С огоньком: как не ошибиться в выборе пиротехники

Традиционно с приближением новогодних праздников в России растет спрос на пиротехническую продукцию. Однако фейерверки и петарды являются не только предметом радости и веселья, но и источником повышенной опасности. Как не прогадать с выбором такой продукции и избежать несчастных случаев в праздничные дни — в материале «Известий».

Чем опасны петарды

В самом начале зимы семилетнюю девочку из Одинцово госпитализировали после взрыва, сообщила прокуратура Московской области. По предварительным данным, вечером 4 декабря в руках у ребенка взорвалась петарда. Получившая травмы девочка была госпитализирована.

В ходе проверки, которую проводит Одинцовская городская прокуратура, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства. Кроме того, по результатам поверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Увы, этот случай не единичен. В конце ноября в городе Шахты Ростовской области в руках у школьника взорвалась петарда и оторвала ему кисть. По сообщениям местных СМИ, девятиклассник решил опробовать пиротехнику, купленную в преддверии Нового года.

Школьник зажег фитиль, но отбросить петарду так и не успел. Медики не смогли восстановить конечность, несмотря на экстренную госпитализацию. Известно, что юноша воспитывается в благополучной семье и ранее не состоял на учете в ПДН, полиция начала проверку по факту произошедшего.

С огоньком Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Как выбирать пиротехнику

Впрочем, в подобные ситуации попадают далеко не только дети, но и взрослые люди. Во избежание трагедий необходимо ответственно подходить как к использованию, так и к выбору пиротехники, подчеркивает в разговоре с «Известиями» председатель Ассоциации независимых пиротехников Сергей Волжин.

— В первую очередь необходимо обратить внимание на целостность упаковки, чтобы коробка не была мокрой либо деформированной. Также необходимо помнить о том, что на коробке всегда должна стоять дата изготовления и срок годности, который обычно составляет порядка трех лет. Дольше коробка не должна храниться из-за возможности окисления бумажных стволов, — подчеркнул он.

Вся пиротехника имеет класс опасности: до третьего класса — это всё так называемая бытовая пиротехника, объясняет эксперт.

— Второй и третий класс разрешены к продаже и использованию неквалифицированными пользователями. Вся профессиональная пиротехника — это указано на сертификатах, которые сопровождают любую продукцию, — требует квалифицированного использования и маркируется уже четвертым и пятым классом опасности. Они отсутствуют в магазинах и продаются только по лицензии и только квалифицированным пиротехникам, которые имеют на то разрешительные удостоверения , — подчеркивает Волжин.

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По его словам, иногда в Россию пиротехнику завозят из Польши или Белоруссии, поэтому коробки идут с иностранным текстом, но вся пиротехника должна иметь определенные артикулы, а главное — она должна быть сертифицирована.

— То есть в любом случае партия, поступившая на территорию России, обязательна к сертификации. Даже несмотря на внешний вид, английский текст, если она сопровождается стандартными сертификатами, она разрешена к продаже, — отметил он.

Фейерверки и другие пиротехнические изделия необходимо покупать только в специализированных магазинах, а не с рук или на рынках, где вам могут подсунуть контрафакт. В течение всего сезона и МЧС, и сотрудники пожарной службы, и полиция проводят регулярные проверки пунктов продажи таких товаров.

Кроме того, подчеркивает Сергей Волжин, не стоит забывать и о доске потребителя, где должны быть указаны сертификаты и весь пакет разрешительных документов — они должны быть в свободном доступе и покупатель в праве потребовать, помимо чека на товар, еще и сертификат на изделие.

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Впрочем, такие товары важно не только правильно выбрать, но и уметь хранить. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, находиться они должны в сухом месте, в оригинальной упаковке. Запрещено хранить пиротехнические изделия во влажном или в очень сухом помещении с высокой температурой воздуха (более +30°C) вблизи легковоспламеняющихся предметов и веществ, а также вблизи обогревательных приборов. Также не следует носить их в кармане и провозить в автомобиле. В холодное время года фейерверки желательно хранить в отапливаемом помещении, в противном случае из-за перепадов температуры они могут отсыреть. Отсыревшие фейерверки категорически запрещается сушить на отопительных приборах и с использованием нагревательных приборов.

Как безопасно запустить фейерверк

Во избежание травм и несчастных случаев при использовании пиротехники достаточно четко следовать указанной на коробке инструкции, предупреждает Сергей Волжин.

— На каждой коробке на русском языке должен быть указан способ применения, в том числе и меры безопасности. В зависимости от калибра изделия безопасное расстояние от зрителей составляет 20 или 30 м. Ставить пиротехнику необходимо на ровную поверхность, и крайне желательно, чтобы поджигал это все-таки трезвый человек. У нетрезвого человека хуже и координация движения, и реакция, да и многих тянет на всякие экстремальные варианты поджога , — подчеркивает собеседник «Известий». — В целом пиротехника так называемого бытового назначения примитивна в использовании: достаточно поставить ее на ровную твердую поверхность, поджечь фитиль — он горит где-то 6–10 секунд — и за это время отойти в сторону.

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Применение фейерверков, салютов и другой пиротехники строго запрещено в зданиях и помещениях, а также на крышах, балконах и лоджиях, возле линий электропередачи, на территории пожароопасных и взрывоопасных объектов, а также на территории объектов культурного наследия, заповедников и других природоохранных территориях.

Как напомнила адвокат Майя Шевцова , за нарушение правил использования пиротехники предусмотрена административная ответственность. А в случае если неосторожные действия виновных лиц нанесли ущерб в крупном размере, тяжкий вред здоровью или смерть человека, ответственность может перерасти из административной в уголовную.

— Наказание — штраф до тысячи рублей либо арест на 15 суток. Если в ходе запуска петард пострадает здоровье или имущество третьего лица, наступит уголовная ответственность, а это уже срок до семи лет, — уточнила она.

Адвокат также пояснила, что использование пиротехники возможно только строго по инструкции завода-изготовителя на открытой площадке без деревьев и построек, в отсутствие близко расположенных автомобилей, в радиусе минимум 100 м.