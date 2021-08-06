Подростки получили травмы рук при взрыве петарды под Воронежем

Двое подростков 16 и 17 лет получили тяжелые травмы рук при взрыве самодельной петарды в карьере у села Медовка Рамонского района Воронежской области. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

«Двое подростков в возрасте 16 и 17 лет пострадали при взрыве самодельной петарды в карьере возле села Медовка Рамонского района. Пострадавшие госпитализированы с тяжелыми травмами рук», — рассказали журналистам в прокуратуре.

Сообщается, что инцидент произошел накануне. По имеющимся данным, подростки пытались поджечь самодельное взрывное устройство из металлической трубы с серой от спичек. При поджоге петарды она взорвалась в руках у несовершеннолетних.

В свою очередь, Следственное управление СК РФ по Воронежской области отмечает, что в настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, родственники несовершеннолетних, а также назначена судебно-медицинская экспертиза в целях установления степени тяжести причиненного вреда здоровью подростков.

Ранее, в январе, сообщалось, что подросток пострадал при взрыве петарды в Псковской области. У несовершеннолетнего оторвало фалангу пальца на левой руке. Инцидент произошел в деревне Мигуново в Порховском районе. Мальчик 2008 года рождения вместе с друзьями находился на улице без присмотра взрослых и взрывал петарды. Одна из них сработала в руках подростка.