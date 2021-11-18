Стыковочка вышла: остались ли у России шансы попасть на ЧМ-2022

В Европе завершился квалификационный турнир к чемпионату мира 2022 года в Катаре. Десять сборных нашего континента, которые заняли первые места в своих группах, получили прямые путевки на мундиаль. Еще три места в финальной части турнира будут разыграны в стыковых матчах. На них претендует 12 команд, среди которых и сборная России. Впервые стыковой турнир пройдет в новом формате — теперь добыть путевку на ЧМ сборным будет еще сложнее, однако зрители точно останутся довольны.

Новый формат

Стыковые матчи — привычный метод розыгрыша дополнительных путевок на чемпионат мира. Но в этот раз он пройдет в новом формате. Раньше команды выясняли сильнейшего по итогам двухматчевого противостояния, и сильнейшая ехала на мундиаль. В этот раз пройдет мини-турнир. 12 сборных поделят на три группы по четыре команды. По итогам полуфинала и финала (в один матч) определят еще трех участников чемпионата мира.

То есть теперь каждой сборной, занявшей в своей отборочной группе второе место, придется сыграть также два матча, но — с разными командами.

— Новый формат проведения стыковых матчей и розыгрыша путевок на ЧМ, на мой взгляд, более справедлив, — поделился мнением с «Известиями» бывший тренер сборной России Борис Игнатьев. — Такие изменения увеличивают интерес публики. Думаю, это приемлемый вариант, когда есть основания что-то исправить. Раньше тебе досталась одна команда, сыграли две игры и всё. Теперь же больше интриги, больше внимания к противостояниям. Поэтому я положительно отношусь к изменению формата. Это грамотное решение.

Напомним, полуфиналы стыкового мини-турнира пройдут 24 марта, а финалы — 29 марта.

Кто уже в Катаре

От Европы на ЧМ-2022 уже точно поедут Англия, Германия, Сербия, Испания, Швейцария, Франция, Бельгия, Дания и Нидерланды. Эти сборные стали победителями своих отборочных групп. В стыках компанию России составят занявшие вторые места в группах Северная Македония, Польша, Турция, Шотландия, Уэльс, Украина, Италия, Швеция и Португалия. Еще две команды — Чехия и Австрия — получили шанс попасть на чемпионат мира благодаря удачному выступлению в Лиге наций в 2020 году.

В зависимости от набранных очков в своих группах сборные были поделены на сеяных и несеяных. Россия вошла в число привилегированных команд вместе с итальянцами, португальцами, валлийцами, шотландцами и шведами. В число несеяных вошли сборные Турции, Польши, Северной Македонии, Австрии, Чехии и Украины.

Одна из этих команд станет соперником подопечных Валерия Карпина в полуфинале стыков. Единственное исключение — украинцы. УЕФА традиционно разведет наши сборные по разным группам.

— Нам, в принципе, без разницы, с кем играть, — сказал «Известиям» бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев. — Не нужно выбирать, все соперники сильные. Все будут биться и драться за свою страну, за возможность поехать в Катар. Это наши какие-то импотенты, им всё до лампочки, получают свои бабки и всё, больше ничего им не надо. Дело в том, что у нас действительно очень слабая сборная. Таких не то что в СССР не было, да даже в истории России. У нас эти ребята и в дубле бы не играли. Не знаю, почему так получилось, что эти футболисты такие слабые. Вроде в Европе такие же тепличные условия. Может, нашим ребятам действительно слишком много платят… Им по 20 лет, а они за год становятся долларовыми миллионерами. Надо какую-то ценовую политику вводить. Что касается наших возможных соперников по стыкам, то тут, мне кажется, нет наиболее предпочтительного варианта. Конечно, можно выбрать какую-нибудь Македонию или, может, Польшу, Турцию. Но всё равно нельзя сказать даже на 50%, что мы выиграем.

Важным преимуществом сеяных команд является то, что полуфиналы они проведут на своем поле. А хозяева финальных игр будут определены путем жеребьевки. Сама процедура деления на группы и определения гостей и хозяев пройдет уже 26 ноября в швейцарском Цюрихе.

Перешли на стык

Болельщики сборной России всегда с опаской ждут стыковых матчей: для нас это серьезное волнение. Наша сборная трижды билась за путевки на крупные турниры через дополнительные матчи.

Впервые это произошло в отборе к чемпионату мира 1998 года. Тогда России предстояло встретиться со сборной Италии. В первом матче в Москве команды сыграли вничью — 1:1. А на выезде наши уступили с минимальным счетом (0:1) и пропустили мундиаль.

Затем мы боролись в стыках за попадание на чемпионат Европы 2004 года со сборной Уэльса. Домашний матч закончился вничью — 0:0. А на выезде мы обыграли британцев (1:0) благодаря единственному голу защитника Вадима Евсеева. А его послематчевое послание в адрес соперника вспоминают до сих пор.

Стыки со Словенией к ЧМ-2010 стали самыми драматичными в истории сборной России. Команду тренировал голландец Гус Хиддинк, и мы подходили к матчам в роли безоговорочных фаворитов. Домашняя встреча шла к уверенной победе нашей сборной, но в концовке мы пропустили обидный и совершенно не вытекавший из логики игры гол (2:1). А в Словении подопечные Хиддинка неожиданно проиграли с минимальным счетом (0:1) и снова остались без путевки на крупный международный турнир.

Эхо тяжелейших стыковых матчей сборной России вызывает большую тревогу перед мартовскими играми. Особенно с учетом того, что среди потенциальных соперников Португалия и Италия.

— В таких стыковых играх сложно определить, кого сложнее обыграть, а кого обязательно надо проходить, — отметил в разговоре с «Известиями» Борис Игнатьев. — Страны, имеющие возможность попасть на такой крупный турнир, будут делать всё, чтобы обыграть и пройти любого соперника. В кулуарах футболисты и тренеры рисуют для себя картину более положительную. Я хотел бы видеть соперником сборной России в стыках команду Боснии и Герцеговины, но они, к сожалению, не вышли в стыковые матчи.

В случае если сборная России успешно пройдет стыки, то команда отправится в Катар. Финальная часть чемпионата мира – 2022 стартует уже через год. Впервые в истории мундиаль пройдет осенью-зимой — стартует 21 ноября, а финальный матч состоится 19 декабря.