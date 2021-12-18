Вот так сюрприз: что не стоит дарить коллегам

Удивить на Новый год хочется не только близких, но и бизнес-партнеров, а также коллег по работе. Выбор и презентация подарка — сложная тема с точки зрения этикета. Придется учитывать бюджет, расхожие суеверия, присутствие в коллективе иностранцев. Даже играть в «Тайного Санту» лучше по четко оговоренным правилам. Каких подарков стоит избегать и какого бюджета лучше придерживаться — выясняли «Известия».

Какие подарки делать не стоит

Привычные наборы подарков со временем устаревают и становятся неуместными. В частности, вариант брендированных сувениров уже отходит на второй план, считает исследовательница этикета Татьяна Митрофанова. Лучше не дарить фирменные кружки, ручки, блокноты и даже елочные игрушки, поскольку такие предметы концентрируют внимание на компании-дарителе, а не получателе.

— В то же время бренд бренду рознь. Мы понимаем, что бывают очень интересные варианты, — замечает она. — С другой стороны, когда одна организация сотрудничает с другой на протяжении долгого времени и каждый год дарит своим партнерам предметы с собственным логотипом, то с течением времени это может превратиться в музей «Поля чудес». Нужно задуматься, что с таким презентом человек будет делать в дальнейшем. Сможет ли прийти с подаренным блокнотом на встречу и открыть его перед другими партнерами? В этом и проявляется внимание и чуткость дарителя.

С популярными забавами также могут возникнуть сложности. В некоторых коллективах перед Новым годом предпочитают играть в «Тайного Санту» — устраивать анонимный обмен подарками. По мнению Митрофановой, эффективность акции будет зависеть от того, была ли оговорена сумма, выделенная на подарки.

— «Тайный Санта» организовывается между коллегами, и мы не знаем, у кого какая реальная финансовая ситуация, — подчеркивает эксперт. — Чтобы не ставить никого в неудобное положение, есть смысл установить сумму, которая будет удобна всем. И, возможно, стоит попросить коллег сделать усилие и написать поподробнее, что именно они хотят в рамках оговоренного «финансирования».

Вот так сюрприз Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Если в компании работает иностранец, выбор подарка упрощается, поскольку в арсенале дарителя всегда есть широчайший выбор предметов народного промысла, считает Татьяна Митрофанова.

А вот по поводу вручения сертификатов однозначного мнения у экспертов нет.

— Кто-то действительно будет рад возможности пойти и выбрать подарок самостоятельно. Кто-то огорчится, что ему вручили сертификат магазина, в который он никогда не ходит. Но иногда попадаются необычные решения — например, сертификат на печать фотокниги или поход в уютную кондитерскую. Здесь тоже есть чем удивить, — считает исследовательница.

Тему пандемии лучше обходить стороной и не дарить брендированные маски, перчатки, антисептики. Важно учитывать и то, что в России есть суеверия, связанные с вручением часов и колюще-режущих предметов. Вдобавок стоит быть аккуратным с репликами больших брендов и произведений искусства. Есть вероятность, что получатель отличит подделку от оригинала.

До сих пор очень ценятся подарки, полностью или частично сделанные своими руками. Например, красиво упакованная баночка варенья или набор для приготовления новогоднего пряника.

Экологичность — еще один мини-тренд , в рамках которого можно вручить многоразовую бутылку для воды или набор бокалов со стеклянными соломинками; такие подарки продемонстрируют вашу заботу о минимизации отходов.

В корпоративном подарке всегда должна лежать либо визитка, а правильнее — подписанная открытка, чтобы получатель всегда мог понять, от кого пришел презент.

Вот так сюрприз Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Что подарить коллегам

Рекомендации на тему подарков некоторые компании выработали опытным путем.

Так, Ольга Караулова, основатель PR-агентства и онлайн-школы «PR за 100 шагов», замечает, что самые востребованные подарки — это по-прежнему еда и алкоголь: от мясных деликатесов до конфет, от виски до шампанского. По ее наблюдениям, лучше не дарить ежедневники, календари, пауэрбанки.

— В прошлые годы эти подарки уже приелись, лично у меня накопилось несколько пауэрбанков, вряд ли еще один порадует, — говорит Караулова. — Если очень хочется вручить полиграфию, пусть это будут обычные блокноты. Они более востребованы, чем еженедельники, ведь многие перевели планирование в цифровой формат. Скорее всего, сертификаты также принесут мало радости — более чем в половине случаев этот подарок не будет использован.

В целом, согласно декабрьскому опросу SuperJob, каждый одиннадцатый россиянин планирует вручать подарки коллегам на Новый год, рассказали аналитики сервиса «Известиям». Презенты для коллег готовят 9% россиян, и это больше, чем год назад (в 2020-м было 6%).

В прошлом году респонденты отмечали, что для 8% из них самым неудачным новогодним подарком стали предметы одежды: носки, футболки, свитера, домашние халаты. В числе неуместных предметов оказались и новогодние сувениры: свечи, брелоки, статуэтки и магниты — об этом сообщили 4% россиян. Другие варианты неудачных подарков назвали 18% опрошенных. Среди них кальян для некурящего, ласты, разводной ключ, шариковая ручка и даже живая крыса (символ 2020 года). В то же время ​​24% россиян признались, что худший новогодний сюрприз для них — это отсутствие подарка.

Средний бюджет у опрошенных россиян на новогодние подарки (не только коллегам, а вообще) в этом году составит 13 тыс. рублей. Женщины дарят подарки чаще, чем мужчины, но укладываются в более скромную сумму (10 и 15,7 тыс. рублей соответственно).

Сколько должен стоить подарок

Делать подношения посторонним лицам стоит аккуратно. По словам адвоката Евгении Квартальновой, лучше придерживаться безопасной суммы — 3000 рублей. До этой планки дарить и получать подарки можно, свыше — рискованно. Особенно если даритель или получатель работает в образовательной или медицинской компании, оказывает социальные услуги, является государственным или муниципальным служащим, сотрудником Банка России, относится к несовершеннолетним или недееспособным гражданам, является коммерческой компанией.