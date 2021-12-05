Девочку госпитализировали после взрыва петарды в Подмосковье

Семилетнюю девочку в Одинцово госпитализировали после взрыва петарды, прокуратура Московской области начала проверку. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, вечером 4 декабря в руках у ребенка взорвалась петарда, получившая травмы девочка была госпитализирована.

В ходе проверки, которую проведет Одинцовская городская прокуратура, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства.

По результатам поверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее, в августе, двое подростков 16 и 17 лет получили тяжелые травмы рук при взрыве самодельной петарды в Воронежской области. Сообщалось, что подростки пытались поджечь самодельное взрывное устройство из металлической трубы с серой от спичек. При поджоге петарды она взорвалась у них в руках.