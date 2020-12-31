И там, и тут передают: как звезды отметят Новый год

Как звезды встретят 2021 год? Зажгут елочку, откроют шампанское, зачерпнут в ложку икру и включат «Иронию судьбы». А еще — приготовят всеми любимые салаты и холодец. 31 декабря на этот раз у всех пройдет в домашнем режиме. В преддверии праздника популярные артисты рассказали «Известиям» о своих семейных традициях.

Сергей Безруков, актёр, худрук Губернского театра:

Со времён моего советского детства ничего не изменилось. В Новый год у нас всё то же самое: елка, салат-оливье и весь советский стол, который я очень люблю. Обожаю салаты «Мимоза», «Лососевый» и «Сельдь под шубой». Моя жена Аня очень хорошо готовит, как и моя мама. Они вместе что-то запекают к столу, так что у нас всегда очень вкусная еда.

В Новогоднюю ночь у нас всегда работает телевизор. Правда, с годами понимаем, что показывают там всегда одно и то же... Но без «Иронии судьбы» не обойтись. Еще слушаем любимую музыку — песни Таривердиева. Наш дедуля — мой отец — наряжается в Деда Мороза. Правда, моя дочка Маша в первый же раз его сразу же считала (смеётся). Поняла, что это ее дедушка.

Глеб Пускепалис, актер:

Три года назад мы с женой купили дом и с тех пор отмечаем Новый год только дома. 2020-й не станет исключением. Спокойно наготовим салатов и пять дней никуда не будем выходить — только кушать и кушать. Это настоящее счастье. Помню, два года назад, когда у меня были большие финансовые проблемы — родился ребенок, а денег совсем нет, я пошел на Красную площадь и работал там аниматором. Платили очень хорошо, и я вообще не парился и зарабатывал. В тот год мы не смогли отпраздновать вместе.

Анастасия Уколова, актриса:

Не знаю, что меня ждет в эту новогоднюю ночь. Наверное — мешки неразобранных вещей на новой квартире, в которую я только что переехала. Если успею все разобрать до 31 декабря и поставить елку, то позову друзей к себе и отмечу праздник дома. Или, может быть, поеду к своей подруге на дачу. Либо к своим друзьям-режиссерам Наташе Меркуловой и Леше Чупову на вечеринку. В общем, у меня есть несколько классных вариантов, но решение я приму непосредственно 31 декабря — в зависимости от конкретных обстоятельств. Четкого плана у меня нет.

Одно знаю точно — буду есть ложками красную икру, которую я просто обожаю, и запивать ее шампанским. Еще я очень люблю «селедку под шубой» — ее я, наверное, куплю в магазине. Еще я планирую испечь торт. Пока училась в театральном институте, научилась выпекать торты разных форм. А в новой квартире у меня как раз есть духовка!

Кузьма Котрелев, актер:

Когда я жил с родителями, у нас была традиция: что в какой-то момент Дед Мороз под елку приносил мешочки — в них были конфеты. У каждого в нашей многодетной семье был свой мешочек — каждый знал, какого он цвета. У нас в доме стояло сразу несколько елей: в большой комнате, в маленькой, на кухне. В Новый год всегда слушаем Владимира Владимировича Путина и бой курантов, а потом идем зажигать на улице фейерверки. Детей в семье много, это всегда орущая гурьба. Папа все время что-то опасное делает, химичит, я всегда за него переживаю, а он неизменно говорит: «Не надо, не надо, отойди подальше, вдруг все взорвется!»

На столе у нас обычно шампанское, а еще — папа делает домашнюю самогонку. Всякие шпроты могут быть — мы их все очень любим, хачапури мама готовит вкусно.

Полина Максимова, актриса:

Новый год буду отмечать вместе с Егором (актер Егор Корешков, бойфренд Полины Максимовой — «Известия»). Вообще мы любим уезжать в другие страны. Делаем это, как правило, очень спонтанно. Буквально за несколько часов можем поменять планы, купить билет на самолёт и улететь за океан.

Если же решим праздновать Новый год в Москве или в загородном доме, непременно нарядим елку. Причем, у нас есть две классификации: «городская» — когда все игрушки светлые, белая гирлянда и наконечник, и «деревенская» — когда игрушки красно-золотые, а гирлянды разноцветные.

Я люблю писать записочки-желания, сжигать их и забывать о загаданном, а потом радоваться их внезапному исполнению. Также мы всегда играем в «горячо-холодно» — когда ты прячешь подарочки по дому, а другие ищут. Это приносит столько радости и детского восторга! И еще мы всегда жгём бенгальские огни и взрываем конфетти. Это возвращает в детство! И в этом много чистого счастья и много надежд! Все как в детском саду.

Наш любимый напиток, конечно, шампанское! Всегда по традиции печём пироги — на огромном противне, с мясом и с ягодами. Это наша традиция от бабушки. Стол не обходится без оливье, бутербродов с икрой, мандаринов и конфет. А что ещё нужно в новогоднюю ночь?

Виктор Добронравов, актер:

Никаких особенных традиций в нашей семье нет. В Новый год мы обычно собираемся вместе, смотрим «Иронию судьбы». Этот фильм почему-то всегда идет на экране фоном, пока мы режем салаты и готовим стол. Всегда собираемся всей семьей вместе и дарим друг другу подарки. Вот и вся традиция, ничего такого — обычная советская семья. Едим все как и все: «Оливье», «Селедку под шубой» и другие традиционные вкусности.

Сергей Пускепалис, актер:

Приеду домой, зажгу елочку, откроем бутылочку шампанского. Это уже не студенческий Новый год, все проходит очень тихо, спокойно. Отдохнуть можно будет, выспаться…

Мы с женой давно отказались от обильных столов, но оливье приготовим — это сто процентов! Это самое главное блюдо. Ну, и еще — холодец. Все остальное — как пойдет. Помню, в советские времена доставали за год банку горошка. Думаю, в этом тоже было свое какое-то удовольствие: достать, хранить, а потом открыть. Сейчас все, слава Богу, все есть. Так что главное, чтобы всё было спокойно, не было никаких потрясений, ничего не взрывалось нигде, не прорывало. В рутине тоже можно найти счастье.