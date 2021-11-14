Сплит и видит: Россия готовится к решающему матчу за выход на ЧМ-2022

В воскресенье, 14 ноября, футболисты сборной России могут обеспечить себе выход в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре. Для этого им надо не проиграть в гостях своему главному конкуренту по группе — сборной Хорватии. Сейчас наша команда идет первой, опережая действующих вице-чемпионов мира на два очка. Остальным сборным уже не дотянуться до подопечных Валерия Карпина, поэтому даже в случае поражения в Сплите у них еще будут шансы побороться за путевку на первенство планеты через стыковые игры, которые пройдут весной. Прямую же путевку на ЧМ получат только победители групп, поэтому, чтобы избавить себя от дополнительных трудностей, России важно победить Хорватию или хотя бы сыграть с ней вничью.

Сборная России потеряла из-за травмы левого защитника Сергея Терехова, отыгравшего в Санкт-Петербурге весь матч с Кипром (6:0). Остальные в строю. Нашим футболистам удалось избежать дисквалификаций. В случае перебора желтых карточек в предыдущем матче мимо поездки в Хорватии могли пролететь Александр Головин, Дмитрий Баринов, Федор Смолов, Алексей Сутормин, Даниил Фомин, Федор Кудряшов и Александр Ерохин.

Кудряшов вообще оказался вне заявки на игру, но, возможно, именно он выйдет в Сплите вместо Терехова. Впрочем, на этой позиции может оказаться и Вячеслав Караваев. Баринова Карпин оставил на скамейке запасных. Остальных, кроме Сутормина, он заменил во втором тайме, когда был достигнут комфортный разгромный счет. Сутормин доиграл до конца и при этом избежал дисквалификации.

— Хорошо, что смогли избежать потерь, за исключением Терехова, — сказал «Известиям» бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов. — Есть выбор игроков и возможность разные связки использовать. Здорово, что без особых проблем обыграли Кипр и взяли три очка без повышенных физических затрат и нервотрепки. Но теперь надо об этом забыть и все силы бросить на Хорватию. Понятно, что будет непросто, поскольку эта команда обладает сильным подбором футболистов. Плюс хорватские болельщики устроят такую поддержку своей команде, что на наших станет оказываться большое давление. И нам надо быть к этому готовыми.

В матче с Кипром не сыграл основной центральный защитник нашей сборной Георгий Джикия. В среду он пропустил тренировку. Карпин сказал, что к Кипру футболист восстановится. В итоге спартаковец провел эту встречу на лавке, а главный тренер объяснил отсутствие Джикии нежеланием рисковать его здоровьем, но подчеркнул, что тот мог сыграть.

Вероятно, Георгий выйдет на поле против Хорватии в паре с Игорем Дивеевым, заменив Максима Осипенко. На это косвенно указывает приход Джикии вместе с Карпиным на субботнюю предматчевую пресс-конференцию в Сплите.

С момента прихода Валерия Георгиевича на пост главного тренера сборной России в ней нет постоянного капитана. Эта должность переходит из матча в матч от одного игрока к другому. Нынешней осенью стало традицией, что капитанскую повязку на игру надевает тот, кто днем ранее приходит на официальную пресс-конференцию.

При этом Джикия стал первым при Карпине, кто наденет повязку больше одного раза. Георгий исполнял эту роль в сентябре в дебютном матче нынешнего тренерского штаба, когда Россия сыграла дома вничью с Хорватией (0:0). В выездном матче против Кипра (2:0) в этом качестве вышел Федор Смолов, на домашнюю игру с Мальтой (2:0) — Дмитрий Баринов. В октябре Далер Кузяев был капитаном в домашней игре со Словакией (1:0), а Алексей Сутормин — на выездной со Словенией (2:1).

В последнем матче с Кипром в этом качестве выступил Александр Головин. Стоит отметить, что из обоймы игроков, которых активно привлекал к матчам Карпин, еще до игры с киприотами мы потеряли из-за травм Кузяева, Арсена Захаряна, Рифата Жемалетдинова и Илью Самошникова.

— Жду от нашей команды хорошего футбола и положительного результата, — сказал «Известиям» бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин. — Очень хочется, чтобы мы закончили этот отбор на первом месте и вышли на чемпионат мира напрямую, без стыковых матчей. При этом, надеюсь, Россия будет биться за победу — играть на ничью с таким соперником, как Хорватия, очень опасно.

Матч Хорватия–Россия начнется в 17:00 мск.