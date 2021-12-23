Сбой курантов: как дожить до Нового года

Предновогоднее время зачастую оборачивается большим стрессом — надо успеть закончить все рабочие дела, подготовиться к застолью, но времени на все катастрофически не хватает. В итоге до боя курантов многие дотягивают с трудом, не получая от праздника должного удовольствия и заимев проблемы со здоровьем. Как пережить декабрьскую гонку с минимальным ущербом для организма и сохранить силы на торжества — в материале «Известий».

Почему переутомление опасно

Британский таблоид Metro на днях пообщался с Джулией Полетт Холленбери, автором публикаций о том, как получать удовольствие от жизни. Посвящен разговор был как раз «медленной жизни», когда человек старается снизить головокружительный темп, чтобы не прийти к переутомлению .

Холленбери дает несколько советов. Например, внести в ежедневник паузу — время, когда ты должен расслабиться и ничего не делать. Отдыхать, если чувствуешь истощение. Превратить дом и рабочее пространство в уютный уголок, чтобы легче было концентрироваться и ясно мыслить. Определить приоритеты: какие дела самые срочные, а какие — нет.

В предновогодней суете на спокойный отдых и восстановление сил часто времени не остается, однако до переутомления доводить себя нельзя — это не то же самое, что усталость.

— Утомление — это то, что проходит, если хорошенько выспаться и денечек отдохнуть, — сказала «Известиям» врач-терапевт Надежда Чернышова. — Устал за неделю, но в субботу поспал подольше, побездельничал, пошел на прогулку — и опять готов к новым свершениям. Это утомление. А переутомление — это когда подобные меры не помогают. Человек и выспался, и в отпуск пошел, а ему все равно не лучше. Вот до переутомления точно не надо доводить, тут без врача трудно справиться — нужно санаторное лечение, процедуры, прием определенных препаратов .

За примерами переутомления далеко ходить не надо — от этого страдают в том числе первые лица. Например, год назад в прямом эфире во время выступления на конференции стало плохо вице-президенту Турции Фуату Октаю — он вынужден был держаться за трибуну, чтобы не упасть. У Октая резко понизилось давление. Причина — бессонница и переутомление.

Если Октаю госпитализация не понадобилась, то губернатора Токио Юрико Коикэ из-за «накопленного переутомления» отправили в конце октября в больницу. Коикэ стала активно работать после борьбы с коронавирусом — и организм не выдержал. Тогда врач губернатора Токио заявил, что ей необходимо не менее недели отдыха. Более того, в июне она уже ложилась в больницу по той же причине — переутомление.

Врач аллерголог-иммунолог, заведующая отделением аллергологии и иммунопатологии ЦКБ РАН Евгения Паршина замечает, что переутомление может быть как физическим, так и умственным. Во втором случае симптомами могут стать головные боли, отсутствие или повышение аппетита, раздражительность и нервозность, отсутствие и нарушение сна, апатия и усталость, а также медлительность и снижение концентрации внимания .

У людей с переутомлением, говорит Паршина, нередко проявляются характерные внешние признаки — бледность кожи, синяки под глазами, ухудшение качества волос и ногтей, синюшность губ .

Как не переутомиться на работе

Надежда Чернышова отмечает, что в эти предновогодние дни управлять работой вряд ли получится — дела придется доделать. Но о здоровье все равно можно позаботиться.

— Не забываем про планирование — должен быть какой-то учет дел, постановки разумных сроков, — сказала она. — И обязательно должны быть перерывы — не только обеденный, но и между отдельными заданиями и делами. Нужно встать и пройтись, в офисе — пойти налить стакан воды, немного поговорить с кем-то, может, просто подойти к окну, посмотреть, потянуться, сделать упражнения для рук, шеи и плеч. Каждый час пятиминутные перерывы обязательны.

Чернышова предлагает не надеяться на свою сознательность, а ставить напоминание на телефон или компьютер . Такие перерывы, говорит она, повышают производительность труда, хотя изначально и кажется, что отбирают рабочее время.

Врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева также говорит о важности небольших перерывов во время работы.

— Помните, в советское время был даже постулат на работе о 15-минутных перерывах, проводилась производственная гимнастика , — рассказала она «Известиям». — Должно быть обязательно переключение.

Она замечает, что по-хорошему надо распределять свою работу в течение года так, чтобы к концу декабря она не накопилась в огромных объемах — например, заранее подготовить годовой отчет, чтобы потом просто внести в него актуальные цифры.

Но в ситуации, когда подмога для организма нужна прямо сейчас, необходимы способы подзарядки, говорит Алексеева. Она рекомендует снимать нагрузку с позвоночника — для этого хорошо иметь на работе удобное кресло, в котором можно провести 15-20 минут в состоянии полной расслабленности.

— Такая «зарядка» полностью восстановит организм и систему кровообращения, — сказала терапевт. — Откроется второе дыхание, и вторая половина дня получится плодотворная. Благодаря этому улучшается циркуляция крови, микроциркуляция мелких сосудов, мозговое кровообращение.

Также врачи подчеркивают важность насыщения организма кислородом.

— Помещение должно быть проветриваемое , — говорит Чернышова. — Нужно достаточное количество свежего воздуха, чтобы сохранять работоспособность. Желательно выходить на улицу, особенно если это работа на удаленке — подышать воздухом, и не важно, какая там погода.

Как пережить предновогоднюю суету

— Что касается домашних дел, то советую свести их к минимуму , — продолжает Надежда Чернышова. — Все, что можно, делегировать — делегируйте. Например, генеральную уборку в квартире.

Врач-терапевт советует также не гнаться за огромным столом в новогоднюю ночь .

— Рекомендую тщательно продумать меню, сделав его очень коротким, лаконичным, но изысканным — из интересных продуктов, из того, что может быть, себе каждый день не позволяем, — говорит она. — Пусть Новый год будет поводом побыть гурманом, кулинарным эстетом. Пусть еды будет меньше, но она будет интереснее, чем обычно .

По ее словам, важно вовремя ложиться спать, не засиживаясь перед сном в соцсетях — здоровый сон поможет восстановить силы . При этом кофе, энергетики и другие стимуляторы, которые позволяют побороть сонливость, могут только навредить.

— Есть китайская пословица, что можно заставить лошадь бежать двумя способами: хлестать ее кнутом, или накормить, — говорит Чернышова. — Вот кофе и энергетики — это кнут. А вовремя лечь спать, ограничить соцсети — это как раз кормежка нашей лошади. Все эти кнуты действуют очень короткое время и приводят к еще большему истощению.

Лариса Алексеева замечает, что важно к предновогодней суете подходить с хорошим настроением, как к приятным хлопотам. Тогда радость от покупки подарков, продуктов и предвкушения праздника активирует иммунные процессы .

— Другое дело, что если человек страдает хроническими заболеваниями, например, нервной системы, повышенной тревожностью или сильно утомляется на работе, то к новогоднему столу можно просто слечь с болезнью, — замечает она. — От утомления ослабевает иммунитет, возможность подхватить какое-либо заболевание во много раз увеличивается.

Евгения Паршина говорит, что надо организовывать свой день таким образом, чтобы оставалось время на восьмичасовой сон, не забывать о физической активности, например, о прогулках. Для выхода из синдрома хронической усталости она посоветовала уделить время занятиям, которыми хотелось давно увлечься, но не хватало времени и сил — необходимо, чтобы дела приносили удовольствие и положительные эмоции.