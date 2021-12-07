Адвокат рассказала о штрафах за шум и пиротехнику в новогодние праздники

Адвокат Майя Шевцова 7 декабря в беседе с телеканалом «360» рассказала о возможных штрафах в новогодние праздники.

Эксперт отметила, что за нарушение правил использования пиротехники предусмотрена административная ответственность. В случае, если неосторожные действия виновных лиц нанесли ущерб в крупном размере, тяжкий вред здоровью или смерть человека, ответственность может перерасти из административной в уголовную.

«Наказание — штраф до тысячи рублей либо арест на 15 суток. Если в ходе запуска петард пострадает здоровье или имущество третьего лица, наступит уголовная ответственность, а это уже срок до семи лет», — уточнила Шевцова.

Она также напомнила, что использование пиротехники возможно только строго по инструкции завода-изготовителя на открытой площадке без деревьев и построек, в отсутствии близко расположенных автомобилей в радиусе минимум 100 м.

Кроме того, специалист напомнила, что во всех регионах России из-за пандемии ввели ограничения в связи с COVID-19. Так, Роспотребнадзор рекомендует в Новый год больше мероприятий проводить на открытом воздухе, а количество участников уменьшить до 50 человек.

Общепит и развлекательные центры будут работать только до 23:00 мск, причем возможны рейды в новогоднюю ночь. При нарушении этих мер владельцам заведений и посетителям грозит штраф. По словам Шевцовой, сумма взыскания составит до 300 тыс. рублей для владельца заведения, а для гостей — до 30 тыс. рублей.

Как сказала Шевцова, на штрафы можно попасть и при шумном застолье. В таком случае правоохранители могут выписать штраф от одной до двух тысяч рублей.

2 декабря сообщалось, что пиротехника подорожала почти в два раза в преддверии Нового года. По данным представителей отрасли, цены поднялись из-за нехватки контейнеров для перевозки этих товаров, а также новых законов в Китае. По словам вице-президента Московской пиротехнической ассоциации Виктора Самошина, в КНР возросли затраты на сертификацию продукции, оборудование складов, а также аттестацию и страхование сотрудников. В итоге многие фабрики закрылись, а оставшиеся подняли цены.