертом месте, отставая от «Зенита» 6 очков, а от «Локомотива» и «Сочи» — на 1. На шестой строчке расположился «Краснодар», уступающий динамовцам всего 2 балла. Подопечные Виктора Гончаренко в очередной раз не могут забраться на вершину из-за нестабильности результатов.

В прошлом туре они проиграли дома самарским «Крыльям Советов» (0:1), прервав свою семиматчевую серию без поражений, в которой была домашняя потеря очков с тогдашним аутсайдером РПЛ «Уфой» (1:1). Во многом субботний матч будет определяющим для обеих команд касательно их перспектив побороться за медали. Между тем «Краснодару» дышат в спину и сзади — «Крылья» отстают от «быков» всего на 2 очка.

— Обе команды сейчас в одном положении, — сказал «Известиям» бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко. — Они будут между собой бороться за медали. «Динамо» в этом чемпионате показывает яркий футбол, который все отмечают. В исполнении «Краснодара» к такому уже привыкли. У него есть игра и состав под еврокубки, но только клуб всё никак не вклинится в борьбу за чемпионство. А ведь показывает атакующий футбол. И «Динамо» стало такой показывать. Поэтому жду интересную игру. Обе команды не закрываются, поэтому надеюсь, что они порадуют нас в очном противостоянии.

«Сочи»–ЦСКА

Далеко не все перед стартом сезона ожидали, что в конце первого круга оба этих коллектива окажутся в первой пятерке. «Сочи» закончил прошлый чемпионат выше армейцев, заняв пятое место и впервые в истории оказавшись в еврокубках. Но летом потерял ряд лидеров — нападающего Антона Заболотного, центрального защитника Миху Мевлю. Да и находившиеся в основной обойме защитники Иван Новосельцев и Эльмир Набиуллин лишними бы не были.

Но, точечно усилившись, подопечные Владимира Федотова не потеряли в качестве внутри страны, а также достойно смотрелись на ранних стадиях Лиги конференций, вылетев лишь после обидной осечки с белградским «Партизаном» (1:1; 2:2, 1:3 по пенальти). По-прежнему хороши в середине поля Кристиан Нобоа и Артур Юсупов, а крайний защитник Сергей Терехов в 31 год сумел даже доиграться до вызова в сборную России и удачного дебюта за нее в отборочном матче чемпионата мира-2022 против Словакии (2:1).

В нападении сочинцы сумели приобрести колумбийца Маттео Касьерру, который в семи матчах нынешнего сезона РПЛ забил пять голов с игры и заставил забыть о потере Заболотного. Единственной проблемой на текущий момент остается травма основного вратаря Сослана Джанаева, пропустившего два последних матча. При заменяющем его Николае Заболотном «Сочи» выглядит чуть менее уверенно, но на результатах это сказывается не сильно — концовку прошлого сезона южане вытянули также при травме Сослана и замене его на Николая.

— Во-первых, пришли ребята как минимум не хуже тех, кто ушел, — заявил «Известиям» Сергей Терехов. — Во-вторых, «Сочи» всегда отличала командность, единство коллектива. Результата всегда добивается коллектив. Если он сплочен и все друг за друга, результат будет. А изменения в игровом плане незначительны, потому что система игры не менялась — менялись только футболисты. А незаменимых людей в футболе нет.

Антон Заболотный между тем ушел в ЦСКА. В этом сезоне он не так результативен за армейцев, как в «Сочи». Он забил всего три раза в 11 матчах чемпионата, но все голы были решающими. Антон принес победы в первом туре над «Уфой» (1:0), в сентябрьском дерби над «Спартаком» (1:0) и добил в недавнем домашнем матче «Крылья Советов» (3:1).

Его команда в прошлом сезоне заняла шестое место и впервые за 20 лет не попала в еврокубки — такого с армейцами еще не было в эпоху президентства Евгения Гинера. В июне, незадолго до начала подготовительных сборов, главным тренером ЦСКА стал Алексей Березуцкий, легендарный в недавнем прошлом футболист команды, но имевший небольшой тренерский опыт и совсем не работавший главным. При нем красно-синие показывают не самый яркий футбол, но, пусть и с трудом, побеждают середняков и аутсайдеров. Это помогает им идти на пятом месте, отставая от тройки, которую замыкает «Сочи», на одно очко.

— Нас ждет интересный матч, — сказал «Известиям» бывший полузащитник сочинской «Жемчужины» Максим Деменко. — «Сочи» опять поднялся в таблице. Он очень конкурентоспособен. Где-то им не хватает реализации моментов, где-то мешают травмы, но Федотов поставил команде отличную игру. Его игроки показывают интересный футбол, в чем заслуга тренера, нашедшего ключ к ребятам, — и опытным, и молодым. Они максимально выкладываются и стали стабильны. Пару лет назад, когда «Сочи» только вышел (в Премьер-лигу. — «Известия»), мы думали, что им главное закрепиться в десятке. Но с тех пор команда значительно прибавила. Поэтому ЦСКА будет архисложно в любом случае. Армейцы сейчас не дают соперникам играть. Видимо, Алексей Березуцкий привил команде манеру своей игры в бытность защитником. Сейчас она действует очень плотно. Показывает не самый яркий футбол, но давит-давит и этим создает большие проблемы сопернику.

«Урал»–«Зенит»

Встречи между лидером и аутсайдером редко радуют публику сенсациями. «Зенит» после двух разгромов «Спартака» и «Динамо» отметился неудачным выездом в Турин, где проиграл в Лиге чемпионов «Ювентусу» (2:4) и почти лишился шансов на выход в плей-офф турнира.

Внутри страны же с виду ничто не угрожает перспективам подопечных Сергея Семака выиграть четвертое чемпионство подряд. «Урал» с трудом набирает очки и идет на последнем месте, но от спасительной 14-й строчки его отделяют всего 2 балла.

Также в предстоящем туре состоятся еще четыре встречи. В субботу тульский «Арсенал» примет на своем поле «Уфу», а самарские «Крылья Советов» — «Химки». В воскресенье «Ростов» сыграет дома с казанским «Рубином», а грозненский «Ахмат» в родных стенах выйдет против «Нижнего Новгорода».