Подростку петардой оторвало часть пальца в Псковской области

Подросток пострадал при взрыве петарды в Псковской области. У несовершеннолетнего оторвало фалангу пальца на левой руке.

Инцидент произошел в деревне Мигуново в Порховском районе. По данным правоохранительных органов, мальчик 2008 года рождения вместе с друзьями находился на улице без присмотра взрослых и взрывал петарды. Одна из петард сработала в руках мальчика. Об этом пишет «Псковская лента новостей» со ссылкой на газету «Порховский вестник».

Мальчику оторвало фалангу среднего пальца на левой руке. также на руке остались рваные раны.

3 января сообщалось о госпитализации подростка в Москве, которому петарда угодила в глаз. 17-летний мальчик помещен в реанимацию.