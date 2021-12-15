При полном препарате: БЦЖ-вакцина из Австралии может дать стопроцентную защиту от COVID
В мире может появиться вакцина, защищающая от COVID-19 на 100%. Ученые из Австралии разрабатывают препарат на основе прививки от туберкулеза. В ходе экспериментов на мышах у животных появился стопроцентный иммунитет к коронавирусу уже после первой инъекции. Российские эксперты отметили, что у БЦЖ есть иммуномодулирующие свойства. Однако организмы человека и мыши существенно различаются, поэтому говорить о практическом применении вакцины пока рано.
Прокачать иммунитет
С самого начала пандемии COVID-19 ученые обсуждают о необычные свойства вакцины БЦЖ: препарат может «тренировать» иммунитет, и поэтому привитые популяции болеют коронавирусом меньше. Впрочем, было опубликовано несколько научных работ, которые не подтверждают этих качеств прививки от туберкулеза.
Группа австралийских ученых из Сиднейского университета решила попробовать совместить БЦЖ с вакциной против COVID-19. Специалисты скомбинировали бациллу Кальмета-Герена (Bacillus Calmette-Guirine, то есть БЦЖ) с тримерной формой спайкового антигена коронавируса.
«Мы использовали иммуностимулирующие свойства бациллы Кальмета-Герена, существующей вакцины от туберкулеза, чтобы вызвать сильнодействующий специфический иммунитет к SARS-CoV-2», — пояснили ученые в статье в журнале NPJ Vaccines (входит в группу Nature).
Формулу усилили с помощью квасцов — солей некоторых металлов. Препарат, получивший наименование BCG: CoVac, показал высокие защитные свойства против коронавируса в ходе испытаний на мышах. Их проводили на трансгенных животных с человеческим рецептором ACE2, поскольку обычные мыши пока что неуязвимы для COVID-19. Спустя 21 день после единичной прививки животным ввели коронавирус. Ни одна мышь не заболела, в их дыхательных путях и легких следы возбудителя COVID-19 отсутствовали, а титры антител были выше, чем у людей, перенесших инфекцию. В контрольной группе непривитых животных все особи погибли спустя шесть дней после введения вируса.
Исследователи провели и другие эксперименты, делая мышам инъекции разных составов. Оказалось, что при вакцинации обычной БЦЖ антитела к спайковому белку SARS-CoV-2 остаются на невысоком уровне. После прививки смесью БЦЖ со спайковым белком коронавируса число антител увеличивалось в сотню раз. Такой же результат показали инъекции «коктейля» из спайкового белка с квасцами. Наибольший же уровень защиты давала вакцинация мышей BCG: CoVac, указано в научной работе.
Повод для домыслов
Давно известно, что вакцина БЦЖ может вызывать и иммунный ответ от туберкулеза, и неспецифическую защиту, которая частично работает против других инфекций, отметил директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета Альберт Ризванов. По его словам, компоненты этой вакцины часто используются в качестве адъювантов — веществ, которые усиливают действие антигена. Но недостаток БЦЖ в том, что она уже используется для защиты от туберкулеза и ее нельзя применять слишком часто, пояснил специалист. Ревакцинацию БЦЖ можно проводить только через многие годы. Даже после ввода в препарат дополнительного компонента коронавируса нельзя будет использовать его как универсальную вакцину для людей, которые уже привиты БЦЖ, сказал Альберт Ризванов.
— Также остаются сомнения по поводу стерилизующего иммунитета, потому что у подопытных животных в исследовании наблюдался воспалительный ответ при инфицировании коронавирусом, — отметил эксперт. — При этом нужно понимать, что мыши — это не люди. У них иммунитет работает по-другому. Даже с учетом, что эти животные — трансгенные, говорить, что эта модель на 100% повторяет инфекцию человека, нельзя.
Результаты исследований на мышах еще не гарантируют эффективность вакцины для людей, согласен старший научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болков.
— Тем не менее результаты работы ученых из Австралии представляют интерес. Прививка БЦЖ вызывает стимуляцию иммунитета, поэтому ее применяют даже для лечения рака мочевого пузыря. Это ее качество и определяет эффективность вакцины от коронавируса на основе БЦЖ, — сказал эксперт.
Эксперт добавил: существуют исследования, которые говорят, что прививка БЦЖ у людей старше 65 лет оттягивает появление ОРВИ на восемь месяцев, что также подтверждают ее противовирусные свойства.
— Будет ли эта вакцина эффективна на 100% или на 5%, мы узнаем только из результатов клинических исследований, пока говорить об эффективности рано, — высказал мнение директор Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета Антон Барчук.
По его мнению, главная проблема сейчас не в отсутствии доступных и эффективных вакцин от COVID-19, а в том, чтобы увеличить охват населения прививками уже существующими препаратами.