Прямой эфир
Экономика
В бундестаге отвергли шантаж России СП-2 из-за Украины
Мир
В США заявили о политике «открытых дверей» в вопросах расширения НАТО
Происшествия
Экипаж севшего на мель на Сахалине сухогруза начали эвакуировать
Мир
Трамп назвал «неравным матчем» для США переговоры с Путиным
Общество
В четырех районах Магадана объявлено экстренное предупреждение из-за погоды
Происшествия
Эвакуация экипажа севшего на мель на Сахалине сухогруза завершена
Мир
Украина попросила у США предназначавшееся Афганистану вооружение
Общество
В России предложили изменить правила продажи игристого вина в Новый год
Общество
Москву накрыл мощнейший за последние 70 лет снегопад
Общество
Адвокат рассказала о штрафах за шум и пиротехнику в новогодние праздники

Адвокат рассказала о штрафах за шум и пиротехнику в новогодние праздники

Адвокат Шевцова рассказала о штрафах за шум и пиротехнику в новогодние праздники
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Адвокат Майя Шевцова 7 декабря в беседе с телеканалом «360» рассказала о возможных штрафах в новогодние праздники.

Эксперт отметила, что за нарушение правил использования пиротехники предусмотрена административная ответственность. В случае, если неосторожные действия виновных лиц нанесли ущерб в крупном размере, тяжкий вред здоровью или смерть человека, ответственность может перерасти из административной в уголовную.

Губа не тура: где отдохнуть на Новый год за 25 тыс. рублей
Куда еще не поздно спланировать поездку

«Наказание — штраф до тысячи рублей либо арест на 15 суток. Если в ходе запуска петард пострадает здоровье или имущество третьего лица, наступит уголовная ответственность, а это уже срок до семи лет», — уточнила Шевцова.

Она также напомнила, что использование пиротехники возможно только строго по инструкции завода-изготовителя на открытой площадке без деревьев и построек, в отсутствии близко расположенных автомобилей в радиусе минимум 100 м.

Кроме того, специалист напомнила, что во всех регионах России из-за пандемии ввели ограничения в связи с COVID-19. Так, Роспотребнадзор рекомендует в Новый год больше мероприятий проводить на открытом воздухе, а количество участников уменьшить до 50 человек.

Общепит и развлекательные центры будут работать только до 23:00 мск, причем возможны рейды в новогоднюю ночь. При нарушении этих мер владельцам заведений и посетителям грозит штраф. По словам Шевцовой, сумма взыскания составит до 300 тыс. рублей для владельца заведения, а для гостей — до 30 тыс. рублей.

Как сказала Шевцова, на штрафы можно попасть и при шумном застолье. В таком случае правоохранители могут выписать штраф от одной до двух тысяч рублей.

2 декабря сообщалось, что пиротехника подорожала почти в два раза в преддверии Нового года. По данным представителей отрасли, цены поднялись из-за нехватки контейнеров для перевозки этих товаров, а также новых законов в Китае. По словам вице-президента Московской пиротехнической ассоциации Виктора Самошина, в КНР возросли затраты на сертификацию продукции, оборудование складов, а также аттестацию и страхование сотрудников. В итоге многие фабрики закрылись, а оставшиеся подняли цены.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021