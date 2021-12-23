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Больше половины россиян намерены пойти на новогодний корпоратив

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Каждый второй россиянин посетит новогодний корпоратив, такие данные следуют из опроса, проведенного онлайн-платформами Lamoda и hh.ru. Результаты имеются в распоряжении «Известий».

Согласно данным исследования, 56% россиян намерены пойти на новогодний корпоратив. У каждого второго респондента (61%) вечеринка пройдет в офлайн-формате, еще 23% проведут онлайн-встречи. Не планируется никаких мероприятий у 22% опрошенных россиян.

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Большинство россиян посещают новогодние корпоративы время от времени (41%), еще 39% всегда приходят на встречи с коллегами. Каждый второй респондент считает, что корпоратив — отличная возможность пообщаться с коллегами в неформальной обстановке, а почти каждый десятый (9%) признался, что любит поесть за счет компании. Среди них больше всего сотрудников массмедиа (15%), логистов (10%) и HR-специалистов (10%).

Более половины участников опроса ответственно относятся к выбору образа на новогодний корпоратив. Так, каждый второй (61%) уверен, что это отличный повод показать себя. Любителями обратить на себя внимание оказались банковские работники (85%) и бухгалтеры (77%). Меньше всего новогодний образ волнует сотрудников телекома (41%) и работников сельхозпредприятий (47%).

Каждый второй мужчина наденет на корпоратив джинсы и рубашку (55%), еще 19% — брюки и джемпер. А 17% опрошенных и вовсе к такому событию подготовят свой лучший костюм. По данным Lamoda, обновление образа для посещения корпоратива мужчинам обошлось примерно в 11 тыс. рублей. В комплект вошли ботинки, джинсы и рубашка, либо ботинки, брюки и джемпер.

Среди женщин 73% предпочитают нарядное платье и туфли. И только 15% планируют пойти на новогодний корпоратив в повседневной одежде. По данным Lamoda, образ на вечеринку с коллегами в этом году обошелся женщинам примерно в 7,5 тыс. рублей. В среднем 4 тыс. рублей отдавали за платье и 3,5 тыс. рублей — за туфли. Покупка украшений к новогоднему образу (колье и сережки) обошлась еще в 5 тыс. рублей.

Наибольшее количество корпоративов в этом году пройдет в Иркутской (67%), Кемеровской (64%), Омской областях и Алтайском крае (по 57%). От вечеринок с коллегами чаще всего отказываются жители Челябинской (28%), Тюменской областей и Красноярского края (по 26%).

13 декабря в компании по организации мероприятий «PRO-Интерактив» рассказали, что самой популярной тематикой для новогодних корпоративов в российских компаниях в 2021 году стала тема «Великого Гэтсби». Также актуальна тема будущего, воплощение которой обеспечивается с помощью симуляторов, VR-аттракционов и диджитал-фотозон. В то же время теряют свою востребованность популярные несколько лет назад советская тематика и эстетика 1990-х, которые сейчас выбирает каждый десятый заказчик.

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